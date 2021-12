Navidad: multas que se recibirán por no acatar las normativas impuestas por el gobierno

EFE/ Cati Cladera/Archivo

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, se pronunció este martes ante los medios de comunicación para brindar las nuevas medidas sanitarias que se implementarán en Navidad y Año Nuevo. Ante ello, el Gobierno también ha implementado un sistema de multas para aquellas personas que no cumplan con los lineamientos empleados a causa de la variante Ómicron.

Estas multas fueron estipuladas en el Decreto Legislativo N.º 1458 (enero 2021) pueden ir desde los 88 soles. Si es que se sale a las calles fuera del horario del toque de queda, significa una multa de 440 soles. Si la policía te interviene y no llevas tu DNI o te niegas a identificarte ante un efectivo de la PNP o las Fuerzas Armadas, también tendrás una sanción de 440 soles por desacato a la autoridad.

En el caso de las actividades con concurrencia masiva como reuniones sociales o fiestas en la vía pública, si se incumplen se tendrá que pagar una multa de 396 soles. En caso circules con tu vehículo en medio del toque de queda, la Policía Nacional retendrá tu tarjeta de propiedad o licencia de conducir y tendrás que pagar una multa de 6.450 soles.

¿QUÉ PASA SI NO PAGO LA MULTA?

Aquellas personas que no hayan cumplido con pagar la multa establecida por el Decreto Legislativo, se les impedirán de realizar trámites ante cualquier entidad del Estado, así como también no podrán ser beneficiarios de cualquier programa estatal de apoyo económico, alimentario y sanitario.

OTRAS MEDIDAS IMPUESTAS POR EL ESTADO

CIERRE DE FRONTERAS

El ministro de Salud aclaró que no se cerrarán las fronteras en el Perú, pero que se seguirán las restricciones respecto a los ciudadanos que lleguen de países como Sudáfrica.

“Ciudadanos que residen en esos países (como Sudáfrica) no van a poder ingresar al Perú. si son residentes en nuestro país por supuesto que sí, pero van necesitar tener no solo las dos dosis (de la vacuna contra el covid-19) sino además las pruebas moleculares con no más de 48 horas de anticipación”, insistió.

Comentó que se van a fortalecer los centros de vacunación también en los aeropuertos y terrapuertos y que ya se ha conversado con las autoridades de la sanidad aérea a fin de lograr una detección más rápida de los casos de Covid-19.

“El INS está aplicando una nueva metodología de detección para ver mutaciones tempranas y poder tener mayor cantidad de pruebas desarrolladas. El Ministerio (de Salud) va a hacer todos los esfuerzos para tratar de que esta variante que ya está en el país y que se está dispersando no continúe haciéndolo y evitar esta situación que es bastante alarmante”, aseveró.

ADELANTO DE LA TERCERA DOSIS

Otra de las medidas que anunció el Gobierno será el adelanto de la aplicación de la tercera dosis de refuerzo, ya no va a ser necesario esperar 5 meses sino 3 meses. Esta inició el mismo martes pasado, cuando dio una pequeña conferencia de prensa.

“Es absolutamente seguro, no hay ningún inconveniente. Está demostrado que las personas que tienen la tercera dosis tienen hasta un 75% de protección ante estas variantes. Hemos tomado la decisión de adelantar a tres meses la aplicación de la 3ra dosis en todo el país, para todos los ciudadanos”, manifestó Cevallos.

DISMINUCIÓN DE AFOROS

De otro lado, como medida de contingencia, se va a disminuir los aforos en los distintos establecimientos comerciales del 80% al 60%. “Esto va a ser para las fiestas de Navidad y Año Nuevo”.

Otra de las medidas que entrará en vigencia es la reducir el el aforo en el transporte público a 60% o 40% a fin de mantener un distanciamiento social adecuado, sobre todo en estas fiestas de fin de año.

Se exigiría a las personas mayores de 18 años que utilicen el transporte público presentar su carnet de vacunación con las dosis completas al momento de subir a estas unidades.





