Dosis de refuerzo de la vacuna COVID-19 se adelanta ante incremento de casos de la variante ómicron en Perú

Tercera dosis se adelanta (Perú). EFE/Gustavo Amador

Hernando Cevallos, ministro de salud, informó este lunes sobre los nuevos casos de variante ómicron en nuestro país. Lo que es alarmante y preocupante, es que en menos de 24 horas se conoció 8 casos positivos, adicionales a los 4 ya registrados hasta el domingo.

Ante esto y como una medida rápida y eficaz para controlar los efectos de esta variante, el titular del Minsa, aseguró que se adelanta la dosis de refuerzo para toda la población a nivel nacional.

Es decir, si antes se tenía que esperar 5 meses para la tercera dosis, ahora solo basta con tres meses para que seas candidato a esta inoculación.

A través de una breve reunión con los medios de comunicación, el ministro informó que desde ya se está organizando todo, para que lo más pronto posible los centros de vacunación inicien con esta campaña.

“Se va a adelantar la aplicación de la tercera dosis de refuerzo. Ya no será necesario esperar 5 meses, sino 3 meses. Esto se hace por dos razones: en primer lugar porque esto está demostrado, hay países como Inglaterra que están aplicando ya la tercera dosis a los 3 meses, es absolutamente seguro, no hay ningún inconveniente”, sostuvo.

DOSIS DE REFUERZO TE DA MÁS DEL 70% DE PROTECCIÓN

Tras conocerse que la variante ómicron tiene una gran rapidez para su propagación, el ministro señaló y exhortó a la población para que cumplan con esta medida y acudan a los centros de vacunación por su tercera dosis de refuerzo.

“¿Por qué decimos que se tiene que aplicar en ese tiempo? Es porque está demostrado que las personas que tienen la tercera dosis tienen hasta un 75% de protección frente a estas variantes, por tanto es conveniente tener la tercera dosis”, explicó el titular del Minsa.

“La tercera dosis refuerza las posibilidades de no contagio de ómicron, debe quedar claro las vacunas siguen siendo eficaces frente a estas variantes”, destacó.

Como se recuerda, el domingo 19, el ministro confirmó los primeros casos de ómicron en nuestro país. Ante esta alerta, aseguró que el sector salud está tomando las medidas necesarias.

¡TODOS A VACUNARSE!

Durante una actividad en el distrito de Villa El Salvador, el ministro fue consultado sobre algunos legisladores y alcaldes que están en contra de la vacunación y las medidas de presentar el carnet que acredite las dos dosis contra COVID-19 para acceder a espacios cerrados. Ante esto, el titular del Minsa, señaló que todos los peruanos deben vacunarse para así frenar los contagios, más aún conociendo la presencia de ómicron en el país.

“Con respecto a que hay legisladores y alcaldes que no se han vacunado, creo que hay una responsabilidad individual clarísima. Además, hay un mensaje a la población que no es nada saludable. Creo que de inmediato deberían concurrir y vacunarse. Somos un país con más de 200 mil muertos por el COVID-19. De verdad que una autoridad no se vacune no parece muy razonable del punto de vista de la responsabilidad social que tiene que asumir”, explicó.

“Son realmente excepciones muy puntuales que pueden condicionar el no vacunarse frente a una enfermedad. (...) Esas excepciones las tiene que dar definitivamente el médico tratante. No podemos decir que en este momento tal persona sí se debe o no se debe vacunar. Pero por supuesto el médico tratante establece el diagnóstico y el Minsa lo valida sin ningún tipo de dudas”, explicó.

SEGUIR LEYENDO