Vacancia contra Pedro Castillo: Patricia Chirinos consiguió más de 26 firmas y agradece a Fuerza Popular

Patricia Chirinos presentó pedido de vacancia presidencial

La moción de vacancia presidencial, promovida por la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos (Avanza País), necesita 26 firmas para que entre a debate en el Pleno, y tal parece que ya las consiguió.

Pese a que en un principio el viento corría en su contra, puesto que desde la oposición no mostraron su respaldo. Renovación Popular, a través de su vocero Jorge Montoya, explicó que no la apoyarían al considerar que “no era el momento”; Fuerza Popular se quedó en silencio; e, incluso, su propia bancada no estaba enterada de las intenciones de Chirinos.

Sin embargo, con el pasar de las horas, pasó de tener solo cinco firmas a totalizar las rúbricas necesarias para iniciar el proceso de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. “Este es un proceso que se ha iniciado recién. Yo, en el Pleno el día jueves anuncié que ya tenía listo un documento de la moción del pedido de vacancia. En ese momento todavía no se contaban con las firmas, pero ahora ya hemos sobrepasado más de las 26 firmas (para presentar la moción)”, declaró Patricia Chirinos a los medios de prensa este sábado.

“En un primer momento cuando pedí el apoyo para presentar esta moción salieron algunos congresistas y dijeron que no podía conseguir los 26 votos. Bueno, tenemos más de 30 votos en este momento. Poco a poco se llega lejos. Vamos paso por paso”, añadió.

Según explicó, el anuncio público de Keiko Fujimori, sobre la adhesión de Fuerza Popular a su pedido, y el cambio de parecer de la bancada de Renovación Popular, movieron la balanza a favor de la parlamentaria de Avanza País, quien les agradeció el gesto.

“Quiero agradecer públicamente a las dos bancadas que se nos han sumado. Gracias por ese desprendimiento porque en verdad no tiene que importar quien hizo la moción o quien la lanzó, o si no se coordinó”, manifestó.

Por último, la tercera vicepresidenta del Congreso instó a las bancadas de Acción Popular y Alianza para el Progreso a “reflexionar” luego de mostrar su negativa de sacar al mandatario Pedro Castillo del poder.

“Necesitamos sus firmas, necesitamos sus votos. Este es un pedido que recién inicia, pero que esperamos que de verdad prospere porque vivimos en una crisis económica todos los días, el hambre ya no puede soportar en el país. Es por eso que decidí poner este pedido sobre la mesa”, resaltó.

Como se sabe, de acuerdo al Reglamento del Congreso, una vez presentada la moción de vacancia, para que esta sea admitida a debate en el Pleno del Congreso, se necesitan 52 votos. Luego, el presidente debe asistir ante el Pleno entre el tercer y décimo día de ser admitida la moción. Finalmente, se necesitan 87 votos para que se apruebe la solicitud de vacancia presidencial.

¿QUÉ DICE EL DOCUMENTO PRESENTADO POR PATRICIA CHIRINOS?

El documento presentado por Patricia Chirinos deja en claro lo que ella considera negativo del presidente Pedro Castillo lo siguiente:

“Por su absoluta falta de respeto a la ley, por su falta de transparencia en la toma de decisiones y sus constantes mentiras ante el país, propia de una persona que padece de mitomanía y que finalmente por reservarse para sí y en sí el derecho de los peruanos a estar debidamente informados, negándole a la prensa suficiente acceso para conocer asuntos del gobierno y Estado que no son asuntos secretos”, sostiene en el documento.

“Que todas estas situaciones justifican que el presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, sea caso de su cargo, ya que si ello no se materializa seguirá generando más perjuicios a nuestra población. En otras palabras es una persona peligrosa para la democracia que si no es vacado, afectará a todos los peruanos como ya lo viene haciendo”, puntualiza.

