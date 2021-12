Guido Bellido advierte a la oposición: “Pedro Castillo prepara nuevo gabinete para enfrentar el año 2022″

Guido Bellido. Fuente: Andina.

Previo a la Navidad, el congresista de Perú Libre, Guido Bellido, reveló que el presidente de la República, Pedro Castillo, alista un nuevo Gabinete Ministerial para este 2022, en busca de enfrentar los ataques de la oposición.

Como ya nos tiene acostumbrados, el expremier utilizó su cuenta de Twitter para advertir que, en el próximo año, los partidos de derecha preparan “mayor desestabilidad económica, política y social ” para los peruanos.

“El presidente Pedro Castillo prepara nuevo gabinete para enfrentar el año 2022 en mejores condiciones, mientras la oposición prepara mayor desestabilidad económica, política y social”, contó Bellido Ugarte este 24 de diciembre.

En cuanto a la posibilidad de nuevos intentos de vacar al jefe de Estado, o censurar a otro ministro de Estado, el congresista oficialista sentenció que el “pueblo defenderá su victoria frente a cualquier plan siniestro”.

Fuente: Captura @GuidoPuka

Recordemos que hace unos días, el Congreso de la República censuró al ministro de Educación, Carlos Gallardo, por los nombramientos cuestionados en la cartera que lidera y la filtración de la prueba de nombramiento docente. En los próximos días el presidente Pedro Castillo debería nombrar un nuevo titular para el Minedu.

Los cambios en el gabinete ministerial comenzaron a sonar desde el 21 de diciembre, cuando Pedro Castillo se reunió con cinco periodistas en Palacio de Gobierno: Fernando Carvallo (RPP), Jaime Chincha (RPP), Pedro Tenorio (Latina), Mónica Delta (Latina) y Mavila Huertas (colaboradora del medio Sudaca).

Tras finalizar el encuentro, Carvallo dio detalles del diálogo con el mandatario. Resaltó que el propio presidente le dijo que iba a reacomodar su gabinete ministerial en los próximos días, para luego mejorar la comunicación del Ejecutivo con la prensa.

Un día después, el 22 de diciembre, la jefa del Gabinete Ministerial, Mirtha Vásquez, no descartó la posibilidad de que anuncien cambios en las carteras ministeriales.

“A fin de año habrá evaluaciones, no sé descarta si hay alguna decisión de cambio, pero seguimos trabajando con todo el Gabinete en su conjunto”, aseguró la primera ministra durante una conferencia de prensa.

ABRAZO PARA LA POSTERIDAD

El efusivo abrazo de Bellido y Alva

El 2021 dejó muchas postales que perdurarán en la historia, una de ellas fue el abrazo entre la presidenta del Congreso, Maricarmen Alva, y el legislador Guido Bellido, luego de que el Parlamento rechazara la moción de censura contra la política de Acción Popular.

Dicho gesto trajo muchas reacciones consigo, además, se le adjudica que provocó la renuncia de 3 congresista de la bancada de Perú Libre: Guillermo Bermejo, Hamlet Echevarría y Betssy Chávez.

Esta última comentó que el grupo político oficialista no respetó los acuerdos que se tomaron en la interna sobre la moción de censura contra Maricarmen Alva, el cual quedó reflejado con el mencionado abrazo.

“El día de la votación se decide lo contrario, pero lo deciden sin comunicarlo a la persona que había iniciado la censura, en este caso, el colega Guillermo Bermejo. Y esa imagen que queda para la posteridad (abrazo entre Guido Bellido y María del Carmen Alva). Hay situaciones que como esta grafican algo que nosotros veíamos venir hace muchísimo tiempo: ¿en qué se diferencia la izquierda y la derecha si van a terminar votando en pared?”, agregó.

Para la ministra de Trabajo, esa izquierda regional “leal y reflexiva”, con la que se siente identificada, no existe en este Congreso porque no encontró ya más puntos de coincidencia con la bancada ni con el partido. Además, aseguró que los líderes de Perú Libre y la bancada no quisieron “conversar más”.

“Ninguno de ellos (Vladimir y Waldemar Cerrón) tienen puentes de diálogo. Ese tipo de situaciones sí genera malestar porque se entiende que los líderes políticos deberían ser las personas llamadas a buscar el diálogo entre los militantes, no las personas que te miren por encima del hombro”, concluyó.

