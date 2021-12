Selección peruana: Carlos Lobatón y el día que Ricardo Gareca lo nombró capitán por encima de Claudio Pizarro

Carlos Lobatón compartió con Claudio Pizarro en la selección peruana en la época de Markarián y Gareca. | Foto: FPF

La clasificación de la selección peruana al Mundial de Rusia 2018 no empezó de la mejor manera. De hecho, fue en las últimas fechas donde hubo un repunte, pero antes los resultados no eran los esperados. Justamente en aquella época, Carlos Lobatón reveló que Ricardo Gareca lo prefirió en la capitanía por encima de una leyenda como Claudio Pizarro.

Fue en el primer duelo en que la ‘blanquirroja’ visitó a Colombia en Barranquilla el 08 de octubre del 2015. “Yo he sido capitán desde el comienzo de las Clasificatorias. El profesor Ricardo Gareca me nombró capitán e íbamos a jugar contra Colombia. Claudio Pizarro iba de titular y yo le digo: “profe, Claudio va a ir de capitán”. “No, el capitán eres tú”. “Cuando yo llegué a la selección Claudio ya era capitán, y para mí Claudio sigue siendo el capitán”, le dije. “Ok, dale tú la cinta” , me dice. “Ok”, le digo. “Pero ¿no hay problema, no?” “No hay problema”. Para él no había problema. Cuando sale, Claudio me llama y me da la cinta”, contó en una entrevista que Luis ‘Cuto’ Guadalupe le hizo para el programa ‘La Fe de Cuto’.

Ante esto, comentó lo que le dijo el ‘Bombardero de los Andes’. “Él aceptó, él era el capitán, es que Claudio juega de titular ese partido, pero el siguiente partido no salió de titular y me tocó ponerme a mí la cinta , pero cuando Claudio jugaba de titular yo le daba la cinta”, confesó Lobatón.

En ese partido ante los ‘cafeteros’, el equipo peruano perdió 2 a 0 con goles de Teófilo Gutiérrez y Edwin Cardona. De hecho, se recuerda la jugada de gol que desperdicio Yordy Reyna ante David Ospina. No tuvo la frialdad necesaria para convertir y su disparo se fue desviado. Dicho remate se dio en el minuto 87 y pudo haber sido el empate, pero al minuto final, Cardona anotó el segundo de su selección y mató cualquier tipo de ilusión.

Lo que sucedió después con la leyenda de la Bundesliga fue que siguió siendo convocado hasta el duelo ante Venezuela en Lima que se jugó en marzo del 2016. En aquel partido fue sustituido por Raúl Ruidíaz y no volvió a vestir la camiseta peruana. Había surgido una generación que alcanzó su máximo pico con la clasificación al Mundial de Rusia 2018.

RECONOCIMIENTO DE JUGADORES PERUANOS POR PIZARRO

Si bien la productividad goleadora de Claudio Pizarro en la selección peruana no fue la que muchos esperaban, los mismos jugadores que compartieron camerinos en la ‘bicolor’ resaltaron las cualidades que tenía, pese a las críticas que recibía también por parte de la prensa.

Uno de ellos fue Alberto Rodríguez, quien conoce al exjugador desde la época que Paulo Autuori dirigía a la ‘blanquirroja’ por el 2003. Reconoce su trayectoria y cree que han sido injustos con él. “Pizarro es un ‘crack’. Es lamentablemente que no se le haya dado el valor. Lo que ha hecho Claudio no lo ha hecho nadie. Si hubiese sacado 1/4 de lo que hizo en los clubes con la selección hubiésemos peleado las eliminatorias, eso no pasó, pero es un profesional a carta cabal. Una excelente persona. Es lamentable que no se le valore”, señaló el ‘Mudo’ en una entrevista para ESPN FC el 2020.

Por su parte, Christian Ramos también jugó con Pizarro en la época de Sergio Markarián. Compartió varios momentos y descartó cualquier falta de liderazgo, uno de los motivos el cual siempre se le criticó. “Yo tuve de compañero a Claudio Pizarro. Es un tipazo, es una persona súper honorable, un buen compañero, un buen líder fuera y dentro del campo. Un sector de la prensa decía que era un mal líder, que armaba el equipo y en el vestuario no era así, todo lo contrario. Yo pensaba en que no puede ser que le vaya mal en la selección porque el tipo se mataba, trataba de estar de delantero y después trataba de defender. Pero tenía mucha presión porque le fue muy bien en Alemania y no en la Selección. Me da mucha pena ese tema”, confesó la ‘Sombra’ en Movistar Deportes el mismo año.

