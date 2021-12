Los personajes más recordados en política que nos deja este 2021

Estos son los políticos de los que se habló más durante el 2021. | Foto: Agencia Andina

El 2021 ha sido uno de los años más agitados en la política peruana de las últimas dos décadas, no solo porque nuestro país cumplió 200 años de república, sino también por unas elecciones presidenciales marcadas por opciones extremas con propuestas distintas para salir de una crisis política, que nos dejó cuatro presidentes y un Congreso disuelto en tres años; una crisis sanitaria por la COVID-19; y otra crisis económica por las cuarentenas. De esta vorágine, surgieron personajes que protagonizaron los hechos que han generado más consecuencias para el país. Aquí una lista de los más resaltantes:

FRANCISCO SAGASTI

El 6 de enero de 2021, Francisco Sagasti, el último presidente del periodo convulso 2016-2021, anunció la llegada de un millón de vacunas del laboratorio Sinopharm y acuerdos con AstraZeneca y Covax Facility para la adquisición de millones de dosis. Las primeras vacunas llegaron el 7 de febrero. Era el inicio de un esperado proceso de vacunación, pero que comenzó lentamente para una población que esperaba ser inmunizada lo antes posible.

El día 28 de febrero, Sagasti se mostró en contra de la importación de vacunas por parte de las empresas privadas que esperaban comprarlas al gobierno ruso y argumentó: “Lo que no queremos es que el que tiene plata se vacune y el que no tiene, no”. Finalmente, el proceso de vacunación fue tomando ritmo y no fue necesaria la intervención privada.

“Si algo habremos hecho en este Gobierno de transición y emergencia es, por lo menos, cumplir lo que prometimos”, dijo en su último mensaje a la nación.

KEIKO FUJIMORI

Por tercera vez, Keiko Fujimori intentó ser presidenta del Perú y pasó a segunda vuelta, aunque con mucha menos fuerza que en 2016, radicalizando su discurso y ofreciendo una “demodura”, una “democracia con mano dura” con la que esperaba que la relacionen más con su padre. “Yo creo que lo que el Perú necesita es una ‘demodura’. No una democracia blanda, sino una democracia dura”, dijo.

Tras perder la segunda vuelta, la hija de Alberto Fujimori, con el apoyo de la derecha, cuestionaron los resultados y presentaron todas las impugnaciones posibles de las actas de sufragio. Así, consiguieron aplazar la oficialización de un ganador hasta apenas nueve días antes del cambio de gobierno, logrando que Pedro Castillo tenga poco tiempo para la transferencia de mando.

La candidata derrotada de Fuerza Popular alegaba un “fraude en mesa”, pero tuvo que reconocer a Pedro Castillo como presidente, pese a que sus aliados intentaron acudir a organismos internacionales para deslegitimar las elecciones sin éxito.

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA

Durante la campaña, el candidato que se ubicó al extremo de la derecha fue Rafael López Aliaga, buscando emular a Jair Bolsonaro en Brasil o a Donald Trump en Estados Unidos, pero sin el mismo éxito. El excandidato a la presidencia por Renovación Popular logró colocarse en el tercer lugar con el 9% de los votos válidos. Su campaña y su postura en contra del gobierno de Pedro Castillo han dejado frases polémicas como decir que “Castillo tiene un enemigo a muerte conmigo” o “el señor (Julio) Velarde, en mi opinión, ha debido dejar que el tipo de cambio flote, desde hace un mes, y que llegue, pues, a 5 soles, 6 soles y que la gente más pobre sienta lo que va a vivir ahora a futuro”.

A Rafael López Aliaga se le ha visto en varias manifestaciones en contra del gobierno de Pedro Castillo y a favor de la vacancia presidencial sin lograr su objetivo. En los últimos meses ha intentado bajar el tono de sus declaraciones convenientemente y ha dicho: “Yo amo a Cerrón, amo a castillo (…) los amo como seres humanos”, cuando semanas antes había expresado en una de sus tantas marchas: “Muerte al comunismo, muerte a Cerrón y a Castillo”. ¿Buscará mostrar una imagen más moderada de cara a las elecciones municipales en las que pretende participar?

PEDRO CASTILLO

Su poca experiencia y sus decisiones fallidas a la hora de convocar los funcionarios de su entorno le han pasado factura a Pedro Castillo y han hecho que su desaprobación vaya en aumento y pase de 41% en agosto a más del 60% en diciembre, dependiendo de la encuestadora. De hecho, se ha visto obligado a cambiar a más de 11 ministros en cinco meses de gobierno. Además, ha intentado quitarse la imagen de comunista más de una vez. “No somos comunistas ni chavistas ni terroristas”, ha dicho en repetidas ocasiones.

Para evitar los cuestionamientos vinculados a sus reuniones extraoficiales en Breña o sus citas con empresarios y lobistas que luego ganaron licitaciones, Castillo prefiere no dar declaraciones ni entrevistas a la prensa. Cada vez que se siente atacado por la oposición, tiene como respuesta “nunca aceptaron que un campesino, rondero y maestro dirija la nación”. Tras salir airoso del proceso de vacancia en el Congreso, Castillo ha prometido una mayor comunicación con la prensa y cambios en el ministerio. ¿Será eso suficiente para darle estabilidad a su gobierno?

