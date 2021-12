Greg Michel reaparece en TV tras sufrir accidente y le pide perdón a la madre de su hijo: “Quiero ser mejor persona”

Greg Michel salvó de morir tras sufrir grave accidente. (Foto: Instagram)

Greg Michel se presentó en el programa Amor y Fuego y no solo agradeció al público y a los medios de comunicación por el apoyo brindado al difundir su caso, también hizo un mea culpa y pidió disculpas a las personas que ha hecho daño.

El modelo belga asistió al espacio de Rodrigo González y a Gigi Mitre bastante delgado y demacrado tras estar internado en el hospital por varios días. “Quiero ser mejor persona”, indicó.

Como se recuerda, el joven sufrió un accidente en Tarapoto, un espejo del gimnasio se le cayó en encima. Greg estuvo en coma y casi pierde la vida.Tras someterse a intervenciones quirúrgicas, el modelo señala que está saliendo adelante, pero aún tiene que someterse a una operación costosa para recuperar la movilidad de su brazo.

“Según los médicos solo puedo hacer rehabilitación en la mano y en el antebrazo no, aún falta recuperarme en esa zona. No puedo agarrar nada y ni vestirme, gracias a mi enamorada que me apoya en todo y me ayuda ”, detalló.

“La próxima operación es en tres semanas porque primero estoy que voy al hospital para hacerme más estudios en la herida. Hay partes de la herida que aún no se curan. Estamos viendo si me voy a Estados Unidos junto a mi mamá para poder operarme ahí. Esto no lo cubre ningún seguro”, recalcó Greg, quien estimo que los gastos ascenderán a unos 20 mil o 30 mi dólares.

PIDE PERDÓN A LA MADRE DE SU HIJO

En otro momento, el joven dedicó unas palabras a Olenka del Águila, la madre de su hijo, quien según señaló el propio modelo, le deseó lo peor tras sufrir este accidente. Como se recuerda, Del Águila denunció al belga de no pasarle la pensión a su hijo.

“Si en algún momento le hice daño, solo le quiero pedir disculpas a ella y a todas las personas que he podido hacer daño. Creo que he regresado (a la vida) para hacer las cosas bien y para ser una mejor persona” , dijo.

Por su parte, Rodrigo González señaló que en cortes comerciales, Greg le confesó que no quería pedir dinero a nadie. Sin embargo, el conductor de TV se atrevió a pedir apoyo económico para el modelo, señalando que lo contacten a través de su Instagram si deciden solidarizarse con él.