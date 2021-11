Pedro Castillo presentará proyecto de ley para que acusados por corrupción no postulen a cargos públicos

Pedro Castillo en medio de su discurso desde Ayacucho. Foto: Andina.

El presidente Pedro Castillo, durante la presentación del informe de sus primeros 100 días de gestión en Ayacucho, anunció que el Ejecutivo presentará al Congreso un proyecto de ley para que las personas que tengan acusación fiscal por casos de corrupción no puedan ser candidatos a cargos de elección popular.

De acuerdo a las palabras del mandatario, en su gobierno nadie se robará un sol y si algún servidor público incurre en ello, él será el primero en denunciarlo y expulsarlo.

“No solo sancionaremos al funcionario, sino a corruptor, estamos presentado un proyecto que sanciona a las personas jurídicas. Los peruanos estamos cansados de que acusados de corrupción participen en política. Hoy hemos presentado un proyecto de ley para que se prohíba a las personas con acusación fiscal y estas puedan ser candidatos de elección popular”, dijo.

“Nunca más acusados por corrupción o jefes de bandas deben participar en política. Nunca más puertas giratorias, existe la mala costumbre del vivo que ocupa un puesto para velar por intereses particulares y no por los intereses del pueblo”, agregó.

El mandatario inició su discurso cantando una parte de la canción ‘Flor de Retama’ ante cientos de personas que acudieron hasta la Plaza de Armas de Ayacucho para escuchar sus anuncios.

“Vengo a esta tierra histórica de Ayacucho, porque el que nada debe, nada teme, porque representa esta tierra el esfuerzo, la valentía y el coraje de un pueblo, porque aquí se selló la Independencia del Perú y de toda América”, inició Pedro Castillo.

“Estamos acá no solo para recordar la historia, sino para seguir haciendo historia como hombres del pueblo... Los peruanos y peruanas han elegido a un maestro, a un campesino y un rondero para que dirija esta Nación y lo hicieron porque querían un cambio, no para continuar haciendo lo mismo”, agregó.

“Encontramos a un Estado que siempre estuvo de espaldas al pueblo peruano, al agricultor y al peruano del Perú profundo, porque la salud y la educación nunca fueron un derecho, sino un servicio, porque todos los gobiernos pasados siempre defraudaron al pueblo”, manifestó en mandatario.

Indicó además que “la corrupción y la impunidad truncaron nuestro desarrollo y empobrecieron a más de 9 millones de peruanos. Llegamos acá y encontramos un sistema de salud totalmente colapsado, que conllevó a más de 200 mil peruanos fallecidos por la COVID-19. Niños y niñas, adolescentes jóvenes que no asistían a clases presenciales bajo la excusa de no estar vacunados”

“Encontramos a más de 3 millones de peruanos que habían perdido su trabajo y millones de hermanos que clamaban por una vacuna. Cientos de conflictos sociales porque nunca fueron atendidos, pueblos olvidados que no tienen agua ni luz, escuelas y hospitales destrozados, postas de salud en completo abandono, miles de peruanos en situaciones de analfabetismo y desnutrición. Una grave crisis por problemas de corrupción, graves problemas de inseguridad, delincuencia común, el sicariato, la trata de personas, un país endeudado con el capital internacional. Este es el país que hemos encontrado, que hemos recibido... Puedo decir que hemos logrado cosas importantes en estos cien días”, dijo Pedro Castillo desde Ayacucho.

“YO NO TENGO JEFES”

En otro momento de su presentación, el mandatario aclaró que él trabaja por el bienestar de todos los peruanos y no para solo un grupo. Asimismo, subrayó que nadie le “pone la agenda” y que no tiene “jefes”.

“Como muchos de ustedes desde niño he trabajado para ganarme el pan con el sudor de mi frente, por eso siempre he vivido con dignidad. Yo tengo una línea clara dada por el pueblo, estamos realizando cambios estructurales en el Estado para que este llegue a los que menos tienen. A mí nadie me pone la agenda, yo no tengo jefes. Mi único jefe es el pueblo, por ustedes estoy acá. También desde la campaña me decían comunista y que les voy a quitar sus propiedades y sus ahorros, yo me pregunto han pasado 100 días de su gobierno ¿a alguien le he quitado sus casas y sus ahorros? ¿A alguien le he expropiado? Puras mentiras”, aseveró.

