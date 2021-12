Pietro Sibille confirmó que Andrea Luna le fue infiel y llama “imbécil” a Andrés Wiese

Pietro Sibille confirma que Andrea Luna le fue infiel. (Foto: Instagram)

Pietro Sibille decidió romper su silenció y usó su cuenta de Instagram para confirmar que Andrea Luna le fue infiel con Andrés Wiese, tal como se ha venido especulando y la propia modelo se encargó en negar.

Con un extenso mensaje, el actor se refirió a la actriz. Incluso, se atrevió a etiquetarla y llamar “imbécil” a Andrés Wiese, a quien también etiquetó.

“Sí. Ya no aguanté más la mentira. Es totalmente falso lo que dijo @andrealunaoficial. Sí estábamos juntos cuando hizo lo que hizo con el imbécil ese de @andreswiese_r (Ni siquiera es buen actor).. Buenas noches! (No se molesten en hacer comentarios, nunca los leo)”, escribió Pietro.

Dedicándole la canción “Embustera”, de Joaquín Sabina, el actor hizo esta confirmación. Además, de escribir un extracto de la canción del trovador, publicó una foto de él besando la foto del cantante.

“Siempre voy a tenerte que agradecer que hayas sido conmigo tan embustera, que me hayas enseñado lo que es querer bailar mientras rodamos por la escalera. Has despejado mis dudas y has logrado que aprendiese a ser un perfecto Judas desde la J a la S”, escribió.

“Por ti he comprendido que la humedad es algo que se seca y se olvida. Gracias a ti he sabido que la verdad

es solo un cabo suelto de la mentira. Por eso sé que perderte no era quedarse sin nada. La muerte es solo la suerte con una letra cambiada. Embustera!”, se puede leer la publicación de Sibille, citando a J. Sabina.

Pietro Sibille publica foto con Joaquín Sabina. (Foto: Instagram)

ANDREA LUNA, EL AMPAY Y LA CONFIRMACIÓN QUE YA NO ESTÁ CON PIETRO SIBILLE

En el mes de agosto, Magaly Medina difundió unas imágenes donde se ve a Andrés Wiese y a Andrea Luna besándose en una discoteca de Miami. Consultada por el reportero sobre esta situación, la actriz señaló no saber nada del tema. Por su parte, el actor señaló que estaba soltero, pero no sabía sobre el estado sentimental de su colega. Además, aceptó haberse encontrado con ella y con más amigos en Estados Unidos,

Semanas después, la actriz publicó en su cuenta de Instagram que ya no estaba con Pietro Sibille, pero también aseguró no tener nada con el actor de Al Fondo Hay Sitio.

“Estoy sola y no estoy con ‘Ricolás’ como ustedes piensan, así que dejen de molestarme y respétenme porque soy mujer y merezco respeto. Todos merecemos respeto y por el hecho de que soy una mujer no significa que soy una p...”, escribió en su cuenta de Instagram.