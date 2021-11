Idel Vexler, los 100 días de Pedro Castillo y el preocupante balance de la educación en el Perú

El profesor cajamarquino Pedro Castillo. Foto: Agencia Andina.

Por: Carlos Manuel Rojas

A 100 días de asumir el cargo como presidente de la República, la gestión del profesor Pedro Castillo en materia educativa es “ preocupante ”. Así lo definió el exministro de Educación, Idel Vexler, en un diálogo exclusivo con Infobae.

Vexler Talledo identifica al mandatario desde que participó como dirigente en la huelga nacional de maestros del 2017 , año en el que se encontraba al frente del Ministerio de Educación en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. En dicha ocasión, ambos profesores se reunieron y lograron intercambiar ideas en aras de mejorar la enseñanza nacional.

Por tal motivo, cuando Castillo llegó al sillón presidencial, Vexler consideró que había la posibilidad de cambio, pero con continuidad en la “reforma magisterial y la reorganización desde adentro del Ministerio de Educación. “Pensé que iba a ser una gestión plural y democrática”, comentó el exministro.

Sin embargo, esto no se vio reflejado en las acciones del presidente y, según lo contemplado por Idel Vexler, el reciente nombramiento de Carlos Gallardo como nuevo ministro de Educación, en reemplazo de Juan Cadillo, atenta contra la reforma educativa debido a los intereses encontrados.

“Por lo que he conocido en los medios, parece que (Carlos Gallardo) no toma conocimiento real que él es el ministro de Educación de todos los peruanos y peruanas, no solo de un grupo de profesores agrupados en el FENATEP”, indicó Vexler. “Me parece muy mal que esté anunciando que no habrá evaluación docente y descalificando la reforma magisterial”, acotó.

Pedro Castillo como dirigente en la huela de profesores del 2017.

REFORMA MAGISTERIAL

Para el exministro de Educación, Pedro Castillo como profesor tiene la responsabilidad de mejorar la evaluación de nombramiento magisterial , ya que las pruebas tienen preguntas de carácter superior para ingresar a una universidad y muy poco de lo educativo y técnico. No obstante, deben continuar por el bien del aprendizaje.

“No digo que no hayan pruebas de razonamiento verbal y matemática, pero las pruebas deben estar vinculadas al desempeño y formación educativa, académica y pedagógica de gestión, los cuales tienen que ver con una docencia de calidad”, señaló.

“Lo que falta es revisar la evaluación de nombramiento y hacer un programa intensivo y de calidad de educación docente”, agregó.

REGRESO A CLASES PRESENCIALES

En cuanto al retorno de los estudiantes a clases presenciales , Idel Vexler se mostró optimista de regresar a las aulas en marzo del 2020. Por ello, exhortó al presidente Castillo a que declare la infraestructura educativa en emergencia, puesto que, en estos dos años de inactividad, casi todos los centros educativos a nivel nacional no han recibido mantenimiento ni han sido implementados para combatir la COVID-19.

“Me preocupa que el Ministerio de Educación no haya realizado mantenimiento o arreglo de los baños en estos dos años. No han puesto las condiciones de seguridad y parece que no se podrán cumplir los protocolos de bioseguridad en marzo. Eso me preocupa”, indicó.

Como se sabe, los alumnos ya suman más de 600 días sin pisar un salón de clases y de recibir educación de calidad, “la enseñanza a distancia por radio y televisión es bastante débil”. En palabras del exministro, “esas horas de estudio y aprendizajes ya no se van a recuperar, están perdidas para siempre”.

Aprendo en Casa. Foto: César Campos / GEC.

FUTURO DE PEDRO CASTILLO

Pasada la barrera de los 100 primeros días, Vexler manifestó lo que espera en un futuro del gobierno del profesor Castillo: aumento de sueldo a los profesores del Perú y que se olvide del ingreso directo a las universidades.

“Le pido poner atención en la secundaria, no hay que convertirla en academias preuniversitarias, sino para que formen a alumnos que sean buenos ciudadanos, física y mentalmente, para que sean productivos y emprendedores. Por eso no estoy de acuerdo con el ingreso directo a las universidades”, sentenció.

VACANCIA A PEDRO CASTILLO, ¿ES POSIBLE?

Desde que ganó las elecciones presidenciales, Pedro Castillo se enfrenta a una eventual vacancia por parte del Congreso de la República. El Poder Legislativo, a través de la oposición, ha declarado en innumerables ocasiones sus intenciones de lograr una vacancia presidencial en contra de Castillo.

En su defensa, hace unas semanas, desde Cajamarca, el mandatario se refirió al respecto y argumentó: “A nosotros no nos preocupan estos rumores. Ahora está en boga esto que llaman la vacancia, yo le llamo la vagancia. Porque eso solo lo piensan los vagos, solo lo piensan los que año tras año y gobierno tras gobierno han tenido para vivir del Estado”.

Asimismo, en aras de protegerse, el Ejecutivo presentó ante el parlamento -con carácter de urgencia- un proyecto de ley que busca modificar el articulo113 de la Constitución referida a las causales para la vacancia presidencial.

Con esto se busca añadir inciso 2 del artículo 113 de la Constitución como causal de vacancia presidencial la “permanente incapacidad mental y física que sea compatible con el ejercicio de su función, debidamente acreditada por una junta médica y declarada por no menos de los dos tercios del número legal de miembros del Congreso”.

Actualmente una de las causales para vacar a un presidente es por incapacidad moral. De aprobarse la propuesta de Castillo, sería eliminado la incapacidad moral.

