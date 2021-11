Martin Liberman destruye a Luis Advíncula: “¿Gastar 3 millones de dólares por él? En Europa te lo dan gratis”

Martin Liberman se refirió al fichaje de Luis Advíncula en Boca Juniors

Martin Liberman fue invitado mediante un enlace digital al programa “Al Ángulo” de Movistar Deportes para conversar sobre la polémica que se armó en twitter luego de que el periodista argentino criticara el rendimiento de Carlos Zambrano en Boca Juniors.

Sin embargo, Zambrano no fue el único que recibió duros comentarios por parte de Liberman. El seleccionado peruano Luis Advincula, que se unió al equipo xeneize hace menos de seis meses, también recibió golpes por parte del comunicador.

Una de las cosas a las que se refirió Liberman fue directamente a la decisión que tomó la directiva de Boca Juniors de fichar al futbolista peruano, ya que para él sumar al defensa al equipo no fue lo más adecuado. Para él, los xeneize están pasando por un mal momento no sólo por la crisis futbolística que está teniendo el equipo, sino también porque no han sabido elegir a su plantel y el ‘rayo’ sería uno de los desaciertos, no sólo en lo futbolístico sino también porque el costo de su pase fue bastante elevado

“ Gastar 3 millones de dólares en Advíncula? En qué país te entra. Poner millones de dólares por él que te lo dieron gratis de Europa, te los devuelven de Europa porque no los quieren más. Hay que tener la capacidad de preguntarnos por qué nos lo dan. Porque ya está”, señaló en la entrevista.

Asimismo, para aclarar que no tiene nada personal contra el peruano ni con otros futbolistas de la misma nacionalidad cómo se lo dijeron en Twitter, Liberman indicó que para él Norberto Briasco, Estaban Rolón y Nicolás Orsini son otros de los futbolistas por lo que el club pagó fuertes sumas de dinero y no han sido buenas adiciones al plantel xeneize.

CONVOCADOS

A pesar de las críticas, tanto Luis Advíncula como Carlos Zambrano forman parte de los 28 nombres que convocó Ricardo Gareca para la próxima fecha doble de Eliminatorias Qatar 2022 que empiezan en menos de una semana. Por ello, ambos jugadores viajaron de Argentina hace unos días y ya se encuentran en Lima preparándose junto a sus demás compañeros en las instalaciones de la Videna.

En la pasada fecha triple, Advíncula fue titular en los dos primeros partidos contra Chile y luego contra Bolivia y su participación en ambos le valió elogios por su buen desempeño. Mientras que Zambrano sólo fue titular en el último encuentro contra Argentina.

Sobre la próxima fecha de Eliminatorias sudamericanas, el ‘rayo’ declaró “tenemos que sacar los seis puntos”, al llegar a la capital.

El primer partido de la selección peruana en esta nueva jornada mundialista será contra Bolivia, con quien se volverá a encontrar luego de perder los 3 puntos en La Paz al caer 1-0. Esta vez el cuadro liderado por Ricardo Gareca jugará como local en el Estadio Nacional el próximo 11 de noviembre. La Conmebol utilizó sus redes sociales para dar a conocer las horas y fechas exactas de los encuentros de noviembre. El primer duelo blanquirrojo se jugará a las 9:00 p.m. hora peruana.

Para el partido contra la selección de Venezuela, la bicolor jugará de visitante, por lo que la escuadra nacional deberá trasladarse a Caracas. El choque entre selecciones está programado para el 16 de noviembre 6:00 p.m. hora peruana/ 7:00 p.m. hora de Venezuela. Recordemos que en el encuentro de ida, la blanquirroja fue superior a la selección vinotinto ganando el partido 1-0 con gol de Christian Cueva.

