Walter Ayala: Congresistas de Somos Perú plantean declarar persona no grata al ministro de Defensa

Walter Ayala cuestionado tras los polémicos ascensos en las Fuerzas Armadas.

El ministro de Defensa, Walter Ayala, se presentó hoy ante la Comisión de Justicia del Congreso, grupo al que fue citado para responder por la autorización a las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía.

A la par, congresistas de Somos Perú presentaron una moción de orden del día que plantea declarar persona no grata al ministro Ayala por presuntas presiones en los ascensos de las Fuerzas Armadas.

Desde su cuenta de Twitter, la agrupación política explicó que este pedido es presentado en busca de que el presidente Pedro Castillo acepte la renuncia del titular de Defensa, ya que “su permanencia en el cargo es insostenible”.

“La inacción del Ejecutivo y la crisis política innecesaria que se vive en el País obligan repuestas rápidas. Señor Presidente Castillo, acepte la renuncia del Ministro de Defensa, su permanencia en el cargo es insostenible”, se lee en el tuit.

Además, según indica la moción de orden del día, la conducta del titular de Defensa, quien tuvo un altercado verbal con la congresista Susel Parede s, es “inaceptable”.

En Somos Perú consideraron que, al estar involucrado en supuestos actos de tráfico de influencias y “politización” de las Fuerzas Armada, Walter Ayala genera “inestabilidad política” a la nación.

Por tal motivo, exigen, en primer lugar, declarar persona no grata al ministro. Asimismo, “exhortar al Poder Ejecutivo, encabezados por el Presidente de la República y la premier Mirtha Vásquez, a que remuevan al ciudadano Walter Edison Ayala Gonzáles del cargo de ministro de Defensa”.

La inacción del Ejecutivo y la crisis política innecesaria que se vive en el País obligan repuestas rápidas. Señor Presidente Castillo, acepte la renuncia del Ministro de Defensa, su permanencia en el cargo es insostenible. pic.twitter.com/jqRYV4OD1S — Partido Somos Perú (@SomosPeruOf) November 10, 2021

Por su parte, Walter Ayala, tras finalizar su intervención ante la Comisión de Justicia, declaró que la prensa que no existió irregularidades en el proceso de ascensos.

“Uno, yo no me corro de nadie. Dos, tengo la conciencia tranquila. Tres, si no he hecho nada, ¿por qué voy a renunciar? (Pero, ¿puso su cargo a disposición?) Sí, porque es mi sector y me siento responsable si dos excomandantes, cuando son invitados al retiro, entran en un campo político, pero quien los escogió a ellos al final fui yo porque, cuando entramos al Gobierno, los comandantes generales fueron relevados y fueron estas dos personas los que ingresaron a trabajar”, manifestó.

WALTER AYALA vs SUSEL PAREDES

Durante la Comisión de Justicia, una frase que lanzó el ministro Ayala en su intervención no le pareció a la congresista Susel Paredes, quien no dudó en pedirle al ministro de Defensa que se retracte y que guarde postura sobre sus declaraciones y cómo se dirige a la comisión.

“Lamentablemente muchas veces la gente quiere vender humo, porque quieren hacer un show o se quieren hacer famosos”, expresó a lo que de inmediato la congresista Susel Paredes le increpó “El señor ministro nos está faltando el respeto solicito que retire sus últimas palabras. Aquí nadie ha venido a ser famosos. Somos representantes del pueblo”.

Es importante reconocer que Walter Ayala no viajó a Ayacucho para acompañar al presidente de la República para dar cuenta sobre su gobierno durante los 100 primeros días de gestión.

Por su parte, la jefa del gabinete Mirtha Vásquez, tampoco viajó con el mandatario de la República, luego que el martes anunciara que en las próximas horas se tomarían medidas pero la situación del ministro de Defensa por los presuntos ascensos ilegales en las instituciones castrenses.

