Vacancia contra Pedro Castillo: Oposición y oficialismo reaccionan tras anuncio de Keiko Fujimori

El anuncio de Keiko Fujimori sobre apoyar el pedido de vacancia presidencial contra Pedro Castillo ha remecido la política nacional. Desde la oposición se muestran en contra de sacar al profesor cajamarquino del poder, mientras que desde el oficialismo la acusan de “golpistas”.

A través de su cuenta de Twitter, la jefa de Fuerza Popular se sumó al pedido de la congresista Patricia Chirinos, de Avanza País, de vacar al mandatario Castillo antes de que acabe el año y explicó que su bancada firmará la moción de vacancia debido a que este gobierno “viene demostrando una permanente incapacidad para conducir al país”.

REACCIONES CONTRA LA VACANCIA DE PEDRO CASTILLO

Guillermo Bermejo - congresista Perú Libre

Por tal motivo, Guillermo Bermejo, parlamentario de bancada oficialista Perú Libre, arremetió en contra de Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular por promover y apoyar la moción de vacancia.

“Las bancadas de López Aliaga, Keiko Fujimori y Hernando de Soto van por la vacancia. ¿En qué se parecen? En qué todos apoyaron y se beneficiaron de la dictadura de Fujimori y no le perdonan a la democracia que no puedan volver al poder ni con máscaras o disfraces. El pueblo no les va a perdonar este enésimo intento de desestabilizar al Perú. No tienen los votos y ya verán la respuesta de las calles. ¡No pasaran!”, escribió Bermejo en sus redes sociales.

Carlos Anderson - congresista de Podemos Perú

Por su parte, el congresista Carlos Anderson, de Podemos Perú, explicó que existen sectores de “ultraderecha” que piden la vacancia del presidente, aunque son “minoría” en el Parlamento.

“Hay que ser bien francos, hay sectores de la ultraderecha que no ocultan que lo que más quisieran es vacar al presidente, pero son la minoría. Es una lástima que sean ellos quienes concentren la atención de la ciudadanía”, señaló Anderson.

“Como yo, muchísimos de mis colegas en el Congreso estamos convencidos de que tenemos que fortalecer la institucionalidad. Eso implica, nos guste o no nos guste, que el presidente Castillo se quede hasta el 2026 y que, el 28 de julio, entregue el mando a quien ha sido democráticamente elegido”, continuó.

Vladimir Cerrón - líder Perú Libre

En tanto, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, tildó de golpistas a todos los grupos que intentan vacar a Pedro Castillo.

“El fujimorismo entró al Congreso por varios frentes, Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular, el llamado a la vacancia los evidencia, pero hay algo que Keiko Fujimori y sucedáneos no aprenden y es que los golpistas terminan golpeados por el pueblo”, precisó.

FUERZA POPULAR Y RENOVACIÓN POPULAR A FAVOR DE VACAR A CASTILLO

La bancada de Fuerza Popular apoyará el pedido de vacancia en contra del presidente Pedro Castillo, así lo manifestó Keiko Fujimori a través de sus redes sociales.

Según explicó su lideresa, la decisión de apoyar la vacancia es tomada porque este gobierno “viene demostrando una permanente incapacidad para conducir al país”.

“En Fuerza Popular creemos que este gobierno viene demostrando una permanente incapacidad para conducir el país. Por ese motivo, la bancada ha decidido firmar la moción de vacancia presidencial”, tuiteó.

Sin embargo, lamentó que la petición de sacar al jefe de Estado del poder no se haya realizado en consenso con las demás bancadas.

“Hay momentos donde los grupos políticos deben definir sus posiciones, más allá de los discursos, en los hechos. El futuro del país no se debe someter a cálculos políticos, ni de votos. Se trata de principios y convicciones”, precisó.

A su vez, el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, quien en la víspera había dicho que no es el momento de presentar una vacancia, aseguró que su bancada apoyará la moción de vacancia, al indicar que le parece positivo que se lleguen a las firmas para llamar al presidente Pedro Castillo al Congreso.

“Lo que manifesté fue que no era el momento político [...] Tenemos un momento político establecido y pensamos que no era conveniente porque no se iba a conseguir los votos”, señaló ante la prensa el exalmirante.

Añadió que le parece buena idea llamar al presidente al Congreso. “Si se consiguen los votos para que venga, no interesa que se vaya a vacar, no sería específicamente para obtener la vacancia salvo que se consiga en el interín, sería una forma que el presidente rinda cuentas ante el Parlamento”.

Con la adhesión de Fuerza Popular y Renovación Popular, la moción de vacancia presidencial alcanzaría las firmas necesarias para ser admitido a discusión en un pleno del parlamento.

