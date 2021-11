Pedro Castillo y su discurso de los primeros 100 días: poco de balance y mucho de promesa

El presidente de la República del Perú, Pedro Castillo, ofreció hoy un informe de los primeros 100 días de su gestión en la ciudad de Huamanga, región Ayacucho, el cual giró en torno a la masificación del gas, la reactivación económica, la segunda reforma agraria, la lucha contra la corrupción y otros temas.

Infobae consultó con tres expertos que analizaron el balance que hizo el mandatario en torno a las primeras acciones del gobierno. Luis Benavente, experto en comunicación política y director de la consultora Vox Pópuli, comentó que a priori, los 100 primeros días son muy difíciles para cualquier gobierno. Sobre todo en una situación como la que vivimos con la fuerte caída de la economía y el problema sanitario. Pese a los avances en materia de vacunación, que es el principal punto favorable de este gobierno, apuntó.

Otro punto en contra que resalta el especialista es el contexto político extremadamente polarizado, donde se formó una alianza ultraderecha, que se expresa en constantes rumores de vacancia. Es decir, las condiciones políticas eran muy adversas.

“Hay un punto fundamental que no tuvo la suficiente contundencia en el mensaje, que es la reactivación de la economía. El gobierno no ha podido generar confianza, y eso ha hecho que la economía no avance”, sostiene Benavente, y agrega que esto produce que las inversiones estén estancadas, el empleo haya retrocedido y la caja fiscal esté en caída.

Señaló que es simbólico que una numerosa audiencia escuchó este mediodía al presidente en Ayacucho y “esa es una realidad que desde Lima no se logra ver con objetividad”.

Para el analista, el gobierno está en una encrucijada, viendo qué camino tomar, si radicalizarse o promover inversiones; sin embargo, no cree que su camino sea una alianza con la derecha tradicional.

Resaltó que el Ejecutivo debe tener el tono adecuado, y no como con Guido Bellido que era amenazante, desafiante y desestabilizante. En ese sentido, la premier Mirtha Vásquez tiene un tono más razonable.

MÁS ANUNCIOS QUE LOGROS

Marcel Ramírez, economista y docente de la Universidad del Pacífico, comentó que la presentación del balance demuestra que ha sido poco lo hecho de manera tangible durante estos primeros 100 días y por ello ha tenido que recurrir a presentar una serie de proyectos de ley.

Señaló que se ha puesto énfasis en políticas de apoyo, “pero no en diseñar o al menos dar a entender que lo que realmente el país necesita para ir más allá del rebote económico son políticas que mejoren la productividad y competitividad”.

“Una serie de ‘logros’ solo han sido lanzamientos, primeras reuniones, mesas de diálogo o la colocación de una primera piedra. No pueden considerarse como logros del gobierno, el inicio de proyectos que ya venían de gobiernos anteriores, como el aeropuerto Jorge Chávez, Chincheros, entre otros”, detalló Ramírez.

Cuestionó también que no se haya dicho nada sobre la demora en contar con un gabinete idóneo y un equipo técnico en los ministerios que cumpla con experiencia y capacidades demostradas para la responsabilidad que asumen. Esto sigue generando inestabilidad en los sectores involucrados y demora en la toma de decisiones, que es tan urgente en estos momentos, precisó.

Como puntos que Pedro Castillo omitió en su discurso, el experto indica que falta saber qué acciones concretas se darán para reducir la corrupción, la informalidad, para crear empleo adecuado y sostenido, y para mejorar la productividad y competitividad.

Tampoco se dijo nada sobre la reforma o la modernización de la gestión pública, el avance en su implementación, y si son necesarios algunos ajustes. En esa línea cree que solo presentar una propuesta de reforma tributaria es insuficiente.

“No se mencionó nada sobre mejorar la ejecución del presupuesto de inversiones a nivel descentralizado o de cuáles son las debilidades de la descentralización. La responsabilidad de los conflictos sociales se atribuye a las empresas mineras y se crean enormes expectativas a los que protestan”, expresó Ramírez.

INVERSIÓN PÚBLICA

Por su parte, Karla Gaviño, profesora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, cree que Castillo hizo una serie de anuncios que no dejan de ser interesantes, pero que son apuestas a futuro . Resaltó el hecho que se apunte a promover el desarrollo de la inversión pública y se mencionaron varios proyectos que se quieren impulsar.

No obstante, lo que no termina de quedar en claro es si ya hay firmados contratos o que ya está a punto de hacer alguna obra. “Por ejemplo, en su discurso de 28 de julio se mencionaron dos trenes, y su premier anunció un tercer tren días después. Y ahora ya no se habla de ningún tren, entonces se dejó de lado”.

Sobre la masificación del gas natural señaló que es un anunció positivo, pero contrasta con los anuncios de estatización y nacionalización que se hicieron hace unos días y genera que los mensajes sean confusos.

