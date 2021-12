Natalie Vértiz dedica un emotivo mensaje de cumpleaños a Yaco Eskenazi: “Que afortunados somos de tenerte”

Natalie Vértiz celebró el cumpleaños de su esposo con un tierno mensaje en redes sociales. (Foto: Instagram)

Este 14 de diciembre, Natalie Vértiz utilizó sus redes sociales para enviar un emotivo saludo de cumpleaños a su esposo y padre de sus dos hijos, Yaco Eskenazi, quien cumple 42 años de edad.

La exreina de belleza, compartió con sus más de 3 millones de seguidores una publicación que contenía distintas fotos que varios momentos que pasaron juntos como pareja y familia, acompañado de un tierno mensaje.

La conductora de televisión, expresó su alegría por el onomástico del exchico reality y recalcó que no muchos conocen su forma de ser dentro de su casa.

“Feliz día, mi vida. La vida contigo es hermosa, hoy y siempre te celebramos. Nuestro capitán y papito protector, amo tu corazón y personalidad. Muchos te ven, pero poco saben cómo eres entre 4 paredes. Mi Yaco es cero posero pero si vieran cada ocurrencia aquí en casa, a mí me tiene riendo todo el día”, se lee en las primeras líneas del texto.

Asimismo, señaló que el empresario tendría un alto sentido del humor pues siempre mantiene la alegría en su hogar y no deja de hacerla reír.

“Gracias por tu energía y por tu sentido del humor, creo que lo que más me gusta de ti es que me haces reír 24/7, pero.. sin duda, tu mejor versión es como papá! Que afortunados somos de tenerte! ¡Mi campeón por siempre! ¡we love you! (te amamos)”, concluyó

En pocas horas, la publicación a alcanzado más de 185 mil “Me encanta” y cientos de comentarios de amigos y seguidores en donde felicitan al conductor de “Mi mamá cocina mejor que la tuya”.

“¡Linda pareja! Se les quiere. Feliz día querido Yaco”, “¡Feliz día Yaco!”, “Feliz cumpleaños al león”, “Los quierooooo, que la pasen increíble y que Dios siga bendiciéndolos”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post.

Recordemos que la pareja inició su romance cuando pertenecían al reality Esto es Guerra y luego se convirtieron en padres de un niño. Posteriormente se casaron el 11 de Julio del 2015 y actualmente dieron la bienvenida a su segundo bebé.

NATALIE VÉRTIZ ACONSEJÓ A MELISSA PAREDES

Natalie Vértiz ha sido una de las figuras de la farándula que también se ha pronunciado sobre la polémica que vivió Melissa Paredes desde que fue ampayada besándose con el bailarín Anthony Aranda en su camioneta.

Luego de presentar un informe sobre el fin de la historia de amor de Melissa y el Gato Cuba en Estás en Todas, la ex Miss Perú se mostró apenada por la situación de la modelo. Recordemos que ambas son compañeras de trabajo en América TV.

“Es un tema difícil y complicado de comentar. En varias ocasiones hemos trabajado con ella, la conocemos de cerca. Hemos sido testigos de este matrimonio, que lamentablemente parece que llegó a su fin”, señaló.

La pareja de Yaco Eskenazi le recordó a Melissa que, pese al escándalo mediático, el futbolista siempre formará parte de su familia al ser el padre de su hija Mía. “Una familia siempre van a ser”, le dijo.

“Ver estas imágenes, ver a Melissa… No hemos visto al Gato Cuba, pero también hay que ponernos en su lugar. Es bastante difícil”, expresó.

Finalmente, Natalie Vértiz aconsejó a la pareja arreglar las cosas en cuatro paredes por el bienestar de su pequeña. “Solamente le deseamos que puedan conciliar y que hagan las cosas bien por Mía”.

