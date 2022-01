Natalie Vértiz sobre el posible romance de su amiga Ale Venturo y Rodrigo Cuba: “parece que el destino los ha unido”

Natalie Vértiz señaló que ella no tuvo nada que ver con el posible romance entre el futbolista y su amiga. (Foto: Instagram)

Natalie Vértiz no pudo evitar hablar sobre las recientes las especulaciones de un posible acercamiento entre Rodrigo Cuba y su mejor amiga Ale Ventura, mientras se encontraba como invitada en el programa de América Espectáculos.

Como se ha visto las últimas semanas, la modelo junto a su pareja Yaco Eskenazi están reemplazando a Rebeca Escribens y a “Choca” Mandros como conductores del programa emitido de 1:00 p.m. a 2:30p.m. por la señal de América Televisión.

Durante la emisión de la tarde de este lunes 03 de enero, se presentó un informe de los diferentes titulares de la prensa en donde señalaban que el futbolista y Ale Venturo habrían pasado Año Nuevo Juntos. Tras ello, la ex Miss Perú comenzó acotando que ella no conocía al “Gato” Cuba.

“Es verdad, Alexandra Venturo es mi mejor amiga, la conozco desde los 6 años, hemos estudiado en el mismo colegio, toda la vida. Yo al ‘Gato’ Cuba lo conozco desde chibola porque íbamos a las mismas fiestas, pero la verdad nunca hemos sido amigos, incluso cuando él estuvo casado con Melissa Paredes, tampoco lo conocía”, dijo.

Asimismo, dejo en claro que no fue ella quien presentó a su amiga del colegio con el deportista. Además, calificó como emprendedora y una buena persona a quien sería la nueva pareja del pelotero.

“Un aviso público, yo no he presentado a estos seres humanos, parece que el destino los ha unido, no sé, por redes sociales. Lo único que puedo decir es sobre mi amiga, es una chica linda, no solamente físicamente, sino que es una mamá super trabajadora, emprendedora y me consta que es una super persona (...) No he tenido la oportunidad de verlos juntos, me imagino que si todo va bien me juntaré con ella”, agregó.

“Lo que vaya a pasar en el futuro no depende de nosotros, porque ellos ya son don personas echas y derechas, grandes, que ya saben lo que están haciendo. No he tenido la oportunidad de conocer al ‘Gato’ Cuba, si es que todo va bien, seguro nos juntaremos los cuatro”, añadió.

Rodrigo Cuba y Ale Venturo estarían saliendo

Yaco Eskenazi también en dio su opinión sobre el romance que estaría naciendo entre el ‘Gato’ Cuba y Ale Venturo. El conductor de televisión recalcó que los dos se encuentran solteros y no dudó en bromear sobre su próximo reencuentro con la amiga de su pareja.

“A mí me parece que ya están, prácticamente. No hay ningún problema. Los dos están solteros y ella es una chica súper capa, la quiero mucho. Al Gato tampoco lo conozco tanto, los dos son deportistas y si se han encontrado en esta etapa de sus vidas, le deseo lo mejor. Nos vemos el viernes en la parrilla”, comentó terminado entre risas.

Por otro lado, Jazmín Pinedo se mostro en desacuerdo pues señaló que el futbolista debería tomarse un tiempo para estar solo y no tratar de buscar el amor tan rápido.

“Te acabas de divorciar, date un tiempo para ti mismo. A veces cuando pasas por una cosa así, tratas de sentirte mejor más rápido, te apoyas, pisas y miras a donde debes, te sueles equivocar. Podría ser algo chévere tomarse su tiempo”, manifestó.

