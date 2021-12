Greg Michel fue dado de alta del hospital tras sufrir grave accidente: “Más fuertes que nunca”

Greg Michel ya se encuentra estable tras luchar por su vida. (Foto: Instagram)

Tras luchar por su vida después de sufrir un terrible accidente, Greg Michel fue dado de alta y lo celebró cenando con sus amigos. Como se recuerda, el modelo agradeció hace unos días al personal de salud por sus atenciones.

El belga casi pierde un brazo luego que se le cayera un vidrio encima. Además, sufrió un paro cardíaco y entró en estado de coma. De Tarapoto tuvo que ser trasladado a Lima para una operación quirúrgica delicada.

Hoy en día ya está fuera de peligro y una vez fuera del hospital no dudó en reunirse con sus amigos y disfrutar de una deliciosa cena.

Y aunque se le nota mucho más delgado y con el brazo inmovilizado, Greg destacó que estaba más fuerte que nunca.

“Primera comida fuera del hospital, los amo. Más fuertes que nunca mi hermano”, escribió en joven en su cuenta de Instagram.

Greg Michel celebra su salida del hospital con cena. (Foto: Instagram)

LAS PALABRAS DE AGRADECIMIENTO DE GREG MICHEL

Hace cuatro días, Greg Michel dedicó unas palabras al personal de salud que lo atendió e hizo todo para salvar su día.

“Agradecido con Dios por tener esta segunda oportunidad en la vida, agradecido con todos ustedes. Gracias a toda mi linda gente de la selva , del Perú entero, Bélgica y de todos los países; gracias por mandarme tantos mensajes de aliento, me siento bendecido”, escribió en su cuenta de Instagram.

“Estuve a punto de rendirme, pero sus mensajes y la lección aprendida me enseñaron de la mano que uno no puede desperdiciar su vida en lamentarse. Ahora esperando la junta médica y a seguir para delante con la nueva y cuarta operación que está por venir para recuperar la movilidad de mi brazo y mano, será un largo camino en el cual los necesitaré en mis oraciones. Los amo”, acotó.

Greg Michel y su mensaje a todas las personas que lo apoyaron. (Foto: Instagram)

EL ACCIDENTE QUE LO LLEVÓ A ESTADO DE COMA

El pasado 15 de noviembre, Sebastián Lizarzaburu utilizó su cuenta oficial de Instagram para informar que Greg Michel se encontraba en estado de coma tras sufrir un accidente en su gimnasio en Tarapoto.

“Greg Michel, uno de mis mejores amigos a quien considero inclusive casi mi hermano sufrió un accidente, uno de los espejos de su gimnasio reventó y le cortó varias venas y arterias por lo que perdió mucha sangre”, dijo Lizarzaburu.

“Lo tuvieron que llevar en Tarapoto de emergencia, en ese transcurso perdió demasiada sangre y tuvieron que hacerle como un by pass y el corazón no soportó, ahorita está en coma, en estado crítico. Felizmente ni bien pisé Lima me reventaron los mensajes y al toque empezamos a mover contactos y conseguimos los donantes de sangre que necesitaba para por lo menos estar estable”, agregó.

El 17 de noviembre, Magaly Medina informó en su programa que Greg Michel despertó del coma, pero que su estado de salud seguía siendo bastante delicado debido a la pérdida de gran cantidad de sangre.

“El modelo Greg Michel ha despertado del estado de coma en el que se encontraba, sin embargo, aún sigue entubado y su situación no es nada fácil”, dijo la ‘Urraca’.