VLADIMIR CERRÓN

El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, ha sido percibido como una influencia negativa para Pedro Castillo debido a su condena a 4 años por los delitos de negociación incompatible y aprovechamiento de sus cargos cuando fue gobernador de Junín entre 2011 y 2014; y por estar inmerso en la investigación por lavado de activos en el caso ‘Los Dinámicos del Centro’.

Poco a poco se ha ido alejando de Castillo y hasta ha mostrado cierto tono de crítica contra al mandatario con declaraciones como: “Pedro Castillo dice que nadie le financió la campaña, otra cosa es que él no haya puesto nada”. Pese a ello, debido al proceso de vacancia que se inició en el Congreso, Cerrón ha vuelto a respaldar al presidente.

MARÍA DEL CARMEN ALVA

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, ha señalado reiteradas veces que su objetivo es la defensa del fuero parlamentario y que no busca atacar al Ejecutivo. Sin embargo, votó a favor de la ley de interpretación auténtica sobre la cuestión de confianza que limita las facultades que tenía el Ejecutivo.

Su intención de mostrarse como una figura imparcial, la ha llevado a decir que la vacancia presidencial no estaba en la agenda del Parlamento, aunque meses después se discutiera la aprobación de una moción de vacancia presidencial. Además, también ha tenido que pasar por un intento de censura al ser acusada de verter expresiones en contra del Poder Ejecutivo en una reunión que sostuvo con parlamentarios españoles en un viaje oficial. Estos cuestionamientos habrían hecho que su desaprobación se incremente de 54% en agosto a 68% en diciembre.

GUIDO BELLIDO

El primer presidente del consejo de ministros, Guido Bellido, fue cuestionado desde un inicio por la oposición e informes periodísticos debido a que venía siendo investigado por expresiones misóginas, sexistas y machistas, además de apología al terrorismo. Ni su uso del quechua ni su imagen de provinciano luchador parecían ayudarlo frente a las críticas. Sus contradicciones con Pedro Castillo respecto a una posible asamblea constituyente generaban más inestabilidad en la gestión del Ejecutivo y tuvo que dejar el cargo los primeros días de octubre. Tras su renuncia, el dólar presentó una importante caída que no registraba en meses de constante incremento.

Como congresista ha tildado en más de una ocasión de “caviares” a los otros políticos de izquierda que no son de Perú Libre pero que le dan soporte al gobierno, como Mirtha Vásquez, y los ha acusado de buscar, al igual que la derecha, la vacancia del presidente. “Estoy seguro que los caviares te darán la estocada final”, escribió Bellido en su cuenta de Twitter.

MIRTHA VÁSQUEZ

Mirtha Vásquez fue designada presidenta del consejo de ministros el 6 de octubre para darle un rumbo más conciliador y dialogante al Ejecutivo y evitar las confrontaciones con el Congreso. El gabinete de Vásquez pasó a tener cinco mujeres en lugar de las dos que tenía el de Bellido.

A la premier se le ha acusado de ser “antiminera” aunque ella ha señalado no estar en contra de la inversión minera. Vásquez dialoga mucho con la prensa, lo que ha ayudado a darle una imagen más moderada al gobierno. Mientras fue presidenta del Congreso, de noviembre de 2020 a julio de 2021, supo mantenerse en el cargo pese a las constantes amenazas de censura. ¿Logrará continuar estar a la cabeza del consejo de ministros durante el 2022?

JULIO VELARDE

El alza del dólar debido a la inflación mundial y la inestabilidad política local ha sido un dolór de cabeza para los peruanos. Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, ha sido una suerte de remedio aunque el dólar haya continuado al alza hasta ubicarse por encima de los cuatro soles y llegado a récords históricos.

Pese a los cuestionamientos a su gestión por parte de algunos congresistas de Perú Libre, quienes lo acusaban de permitir la subida del dólar, el 2 de octubre fue ratificado por Pedro Castillo como presidente del BCR para cinco años durante el periodo presidencial. Velarde augura que la inversión privada crezca ligeramente para 2022.

PATRICIA CHIRINOS

La congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, se ha caracterizado por dar discursos eufóricos y hasta ofensivos en contra del gobierno. “¡Pedro Castillo, vete al car***!” dijo en un mitin a favor de una moción de vacancia que ella misma presentó en el Congreso, pero que no contó con los votos suficientes para que se admitiera su discusión.

A Chirinos, sus detractores le recuerdan su participación en el partido Chim Pum Callao de Álex Kouri, sentenciado a cinco años de cárcel por delitos de corrupción. La última acción de la parlamentaria en contra del mandatario es la denuncia constitucional presentada contra la fiscal de la nación, Zoraida Ávalos, por supuestamente negarse a investigar al jefe de Estado. ¿Volverá a fracasar en su intento de destituir a Pedro Castillo?

BRUNO PACHECO

En los últimos meses de año, la figura del exsecretario general de Palacio, Bruno Pacheco, cobró relevancia al ser acusado de ejercer presión para solicitar ascensos en las Fuerzas Armadas y pedir favorecer a empresas privadas ante la Sunat. Se hizo más popular aún cuando se supo que la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional habían encontrado la suma de US$ 20 mil dólares americanos en el baño de su oficina en Palacio de Gobierno.

A inicios de diciembre, la Corte Superior de Justicia del Perú dictó 8 meses de impedimento de salida del país contra Pacheco, quien se encuentra sometido a una investigación por el presunto delito de tráfico de influencias.

