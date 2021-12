Aníbal Torres cuestiona a Norah Córdova: “¿Cómo una fiscal, declarada enemiga del presidente Castillo, puede investigarlo?”

Aníbal Torres, titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Foto: Andina.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, se mostró inconforme y no dudó en arremeter contra la fiscal Norah Córdova, quien es la titular que investiga el caso Petroperú. La cabeza del MINJUSDH, precisó que no debería “investigar al presidente Pedro Castillo” por ser su “enemiga declarada”.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el ministro destacó y rechazó las publicaciones que realizó la fiscal en Facebook en contra de la candidatura de Pedro Castillo durante la campaña electoral 2021.

“¿Cómo una fiscal, declarada enemiga del presidente Castillo, puede investigarlo? Esto sucede solo en Perú. Sin duda, los órganos de control procederán conforme a ley?”, escribió Torres Vásquez.

El mensaje del ministro estuvo acompañado por diversas capturas de pantalla en donde se demuestra los comentarios que realizaba Norah Córdova a través de su cuenta en Facebook, acusando de “terrorista” y “comunista” a Pedro Castillo.

Por ejemplo, en julio escribió que el presidente en su discurso mencionó tantas etnias, que se sentía extranjera. En agosto manifestó en dicha cuenta, que el Congreso debería dar su apoyo al gabinete ministerial y luego vacar a Castillo.

No olvidemos que el ministro solicitó que esta eventual investigación a Pedro Castillo es solo competencia de la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y no de un fiscal provincial.

“Yo no investigo a Castillo, no tengo la prerrogativa. La única persona que tiene la competencia de investigar al presidente de la República es la doctora Zoraida Ávalos (Fiscal de la Nación)”, enfatizó Córdova en una entrevista para Canal N.

INVESTIGACIÓN A FISCALES

Eduardo Pachas, abogado del presidente Pedro Castillo, presentó una queja funcional contra los fiscales, por haber incurrido en “presuntas infracciones administrativas en el ejercicio de sus funciones”.

“Lo ha tildado de comunista, terrorista y corrupto. Por tanto, si el presidente ha sido calificado con esos adjetivos, no hay objetividad ni imparcialidad, hay ánimo de venganza y condenarlo a toda costa”, indicó el abogado de Pedro Castillo, quien añade que la fiscal tiene como “fin político” la destitución del jefe de Estado, a través de sus actuaciones funcionales dentro del Ministerio Público.

Tras la queja del abogado, la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público abrió una indagación preliminar contra la fiscal Norah Córdova y los fiscales adjuntos Luis Medina y Luis Mina.

En el documento, se detalla que los fiscales, pertenecientes a la 1era Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, “habrían cometido estas infracciones durante la ejecución de una diligencia en Palacio de Gobierno”, en el marco de las investigaciones por el caso Petroperú.

“No me voy a inhibir del caso porque considero que mi actuación se está demostrando con la investigación que estoy llevando y todo lo que se está realizando, nosotros estamos dando cuenta a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos (…). Los mensajes no afectan en lo absoluto la objetividad de la investigación. Mi trabajo no puede verse afectado en lo absoluto con las publicaciones que di en el mes de junio”, remarcó Norah Córdova en su defensa.

Cabe mencionar que la fiscal Córdova inició la investigación del caso Petroperú en una resolución número 1 que emitió el 20 de diciembre, disponiendo que el personal de su despacho se constituya a la sede de la empresa estatal.

Al día siguiente, 21 de diciembre, redacta una segunda resolución en la que dispone recoger el cuaderno de visitas y registro de visitas al despacho presidencial. Para realizar esta diligencia, “los fiscales solicitan tener acceso al mismo despacho del presidente”.

Las investigaciones continuarán tras las diversas diligencias.

