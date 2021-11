Walter Ayala: Congreso reunió firmas para interpelar al ministro de Defensa

| Canal N

Siguen los ánimos caldeados por la PCM tras conocer las irregularidades que se manejan en la aprobación de los ascensos en las FF.AA del Perú. El martes 09 de noviembre se ingresó de manera formal la moción de interpelación contra el ministro de Defensa, Walter Ayala, señalado como “responsable político” de esta denuncia hecha por el ex militar José Vizcarra.

La moción de interpelación en contra de Ayala Gonzáles tiene 20 firmas de congresistas de diferentes bancadas y su autor es Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular.

Anteriormente, en diálogo con RPP, Jorge Montoya precisó que la interpelación se dará solo como parte del “procedimiento”, ya que, luego de lo revelado por el excomandante general del Ejército José Vizcarra, “ya no hay necesidad de que haga más descargos”.

“Lo he oído, felicito a (José) Vizcarra, vamos a interpelarlo (a Ayala), ya no hay necesidad de que asista, ya está clara la situación, vamos a interpelar y luego viene la censura. Cuando se quiere manipular a las Fuerzas Armadas basadas en personas y no en instituciones entramos en un túnel negro y peligroso. Vamos a presentar la moción hoy en a tarde”, manifestó el último 08 de noviembre.

WALTER AYALA SIGUE EN EL CARGO

A pesar de todo lo que se ha revelado estos días y a que Walter Ayala puso a disposición su cargo como ministro de Defensa, el ultimo martes, el titular de esta cartera, no dudó en precisar que continúa en el cargo y que tiene “la conciencia tranquila”, pese a las denuncias de ex comandantes generales del Ejército y la FAP sobre presiones desde el Ejecutivo para ascender irregularmente a coroneles que serían afines al gobierno.

“Todos estamos en evaluación, hasta el momento sí (sigo en el cargo)”, respondió a la prensa afuera de Palacio de Gobierno, donde estuvo reunido con el presidente, Pedro Castillo.

Según comentó Walter Ayala, las acusaciones del ex comandante del Ejército, José Vizcarra Álvarez, y el ex comandante general de la Fuerza Aérea, Jorge Chaparro Pinto, no demuestran para nada irregular.

“Todo el Perú se ha dado cuenta que han vendido humo una vez más. Hay gente que quiere desestabilizar al gobierno”, sostuvo.

CONGRESISTA TUDELA OPINA

La integrante de la bancada de Avanza País, Adriana Tudela, resaltó que la denuncia contra Ayala, Ministerio de Defensa, no libera de responsabilidad al presidente Pedro Castillo. En ese sentido, señaló que el actual Gobierno busca “la destrucción de las instituciones”.

“No se puede pretender ignorar que Pedro Castillo es quien nombra y ordena a Walter Ayala. Su renuncia no lo exime de responsabilidad ni borra lo evidente: que su gobierno tiene como objetivo la destrucción de las instituciones. Así, la gobernabilidad es absolutamente imposible”, escribió en Twitter.

PEDRO CASTILLO: BALANCE DE 100 DÍAS LLEGA CARGADO DE NUBES GRISES

Pedro Castillo viajará hasta la ciudad de Ayacucho para brindar el balance de sus primeros 100 días como presidente del Perú. Como se recuerda, este informe se brindará en medio de cuestionamientos no solo al mandatario, sino a sus ministros, tras conocerse que dentro de las Fuerzas Armadas existirían irregularidades en el proceso de asensos para los militares.

Desde que ocurrió este escándalo, el presidente ha guardado gran hermetismo y no se ha pronunciado tras la grave denuncia contra su ministro. Sin embargo, lo que sí ha señalado es su respeto a las instituciones castrenses.

“(Se) dará cuenta de cuáles han sido los avances durante esta etapa y también cuáles son los objetivos a cumplir en los próximos meses y, por supuesto, para los próximos años”, mencionó la primera ministra Mirtha Vásquez, quien acompañará al mandatario en esta jornada.

