Walter Ayala: Comisión de Defensa cita al ministro este viernes 12 por escándalo en las FF.AA.

Walter Ayala junto a Pedro Castillo tras jurar como ministro de Defensa. Foto: Andina.

Walter Ayala es convocado de manera extraordinario a la Comisión de Defensa Nacional en busca de esclarecer los polémicos ascensos en las Fuerzas Armadas (FF.AA.). El aún ministro de Defensa se aproximará al Congreso este viernes 12 de noviembre.

El titular de dicho grupo de trabajo, Williams Zapata, de Avanza País, adelantó que está por definirse si la reunión se desarrollará de manera virtual o semipresencial, pero que de todas maneras se llevará acabo a las 9:30 de la mañana.

Junto a Walter Ayala, el secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, también será invitado. Este deberá estar presente para responder los cuestionamientos el próximo lunes 15 de noviembre.

“Es preciso invitarlo, pongo a criterio de ustedes, llamar al señor Bruno Pacheco a esta comisión para que pueda responder alguna pregunta que creamos conveniente”, manifestó el congresista de Avanza País.

Por último, Zapata anunció que este viernes 12 se presentará un texto sobre la comisión investigadora para detallar sobre la denuncia del cese intempestivo de los comandantes generales del Ejército y la Fuerza Área.

CONTINÚA AL FRENTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA

Esta noche, se dio a conocer que Walter Ayala continuará al mando del Ministerio de Defensa. Según sus declaraciones a la salida de Palacio de Gobierno, donde se reunió con el presidente Pedro Castillo en un espacio de tres horas, tiene “la conciencia tranquila”.

“Todos estamos en evaluación, hasta el momento sí (sigo en el cargo)”, dijo Ayala, quien consideró que las versiones del ex comandante del Ejército, José Vizcarra Álvarez, y el ex comandante general de la Fuerza Aérea, Jorge Chaparro Pinto, demuestran que no hay nada irregular.

“Todo el Perú se ha dado cuenta que han vendido humo una vez más. Hay gente que quiere desestabilizar al gobierno”, indicó.

Añadió que el presidente Castillo lo invitó a Ayacucho donde presentará un balance de los 100 primeros días de gobierno, sin embargo, le indicó que no iría debido a que debe acudir a la comisión de Defensa del Congreso.

Como se recuerda, ayer, lunes 8 de noviembre, Walter Ayala dejó su cargo a disposición como ministro de Defensa. “Pongo mi cargo a disposición al señor presidente de la República y Jefe Supremo de las FF.AA., agradeciendo a mi país y cumpliendo con mi deber a la patria. No usen pretextos contra la democracia. Excelentísimo Presidente Pedro Castillo”, expresó.

Ayala declaró a la prensa y negó que el Ejecutivo haya ejercido presiones para ascender a dos coroneles. Además, cuestionó la denuncia del ex comandante del Ejército, José Vizcarra Álvarez, ya que consideró que sus declaraciones estaban politizadas.

ANÍBAL TORRES PENSÓ LO CONTRARIO

Horas antes al pronunciamiento de Ayala, el titular de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, dio a entender que el ministro de Defensa no continuaría en el cargo tras las denuncias sobre presuntas presiones del Ejecutivo en los ascensos de las Fuerzas Armadas (FF. AA.).

En síntesis, Torres precisó que la situación de Ayala “ya está resulta” por parte de la presidente del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, y que es cuestión de horas un pronunciamiento oficial del tema.

“Si se refieren al hecho del ministro de Defensa, la señora premier ya lo dijo, el tema está resuelto y ya lo comunicarán en las próximas horas”, manifestó Torres Vásquez ante la Comisión de Constitución del Congreso.

SEGUIR LEYENDO