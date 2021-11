Guido Bellido sobre pedido de vacancia: “Si Pedro Castillo estuviera direccionado por Perú Libre nada de esto pasaría”

Guido Bellido. Foto: Andina.

El congresista de Perú Libre, Guido Bellido, explicó esta noche que Pedro Castillo cometió grandes errores en su corto periodo como presidente de la República, los mismos que provocaron una petición de vacancia en su contra.

“Si este gobierno estuviera direccionado por Perú Libre no estuviera pasando absolutamente nada de lo que está pasando. (…) otro gran error de Castillo es poner ministros que no coinciden con el programa”, manifestó.

“Para llegar al poder, al pueblo se le dijo que se iba a hacer en los 5 años de gobierno, por eso votan por el programa. Para ello, debes tener funcionarios que estén de acuerdo, no puedes tener personas con pensamientos distintos, porque no lo van a implementar sino lo van a malograr”, continuó.

Asimismo, recalcó que el presidente Pedro Castillo tiene una ideología distinta a la de la izquierda e intentó explicar el porqué de su análisis. “Si no sabemos quién es de izquierda, vamos a terminar calificando a cualquier persona de izquierda, eso lo han hecho los medios de comunicación, que es confundir las cosas. Dice que el hermano Pedro Castillo es comunista, y él lo ha negado una infinidad de veces”, manifestó.

“Le dicen a una persona lo que no es para sacar redito político y provecho. Además, dentro de la izquierda hay un bagaje de posturas”, continuó.

Bellido dio estas declaraciones a Willax Tv, allí precisó que cuando un grupo político llega al gobierno lo que se busca es que cumpla sus promesas de campaña, y no una “repartija” como ocurre ahora con el nombramiento de ministros con “ideología de derecha”, en relación a la actual primer Mirtha Vásquez.

“¿Qué le hace creer que Mirtha Vásquez es de izquierda? ¿Por qué marcha en la calle? La postura de Mirtha Vásquez no es de izquierda, para nosotros (Perú Libre) ella debería ser una persona principista, si le proponen ser premier, debería haber dicho que ese cargo no le corresponde porque no es del partido”, indicó.

“Un presidente debe de cumplir con su plan. Hay un conjunto de personas que han trabajo y no solo trabajan desde este momento, sino hace años”, acotó

En cuanto a su salida de la Presidencia del Consejo de Ministros, el ahora congresista explicó que hubo una presión de una “izquierda que se comporta como derecha”. “La izquierda caviar dijo desde que yo juramenté que Guido Bellido no debería asumir, que es muy radical, es muy directo, que uno debe ser suave”, comentó.

“VACANCIA NO PROCEDE, ASÍ DE SIMPLE”

Horas antes de esta entrevista, Guido Bellido se pronunció a través de Twitter para expresar su respaldo al jefe de Estado ante los intentos de sacarlo del poder previo a que termine su mandato. En ese sentir, el congresista de Perú Libre fue tajante al afirmar que un eventual proceso de vacancia “no procede”. Además, se animó a darle un consejo al “hermano presidente Pedro Castillo”:

“Apropósito de la Moción de Vacancia Presidencial del hermano Presidente Pedro Castillo, no procede, así de simple, más bien señor presidente no siga nombrando ministros de derecha, confía usted en el pueblo que lo eligió, en sus hijos profesionales”, publicó Guido Bellido en su cuenta de Twitter.

VLADIRMIR CERRÓN: “VACANCIA SÍ ESTÁ EN AGENDA”

En tanto, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, ensayó una teoría sobre la vacancia presidencial contra el presidente Pedro Castillo. Esto tras la iniciativa de la parlamentaria de Avanza País, Patricia Chirinos, esta mañana en el pleno del Congreso de la República.

Según publicó en su cuenta de Twitter, el exgobernador de Junín sostuvo que sacar a Castillo del poder siempre ha estado en la agenda de la oposición y solo los detiene que la opinión pública “no aprueba tal medida”.

“En realidad, aunque la derecha lo niegue, la vacancia presidencial sí está en su agenda, solo los detiene la opinión pública que mayoritariamente no aprueba tal medida, pero trabajan para revertir esa barrera”, manifestó esta tarde Cerrón.

