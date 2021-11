Pedro Castillo enumeró los ‘logros’ de sus primeros 100 días como presidente del Perú

Pedro Castillo recibe la banda presidencial, el pasado 28 de julio, de parte de Maricarmen Alva, titular del Congreso. Foto: Congreso.

Pedro Castillo se pronunció tras llegar a sus primeros 100 días como presidente de la República. El mandatario, a través de su cuenta de Twitter, e numeró sus logros desde que asumió el cargo de jefe de Estado.

De acuerdo con el tuit de Castillo, durante su corta gestión impulsó una agenda de cambios por el bien del Perú: Segunda Reforma Agraria, renegociación y masificación del gas natural, reforma tributaria y que cerca del 60% de la población objetiva este vacunada completamente contra la COVID-19.

Asimismo, enumeró la entrega de ayuda económica (Yanapay) a 13.5 millones de peruanos, el pago de pensiones a afiliados con 10 a 15 años de aportes y que tienen como meta el crecimiento del PBI de más de 10 % para el 2021.

“Esta es la agenda que interesa a los peruanos y que debemos discutir y sacar adelante”, manifestó.

Para más detalles, Pedro Castillo precisó que, desde Ayacucho y junto al pueblo, dará cuenta al país de los avances de esta primera etapa de gestión, así como los objetivos a cumplir en los próximos meses y años. La cita está pactada para la otra semana.

Hermanas y hermanos: Durante nuestros primeros 100 días de Gobierno impulsamos una agenda de cambios por el bien del Perú:

-Segunda Reforma Agraria

-Renegociación y masificación del gas natural

-Reforma tributaria

-Cerca del 60% de la población objetiva vacunada con dos dosis — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) November 5, 2021

De la misma forma, el ministro del Justicia, Aníbal Torres, se pronunció por cumplir 100 días dentro del gobierno de Pedro Castillo. Según su tuit, su gestión se ha basado en fortalecer la labor de su cartera, tanto en la Sunarp, INPE, centros juveniles, defensa pública, así como en la promoción de los derechos humanos para todos y todas los peruanos.

Además, compartió una infografía para puntualizar cada una de sus acciones al mando del MinJus desde que juró como ministro.

Hoy cumplimos 100 días de Gobierno. Desde el día 1 de mi gestión nos enfocamos en fortalecer la labor del @MinjusDH_Peru tanto en @SunarpOficial, @INPEgob, centros juveniles, defensa pública, así como en la promoción de los derechos humanos para todos y todas. pic.twitter.com/vCawPEwHwa — Aníbal Torres V. (@anibaltorresv) November 5, 2021

100 DÍAS DEL PROFESOR CASTILLO EN EDUCACIÓN

A 100 días de asumir el cargo como presidente de la República, la gestión del profesor Pedro Castillo en materia educativa es “ preocupante ”. Así lo definió el exministro de Educación, Idel Vexler, en un diálogo exclusivo con Infobae.

Vexler Talledo identifica al mandatario desde que participó como dirigente en la huelga nacional de maestros del 2017, año en el que se encontraba al frente del Ministerio de Educación en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. En dicha ocasión, ambos profesores se reunieron y lograron intercambiar ideas en aras de mejorar la enseñanza nacional.

Por tal motivo, cuando Castillo llegó al sillón presidencial, Vexler consideró que había la posibilidad de cambio, pero con continuidad en la “reforma magisterial y la reorganización desde adentro del Ministerio de Educación. “Pensé que iba a ser una gestión plural y democrática”, comentó el exministro.

Sin embargo, esto no se vio reflejado en las acciones del presidente y, según lo contemplado por Idel Vexler, el reciente nombramiento de Carlos Gallardo como nuevo ministro de Educación, en reemplazo de Juan Cadillo, atenta contra la reforma educativa debido a los intereses encontrados.

“Por lo que he conocido en los medios, parece que (Carlos Gallardo) no toma conocimiento real que él es el ministro de Educación de todos los peruanos y peruanas, no solo de un grupo de profesores agrupados en el FENATEP”, indicó Vexler. “Me parece muy mal que esté anunciando que no habrá evaluación docente y descalificando la reforma magisterial”, acotó.

Pasada la barrera de los 100 primeros días, Vexler manifestó lo que espera en un futuro del gobierno del profesor Castillo: aumento de sueldo a los profesores del Perú y que se olvide del ingreso directo a las universidades.

“Le pido poner atención en la secundaria, no hay que convertirla en academias preuniversitarias, sino para que formen a alumnos que sean buenos ciudadanos, física y mentalmente, para que sean productivos y emprendedores”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO