Samahara Lobatón revela por qué decidió reconciliarse con Youna

Samahara Lobatón cuenta detalles de su reconciliación con Youna. (Foto: Instagram)

Samahara Lobatón se presentó en el programa de Magaly Medina para hablar sobre su reconciliación con Youna, el padre de su hija. Además, para aclarar que su madre Melissa Klug no tiene nada en contra de su pareja.

También confesó que es consciente de que han pasado situaciones entre ella y su pareja que ha hecho que la familia se aleje, pero siente que no es como lo pinta la prensa.

“La prensa lo hace muy grande, si bien es cierto han pasado problemas que hicieron que nuestras familias se distanciaran, no ha habido oportunidad de que ellos conversen”, contó Samahara, quien también confesó que ninguna de las partes ha dado el primer paso para el acercamiento.

La hija de Melissa Klug reveló que decidió darle una oportunidad a Youna porque siente que en estos meses, él ha luchado por ella y por su hija. Como se recuerda, la pareja decidió separarse luego que ambos terminaran en una comisaria tras agredirse mutuamente, donde ella terminó usando un cuchillo.

“Hace seis meses, Youna viene remándola, como se dice, para tener a su familia de nuevo. Si bien es cierto fuimos papás muy jóvenes, y yo embarazada con las hormonas revueltas, tuvimos bastantes problemas y decidimos separarnos, pero veo que él ama a mi hija. Es un papá” , señaló la joven, quien calificó a su pareja como un hombre trabajador que quiere salir adelante.

Incluso, ya están a puertas de sacar su propio negocio. Mientras, él sigue desempeñándose como barbero.

“Él se comprometió con su hija. Conoce a su hija de pies a cabeza, la hace dormir, o sea, nunca en mi vida mi papá me ha hecho dormir a mí, nunca me ha bañado, nunca me ha cambiado” , dijo.

Samahara confirmó también que tras la reconciliación, decidió volver a vivir con Youna, y que hasta ahora le está yendo bastante bien. Ambos han decidido dormir con su hija, pero manejan sus tiempos para sus momentos en pareja.

Samahara Lobatón y Youna se reconciliaron. (Foto: Instagram @flockogram)

Magaly Medina aprovechó la entrevista para preguntarle a Samahara sobre la pelea que tuvo con Youna. Bastante tranquila, la joven resaltó que no quiere hablar del tema, pues su hija ya está grande, y que han hecho borrón y cuenta nueva.

SAMAHARA PRESENTÓ A SU HIJA CON JEFFERSON FARFÁN

En otro momento, Samahara contó cuál es su relación con Jefferson Farfán, expareja de su mamá. La influencer indicó que se llevan muy bien, incluso, ya conoce a su bebé.

“Todas mis hermanas se llevan súper bien con él. Lo ven en mí porque yo trabajo en televisión, pero ellas también se llevan súper bien con él. Mi hermana menor, olvídate. Es más, haré mi queja pública. Ellos se han ido a comer sin mí y no me están llamando porque estoy con Xianna y ellos se van a comer entre ellos”, dijo riéndose.

“Jefferson se lleva súper bien con todos, incluso conoce a Xianna. Se conocieron porque él va a recoger a mis hermanos en la casa de mi mamá y en una de esas veces, la conoció”, dijo la joven, quien no cree que el futbolista la considere como su nieta, pero sabe que le tiene gran cariño.

“No creo que como nieta porque él tiene sus hijos y cuando sus hijos le den nietos, a ellos los verá así”, dijo.