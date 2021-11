Jorge Muñoz contra Pedro Castillo: “decepcionado por escuchar un discurso vacío”

Jorge Muñoz afrontará mañana 12 un pedido de vacancia en su contra.

Jorge Muñoz, alcalde de Lima, desaprobó el discurso que dio el presidente Pedro Castillo en el marco de sus 100 días de gestión, actividad realizada la mañana de ayer en la ciudad de Huamanga, en Ayacucho.

En ese sentir, el burgomaestre dijo estar “decepcionado” al escuchar un “discurso vacío” que solo se basó en las promesas en lugar de destacar sus logros.

“(Estoy) decepcionado realmente por escuchar un discurso vacío. Un discurso de promesas, de voy hacer, de voy a vender, no se va a permitir, en fin, todo en infinitivos. Eso creo que no es lo que nosotros esperamos del primer mandatario de la Nación”, manifestó el burgomaestre en diálogo con TV Perú, este jueves 11.

Estas declaraciones las dio en la inauguración de la renovada avenida Defensores del Morro (antes Huaylas), en el tramo comprendido entre la av. Malecón Grau y la calle Kan Kun, en Chorrillos.

ATU NO DA LA TALLA

Asimismo, Jorge Muñoz fue consultado sobre las acciones del ministro de Transporte y Comunicaciones, Juan Silva, pero evitó dar declaraciones al respecto. A lo que sí se refirió fue a la gestión de María Jara al frente de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).

Para Muñoz, la ATU no ha dado la talla e instó a las instituciones a que sean más rápidas. “Con relación a los temas de la ATU yo quisiera eximirme a hacer alguna calificación, pero lo que puedo decir es que la ATU no ha dado talla, no ha sido ágil”, comentó.

“Lo que yo pido, más allá de las personas, le pido a las instituciones que sean céleres, que no empantanen, no encajonen, no guarden los proyectos. Por ejemplo, nosotros tenemos unos proyectos de teleféricos que los tienen absolutamente empantanados, encajonados, y que no caminan. Lo que nosotros necesitamos es que nos sigan dando las autorizaciones del caso para hacer las obras”, señaló.

PROCESO DE VACANCIA CONTRA JORGE MUÑOZ

Jorge Muñoz podría dejar de ser alcalde de Lima Metropolitana mañana 12 de noviembre por formar parte del directorio de Sedapal mientras ejercía de burgomaestre de la capital peruana.

El Concejo Municipal programó una sesión virtual para analizar el pedido de vacancia en su contra. A Muñoz Wells se le acusa de ocupar dos cargos públicos, por ende, recibir dos remuneraciones.

Fue el ciudadano Carlos Francisco Hinostroza Rodríguez quien presentó el pedido de vacancia contra el alcalde de Lima por cobrar varias dietas cuando se desempeñaba como director de Sedapal.

Trascendió que Muñoz formó parte de cuatro sesiones del directorio de Sedapal: 25 de mayo, 8 y 22 de abril y 6 de mayo del 2019, por lo que cobró cerca de S/ 3.000 por cada una de las sesiones.

“Existe incompatibilidad entre ser director de una empresa estatal, candidato y luego electo autoridad municipal, como alcalde, por lo que se exige la renuncia para postular. (…) Jorge Muñoz no debía ser director de una empresa del Estado. Si luego de su elección como alcalde asumió el cargo de director de la empresa estatal Sedapal, ha incurrido en causal de vacancia”, se lee en el documento.

Ante la acusación, Muñoz Wells dijo hace unas semanas: “El dinero fue depositado en mi cuenta, pero se devolvió mucho antes que se genere la acusación (vacancia)”.

“Y si alguien me pregunta, lo volvería a hacer. ¿Dónde está el conflicto de intereses ahí? Todo lo contrario, ahí lo que hay es unir esfuerzos, tender puentes y buscar soluciones. Si eso es un conflicto de intereses, entonces que me vaquen, pues”, aseveró.

