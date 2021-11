Renovación Popular cambia de parecer y se adhiere a moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo

Jorge Montoya anunció una moción de interpelación en contra del titular de la Presidencia del Consejo de Ministros. Foto: Agencia Andina.

Patricia Chirinos, parlamentaria de Avanza País, anunció el pasado jueves ante el pleno del Congreso de la República que presentará una moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo. Y para ello requería del apoyo de otros legisladores para alcanzar las 26 firmas y así poder presentarla.

Al inicio sorprendió incluso a su propia bancada, y fueron solo cuatro congresistas los que le dieron su apoyo: Norma Yarrow, Alejandro Cavero, Rosselli Amuruz y Adriana Tudela. Con Chirinos eran cinco firmas.

Sin embargo, a esta hora otros congresistas han sumado su apoyo. El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, quien en la víspera había dicho que no es el momento de presentar una vacancia, este viernes aseguró que su bancada apoyará la moción de vacancia, al indicar que le parece positivo que se lleguen a las firmas para llamar al presidente Pedro Castillo al Congreso.

“Lo que manifesté fue que no era el momento político [...] Tenemos un momento político establecido y pensamos que no era conveniente porque no se iba a conseguir los votos”, señaló ante la prensa el exalmirante.

Añadió que si la situación es traer al presidente “para llamarle la atención, me parece una buena idea que no habíamos pensado. Si se consiguen los votos para que venga, no interesa que se vaya a vacar, no sería específicamente para obtener la vacancia salvo que se consiga en el interín, sería una forma que el presidente rinda cuentas ante el Parlamento”.

¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO PARA UNA VACANCIA PRESIDENCIAL?

Según el reglamento del Congreso, el pedido de vacancia se formula mediante moción de orden del día, firmada por no menos del veinte por ciento del número legal de Congresistas (26 congresistas)

“Necesitamos las firmas de 26 congresistas. No tengan miedo, colegas, luchen conmigo y muestren su lealtad al pueblo”, dijo Patricia Chirinos.

Para la admisión del pedido de vacancia se requiere el voto de por lo menos el cuarenta por ciento de Congresistas hábiles (52 congresistas, si todos estuviesen presentes). La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión a aquella en que se dio cuenta de la moción.

La sesión no puede realizarse antes del tercer día siguiente a la votación de la admisión del pedido ni después del décimo, salvo que cuatro quintas partes del número legal de congresistas acuerden un plazo menor o su debate y votación inmediata.

El presidente de la República cuya vacancia es materia del pedido puede ejercer personalmente su derecho de defensa o ser asistido por letrado, hasta por sesenta minutos.

La vacancia requiere una votación calificada no menor a los 2/3 del número legal de miembros del Congreso (87 votos).

LLAMADO DE ATENCIÓN

La congresista Patricia Chirinos se presentó el jueves en el programa Beto a Saber donde instó a sus colegas a apoyar la vacancia, ya que si no lo hacen serán motivo de vergüenza nacional e internacional.

“Qué importa quién la hizo, dejémonos de celos absurdos, pensemos en lo que de verdad necesita el país. De esta manera vamos a demostrar si amamos a la patria o no. Por la patria se muere. Los congresistas debemos ponernos los pantalones, demostremos que tenemos valentía no tengamos miedo, es momento de actuar, y que viva el Perú”, sentenció.

