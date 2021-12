Ministerió Público abrió investigación contra la fiscal Norah Córdova por diligencia en Palacio de Gobierno

El Ministerio Público abrió investigación a la fiscal Norah Córdova y a los fiscales adjuntos Luis Medina Rodrigo y Luis Mina Abando por presuntas infracciones en Palacio de Gobierno. Foto: Andina

La Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público abrió indagación preliminar contra la fiscal provincial titular, Norah Córdova, quien investiga el caso Petroperú, y los fiscales adjuntos Luis Medina Rodrigo y Luis Mina Abando, por incurrir en presuntas infracciones administrativas en el ejercicio de sus funciones.

Los fiscales, quienes pertenecen a la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, habrían cometido estas infracciones durante la ejecución de una diligencia en Palacio de Gobierno el pasado 20 de diciembre.

El Ministerio Público ha pedido a Norah Córdova, Luis Medina Rodrigo y Luis Mina Abando que presenten un informe de los hechos en un plazo de cinco días después de haber sido notificados. Y dispuso las diligencias para el esclarecimiento de los hechos por un plazo de 30 días.

Eduardo Remi Pachas, abogado del presidente Pedro Castillo, formalizó una queja funcional contra los tres fiscales que investigan los presuntos actos de corrupción que involucrarían al mandatario. Además, solicitó ante la Oficina de Control Interno del Ministerio Público que se destituya a la fiscal provincial Norah Córdova, quien conduce la investigación, y a los fiscales adjuntos Luis Medina Rodrigo y Luis Mina Abando, “por haber cometido falta muy grave”.

Fiscal Norah Córdova será investigada preliminarmente por el Ministerio Público. Captura: Canal N.

REDES SOCIALES DE NORAH CÓRDOVA

El abogado defensor del jefe de Estado pidió a Norah Córdova que responda por las publicaciones que hizo en su cuenta de Facebook contra el presidente Pedro Castillo, a quien llamó “terrorista y corrupto”.

“Lo ha tildado de comunista, terrorista y corrupto. Por tanto si el presidente ha sido calificado con esos adjetivos, no hay objetividad ni imparcialidad, hay ánimo de venganza y condenarlo a toda costa”, informa en el oficio Remi Pachas.

Para el letrado, el fin de Córdova es la destitución de Pedro Castillo como presidente del Perú. Así, con respecto a los fiscales Luis Medina Rodrigo y Luis Mina Abando, el abogado sostuvo que intentaron ingresar a la fuerza al Despacho Presidencial cuando el presidente no se encontraba presente y fue consignado como si el mandatario se hubiera negado a dar acceso, por lo que lo calificó como un “allanamiento sin una orden judicial”.

“Luis Alberto Medina Rodrigo ha querido realizar diligencias en la Secretaria del Despacho Presidencial, quitándole celulares, maquinas, computadores, archivos y tomar declaraciones a las secretarias, asistentes, personal policial y a todos las personas se les oponía”, se lee en el documento.

“...este Fiscal Adjunto las amenazaba con señalar que las iba a denunciar por el delito de obstrucción a la justicia. Por tanto es ilegal su actuación, ya que su disposición nunca detallo a las personas, la hora, la oficina, los objetos de teléfonos, maquinas, declaraciones de testigos y que estos puedan tener su abogado defensor”, se agrega.

También contra Medina Rodrigo se calificó de ilegal que haya filtrado documentos de diligencia a la prensa y refuta al funcionario que “no tiene la competencia funcional ni el cargo de Fiscal de la Nación para realiza diligencias y búsqueda de pruebas en contra del presidente en ejercicio”.

NO SE INHIBIRÁ DEL PROCESO

Norah Córdova, quien es la encargada del Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, dijo que no tiene ninguna posición parcializada contra el presidente Pedro Castillo debido a las críticias por las publicaciones en Facebook contra el jefe de Estado.

“Efectivamente hay algunas publicaciones en mi Facebook en el que sale mi rostro y dice “no al comunismo”; lo hice en un contexto de mi vida privada, no como fiscal, no dentro de mis funciones”, comentó a RPP Noticias.

Córdova sostuvo que por derecho constitucional podía expresar sus opiniones en las redes sociales. La funcionaria agregó que las publicaciones sobre Pedro Castillo fueron en julio de este año, antes que fuera electo presidente, y que ahora guarda respetos hacia su persona.

“Lo único que puedo decir es que, yo como persona, como ciudadana, me merece todo el respeto el presidente de la República, porque él es hoy día el mandatario de nuestro país”, sostuvo.

Córdova dijo que como fiscal provincial no tiene las facultades para investigar al mandatario, pues eso corresponde al fiscal de la Nación.

“No tengo esa prerrogativa, a mí me señalan que estaría actuando con parcialidad; (que) por haber emitido esa publicación en el facebook me voy a ir en contra del presidente, eso no puede ser porque en principio yo no tengo la competencia”, agregó.

La fiscal concluyó que su trabajo sobre la investigación del caso Petroperú no se puede ver manchado por unas publicaciones en su cuenta de Facebook. Y finalizó, comentando que reporta a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, para que tome en cuenta todo lo que le puede servir en la investigación.

