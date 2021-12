Leonard León enfurece con Karla Tarazona por decir que le ganó juicio: “no me sorprendería verla en otros programas hablando de mí”

Leonard León explota contra su exesposa por señalar haber ganado la demanda por variación de régimen de visitas. (Foto: Instagram)

¡No se guardó nada! Leonard León se molestó con su exesposa, Karla Tarazona, por declarar en un diario local así como en un magazine matutino que le habría ganado al cantante un nuevo juicio por variación de régimen de visitas. Además de revelar que le debe la suma de 50 mil soles de pensión alimenticias.

Como se vio esta mañana, la presentadora de televisión se presentó en el programa “Mujeres al Mando” y confirmó que el juzgado Transitorio de Familia de Chorrillos declaró infundada la demanda que aplicó el padre de sus hijos por supuestamente no poder verlos desde hace más de dos años.

Tras ello, el cumbiambero utilizó sus redes sociales para expresar lo que siente luego de escuchar las palabras de su expareja. A través de sus historias de Instagram señaló que no le sorprendería seguir viendo a la madre de sus hijos en diferentes programas televisivos para hablar sobre el tema.

“No me sorprendería que hoy y mañana ella y su abogado se paseen por todos los programas para hablar de mí, cuando esto aún es la primera instancia”, escribió este martes por la tarde.

Asimismo, horas después de que distintos medios de comunicación rebotaran la noticia de los resultados de la demanda que la locutora de radio contó en televisión, Leonard volvió a pronunciarse en sus redes sociales.

Con un pantallazo de la portada del diario el “Ojo” donde se lee la información declarada por la conductora de TV, el cantante enfureció. “¿Le gana? Por favor, no mientan al público, ya que no hay proceso alguno y si es que no lo han hecho NO NOS HAN NOTIFICADOS”, sentenció.

Recordemos que desde que se separaron, Karla Tarazona le ha venido ganando más de un juicio al cantante. El primero fue por pensión de alimentos, en la cual la jueza sentenció a su favor así como en una segunda demanda por difamación. Ahora, según sus declaraciones, le habría ganado un tercer juicio.

Cabe resaltar que ambos se mantuvieron casados por cuatro años y fruto de su relación nacieron sus dos hijos. Actualmente han pasado siete años desde que culminaron su matrimonio y empezó la batalla en el poder judicial.

¿QUÉ DIJO KARLA TARAZONA?

En una reciente entrevista para el diario el Trome, Karla Tarazona habló de su actual situación legal con el padre de sus hijos, Leonard León. La presentadora de televisión fue consultada sobre el nuevo juicio que le habría ganado al cantante.

“Primero me hizo el juicio por pensión de alimentos y la jueza sentenció a favor de nosotros. Él (Leonard) apeló porque quiere seguir pasando 250 soles por cada niño y ahora estamos apelando en segunda instancia. El segundo juicio que me hizo fue por difamación y quedé absuelta, al igual que Mariella Zanetti. Este es el tercer juicio que gano”, comentó.

Asimismo, manifestó su fastidio puesto que hasta el momento el cantante de cumbia le debería un suma alta de dinero. “Él tiene que seguir pasando lo que dice la conciliación, no puede pasar menos o pasar lo que él puede dar. Actualmente tiene una deuda de 50 mil soles, pero todo se hará legalmente y con papelito en mano”, sentenció.

