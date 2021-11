Brenda Carvalho dedica emotivo mensaje a Diana Sánchez y a su novio Dan: “Estamos rezando por él”

Brenda Carvalho se solidariza con Diana Sánchez y su novio. (Foto: Instagram)

Luego que Diana Sánchez revelara que su novio Dan Guido tiene leucemia, Brenda Carvalho confesó que ya sabía sobre esta situación, por lo que no ha dudado en expresarse su apoyo a su gran amiga. Como se recuerda, la exchica reality dejó Reyes del Show de forma inesperada. La modelo alegó “motivos personales”, pero prefirió no dar mayores explicaciones.

Semanas después, Sánchez contó por qué dejó Perú. Ella se encuentra cuidando a su pareja tras ser diagnosticado con cáncer.

“El tema de la enfermedad del enamorado de Diana ya lo tenía presente. He estado con ella todo este tiempo, tiene que ser muy fuerte, mostrarle toda su fuerza y darle su apoyo. Nosotros estamos rezando por Dan, converso con ella seguido, cuando tenga que llorar que me llame, que vote todo y que no se guarde nada” , indicó Brenda Carvalho, quien se quedó en Reinas del Show batallando por la corona.

La rubia es una de las favoritas de Reinas del Show, programa que llega a su final este sábado 6 de noviembre a las 9 de la noche, por América Televisión.

“En esta final no le tengo miedo a nada, ni a nadie. Me ha tocado salsa acrobática, fue una temporada de salsa y merengue, y no he estado en mi zona de confort, soy la que más ha sufrido en esta temporada. Mis presentaciones de salsa al parecer no le agradan al jurado, pero en esta oportunidad les voy a demostrar lo contrario” resaltó.

QUIERE SER JURADO DE REINAS DEL SHOW

Carvalho confesó que no solo sueña con ganar la corona, sino también ser algún día jurado de Reinas del Show. Es por ello que esta final “significa muchísimo” para ella, pues “podría ser mi último baile en Reinas del show”.

“Esto podría significar mi retiro y me gustaría irme con la corona. Mi sueño es ser jurado en una próxima temporada de Reinas del show, pero no me gustaría sentarme sin una corona”, dijo.

Tanto es el empeño que le está poniendo en los ensayos, que la rubia no tiene tiempo para ver a su pareja Julinho. Sin embargo, es consciente que es un sacrificio temporal.

“Ya no tengo mucho tiempo para Julinho, por los horarios de ensayos del programa y porque Julinho trabaja en las mañanas y también en las tardes, por eso no nos vemos mucho en el transcurso del día, solo nos vemos en la cama”, explicó.

DIANA SÁNCHEZ REVELA POR QUÉ SE FUE DE REINAS DEL SHOW

La bailarina y exchica reality, Diana Sánchez se pronunció la tarde de este 31 de octubre a través de sus redes sociales para contar que su actual pareja sufre de cáncer, motivo por el cual decidió dejar Perú y viajar rápidamente a su lado.

En un en vivo en su cuenta de Instagram, la exintegrante de combate se pronunció sobre la enfermedad de su novio y reveló a sus más de 900 mil seguidores que se retiró de la competencia de baile para ayudar a su pareja, Dan Guido a sobrellevar la leucemia.

Asimismo, señaló que estaría siguiendo todos los tratamientos para superar dicha enfermedad. “Dan está siguiendo un tratamiento y estamos juntos. Ayer empezamos a salir...”, se le escucha decir a Diana mientras era abrazada por su novio, quien radica en Estados Unidos.



Rápidamente, los usuarios comenzaron a mostrar su apoyo con distintos mensajes de aliento para la pareja. “Mucha fuerza Dianita y Dan”, “Dios los bendiga siempre y que siga su mejoría tranquila”, Los queremos y oremos por Dan”, fueron algunos de los comentarios.

Cabe resaltar que hace unos días, la exconcursante de Reinas del Show compartió una publicación donde alarmó a sus seguidores con un mensaje que llamó mucho la atención ya que era dirigido a su pareja insinuando que estarían pasando por un momento muy duro.

Asimismo, su salida inesperada del reality de baile dejó muchas dudas entre sus seguidores ya que sus compañeras del concurso señalaron que la razón es sumamente poderosa, pues de lo contrario no hubiera dejado el programa.