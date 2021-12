Selección peruana: Luis Advíncula fue nominado a mejor lateral derecho de América

Luis Advíncula tiene una valoración de mercado de 1,20 millones de euros, según Transfermarkt. | Foto: AFP

Este año ha sido irregular para Luis Advíncula. Y es que pasó por diversas situaciones, tanto en la selección peruana como en los clubes donde ha estado. Sin embargo, los últimos meses del año su nivel terminó por despegar y le ayudó a ser más constante, hasta el punto de haber sido incluido en una nómina para elegir al mejor lateral derecho de América por el diario ‘El País’ de Uruguay.

El defensa peruano compite por un lugar en el once ideal con otros futbolistas de categoría: José Pedro Fuenzalida (Universidad Católica de Chile), Mauricio Isla (Flamengo de Brasil), Marcos Rocha (Palmeiras de Brasil) y Giovanni González (Peñarol) . En el caso del primero, obtuvo la Supercopa y el Campeonato de Chile, siendo uno de los capitanes del elenco ‘cruzado’ que se consagró tetracampeón del fútbol ‘sureño’. Por su parte, Isla fue importante en la obtención de la Supercopa de Brasil y el Campeonato Carioca con el ‘Mengao’, siendo partícipe en 36 encuentros.

En tanto, Rocha fue titular en la Copa Libertadores que terminó conquistando el ‘Verdão’, precisamente ante el mismo Flamengo. Mientras que González colaboró en las obtenciones del torneo Clausura y el Campeonato de Primera División del fútbol uruguayo. Además, de ser pieza fundamental del equipo ‘carbonero’ que llegó a semifinales de la Copa Sudamericana y sucumbió ante Atlético Paranaense.

Luis Advíncula incluido en nominación a mejor lateral derecho de América por diario 'El País' de Uruguay.

TEMPORADA DE LUIS ADVÍNCULA

Luis Advíncula tuvo altibajos este 2021. Empezó el año defendiendo la camiseta del Rayo Vallecano, equipo con el que jugó la Segunda División del fútbol español y al que ayudó a subir a LaLiga de cara a la temporada 2021/2022. Sin embargo, el haber jugado los Play-Offs con el cuadro ‘rayista’ le hizo perderse la Copa América de Brasil, en donde la ‘bicolor’ quedó en el cuarto puesto.

Boca Juniors:

En julio de este año fichó por Boca Juniors, que pagó poco más de 2 millones de euros para hacerse con su pase, en el que fue uno de los traspasos más sorprendentes en el fútbol argentino. Incluso el periodista Martín Liberman criticó que el elenco ‘xeneize’ haya pagado por un jugador que venía de una categoría inferior de Europa.

Su debut se dio nada más ni nada menos que ante River Plate por la Copa Argentina. Un partido al que terminó eliminando por 4 a 1 por la tanda de los penales. En dicho encuentro no mostró su mejor versión y la prensa de ese país no lo empezó a mirar con buenos ojos. De hecho, en los posteriores partidos, le llovieron críticas de todas partes, aduciendo que no tenía nivel para la liga y que no entendían que haya venido un ‘extranjero’ a reemplazar a un jugador de la cantera ‘bonaerense’ como Marcelo Weingandt.

No obstante, una inesperada lesión por parte del jugador de 21 años le permitió a Advíncula tomar el puesto y afianzarse con el correr de los partidos. Justamente, la cumbre de esta línea ascendente de su rendimiento llegó en la final de la Copa Argentina, cuando Boca campeonó tras vencer por penales 5 a 4 a Talleres de Córdoba. El lateral derecho peruano fue un jugador importante y fue elogiado por la prensa, además de los propios hinchas del club argentino, que poco a poco fueron cambiando las críticas por reconocimientos a su buen trabajo. Incluso se atrevió a bromear con el trofeo con una llamativa frase: “hoy te hago el amor”.

Posteriormente, llegaría otro momento cumbre con la camiseta ‘xeneize’, cuando vencieron por penales por 4 a 2 al Barcelona de España y se adjudicaron la Maradona Cup que se disputó en Riad, Arabia Saudita.

Luis Advíncula marcando a Sergiño Dest en Boca vs. Barcelona. | Foto: Barcelona

Selección peruana:

Con la selección peruana también destacó, siendo parte del repunte que tuvieron en las Eliminatorias Sudamericanas. Jugó en 8 encuentros que se disputaron este año, en donde pudo anotar un gol en la victoria por 2 a 1 ante Ecuador en Quito. Siempre se mostró partícipe y estuvo acertado cuando le tocó estar presente.

Sin duda, que si bien la temporada no empezó de la mejor manera para ‘Lucho’, pudo reivindicarse y ahora buscará consolidar su nivel de cara al 2022, tanto en Boca Juniors como en la ‘blanquirroja’.

