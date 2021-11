Magaly Medina revela contenido del audio de Melissa Paredes: “Ella intenta seducir al Gato Cuba y él no cae” | VIDEO

Magaly Medina dice que no le cree a Melissa Paredes. (Foto: Instagram)

Luego que Magaly Medina indicara que Melissa Paredes le prohibió difundir el video donde llama “psicópata” a Rodrigo Cuba, la conductora no dudó en contar qué es lo que había escuchado en dicho material. La conductora señaló que esta prueba muestra la verdadera cara de la actriz.

Asimismo, señaló que este audio presentado por la propia Melissa Paredes el día lunes 2 de noviembre boicotea su propio nombre.

Como se recuerda, la modelo indicó que Magaly no puede mostrar el audio completo, pues se escucha la voz de su hija y si lo difunde estaría violentando el Código del Niño y Adolescente. Magaly Medina se mostró bastante mortificada e indicó que eso es mentira, que no se escucha a la niña, qué más bien a la que se le escucha alterada de a la actriz, mientras que al futbolista se le percibe calmado y hablando en voz baja delante de su hija.

“Ella comenzó a rememorar lo que podía haber en ese audio o lo ha escuchado otra vez, entonces de pronto me manda la prohibición con la abogada. Mentira, no se escucha la voz de su hija de fondo, en todo caso si se escuchara, yo ayer la silencié, silencié los ruidos para que no se escuchara que había una niña ahí. No mientas en mi cara porque yo sí he escuchado el audio, tengo 50 testigos en mi producción”, dijo.

MELISSA PAREDES INTENTÓ SEDUCIR A RODRIGO CUBA, SEGÚN MAGALY MEDINA

Asimismo, se dispuso a contar qué es lo que había escuchado en el audio, y como testigos tenía a todos los miembros del programa.

“En ese audio ella pierde la paciencia y lo bota cuando él no entra en un jueguito que ella maneja. Un juego sugerente, él le dice ‘no, Melissa, yo no quiero’ muy tranquilo, muy en su actitud. Él ya se cuidaba” , señaló Magaly Medina, resaltando que Melissa es la que quiso seducir a su aún esposo.

“Ella es sugerente con él, provocativa, le hace una invitación y él se niega a mirarla y lo hace delicadamente”, cuenta la periodista.

Al no entender con claridad lo que quiere decir Magaly, su invitado Tomás Angulo le pregunta si se refiere a un juego de seducción, a lo que ella lo termina confirmando.

Sin embargo, al ver que no le hacía caso, despotricó contra él, hasta llamarlo “psicópata”.

“Cuando él no le hace caso, ella le dice ‘me puedes dar los 10 mil dólares que te di’ y al final termina diciendo ‘psicópata, lárgate’ Nos quiere hacer creer que él es el obsesivo, que él se quiere quedar con ella. Yo escuché este audio y digo ‘por dios’ él es digno y se quiere ir, ella es la quiere todo lo contrario”, dijo.

MAGALY MEDINA NO CREE EN PRUEBAS CONTRA RODRIGO CUBA

En otro momento, la conductora de Magaly TV la firma indica que no cree en las pruebas de Melissa Paredes, pues lo quiere hacer quedar como una persona obsesiva, y ella no lo ve así.

Incluso, en el audio que escuchó, lo ve a Rodrigo como una persona bastante tranquila. Sin embargo, a Melissa la nota más furiosa, cuando más era ella la que estaba grabando la conversación.

“Yo no lo veo obsesionado, sino lo que quiere es ver a su hija. Ella está hablándole a él delante de su hija, la que tiene que recordar el código del niño y del adolescente es Melissa Paredes y no nosotros. Su esposo es muy delicado al contestarle, no levanta la voz, ella es la que pierde la paciencia”, concluyó.