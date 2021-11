Bruno Pacheco: Fiscalía llega a Palacio de Gobierno para investigar a ex secretario del Despacho Presidencial

Foto: Marco Cotrina/La República

Un equipo de la Fiscalía Anticorrupción de Lima ingresó a Palacio de Gobierno en la mañana del viernes 19 de noviembre para realizar una serie de diligencias contra el ex secretario del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco. Las indagaciones preliminares se realizan por presuntamente haber ejercido presiones contra el jefe de la Sunat.

“Se inició diligencias preliminares contra Arnulfo Bruno Pacheco Castillo y los que resulten responsables por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias en agravio del Estado”, informó el Ministerio Público a través de su cuenta de Twitter.

“La investigación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, bajo la coordinación del fiscal superior Omar Tello Rosales, está motivada en la información pública sobre presuntas gestiones irregulares de Pacheco ante la Sunat a favor de empresas privadas”, agregaron.

También precisó que “el Cuarto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en el marco de sus investigaciones, verificará si existen elementos de convicción que determinen si hay causa probable de imputación penal”.

El equipo está presidido por el fiscal Marco Huamán.

LOS CHATS DONDE PEDIRÍA FAVORES PARA EMPRESAS AL JEFE DE LA SUNAT

El ex secretario del Despacho Presidencial de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco Castillo, habría intentado pedir favores a Luis Enrique Vera Castillo, Superintendente Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), para empresas de su entorno con deudas.

Así lo dio a conocer este lunes el portal Lima Gris, que publicó capturas de los chats de WhatsApp que Bruno Pacheco habría enviado al jefe de la Sunat.

BRUNO PACHECO NIEGA PEDIDOS

“Niego rotundamente haber utilizado mi cargo para presionar a funcionarios y favorecer a terceros. Estoy seguro que las investigaciones determinarán de dónde vienen estas malintencionadas informaciones que lo único que pretenden es desestabilizar al gobierno”, tuiteó Bruno Pacheco luego que se conociera la denuncia.

BRUNO PACHECO RENUNCIA POR TWITTER EL VIERNES 19 DE NOVIEMBRE

“Renuncio al cargo de SG con la convicción de que no he cometido nada indebido. Doy un paso al costado para evitar q el Pdte. sea objeto de esta campaña de desprestigio. Me voy con la frente en alto y con la seguridad de que se probará mi inocencia. Seguiré trabajando x el Perú!”, fue el tuit que Bruno Pacheco publicó renunciando al cargo de secretario de Palacio de Gobierno tras los últimos escándalos de los ascensos irregulares en las FF.AA. y presiones al jefe de la Sunat.

Pacheco también indicó en otro tuit su respeto condicional con el presidente de la República y asegura que “no seré el “pretexto” de unos y otros para “golpear” al líder del gobierno del pueblo y la democracia. ¡La verdad nos hace libres!”.

Tuit de renuncia de Bruno Pacheco

Bruno Pacheco tomó protagonismo estas últimas semanas tras ser mencionado por el excomandante general del Ejército, Jorge Vizcarra López en su denuncia de irregularidades en los ascensos dentro de las Fuerzas Armadas, pues Pacheco presionó para que ascienda a dos oficiales que trabajan junto a Pedro Castillo.

LAS DENUNCIAS EN SU CONTRA

La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción denunció ante el Ministerio Público al secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco y quienes resulten responsables, luego de que se revelara que, a través de chats de Whatsapp, intentó presionar al superintendente de la Sunat, Luis Vera, para pedir que favorezca a algunas empresas y personas jurídicas.

Mediante un documento el procurador Javier Pacheco pidió a la fiscalía disponer el inicio de una investigación preliminar por los presuntos delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal contra la Sunat.

El Ministerio Público será el que inicie la investigación preliminar y disponga realizar las diligencias que los casos ameriten, para que “oportunamente se halle la responsabilidad penal”.

