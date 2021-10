Ministro Luis Barranzuela responderá este pliego de preguntas ante Comisión de Defensa este lunes 18

Barranzuela atendería al pliego de preguntas solo virtualmente. | Presidencia de la República

El ministro del Interior, Luis Barranzuela, responderá un pliego de preguntas ante la Comisión de Defensa del Congreso de la República este lunes 18 de octubre, desde las 3:30 pm.

El llamamiento se da luego de que el presidente de dicho grupo de trabajo, José Williams, lo citara para que explique los cuestionamientos de su hoja de vida, como sus más de 150 sanciones cuando fue policía, y su visión sobre la erradicación de la hoja de coca. Barranzuela atendería al pliego de preguntas solo virtualmente.

PLIEGO DE PREGUNTAS

Según el portal Epicentro, este es el pliego de preguntas que deberá responder el ministro del Interior, Luis Barranzuela:

-¿Cuál fue el sustento de su conversación con los cocaleros del VRAEM, en contra de la erradicación y opuesto a la Política de Estado, con ocasión de la visita del Presidente de la República, antes de su designación como Ministro? ¿Continúa con ese mismo criterio en su condición de Ministro del Interior?

-¿El Presidente de la República y la Presidenta del Consejo de Ministros conocían que usted era el abogado del Partido Perú Libre y de los ciudadanos Guido Bellido Ugarte y Vladimir Cerrón Rojas en diversos procesos penales?, ¿Podría considerarse conflicto de intereses, al continuar con este patrocinio el estudio. de abogados del cual usted es socio?, ¿Al estar la Policía Nacional a cargo del Ministerio del Interior, podría influir en las investigaciones relaciones a sus ex patrocinados? ¿Qué acciones ha dispuesto usted al respecto?

-¿Por qué recibió usted al ciudadano Luis Trinidad Abarca en el despacho ministerial, quien es testigo de uno de sus patrocinados por presunto delito por terrorismo? ¿Se acostumbra que los ministros reciban a testigos de procesados por este u otros delitos? ¿No podría considerarse este hecho como una continuación de su vinculación a este cliente de su estudio?

-¿Cuál fue su participación en los hechos investigados por la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, en agravio de la Empresa Agroindustrial Tumán S.A.A., por el presunto delito de hurto agravado, contenido en la Carpeta Fiscal 216-2021?

-¿Qué acciones ha dispuesto el Comandante General de la Policía Nacional del Perú, que se encuentra bajo sumando, para la captura de los ciudadanos Arturo Cárdenas, Eduardo Reyes, Eduardo Bendezú, Francisco Muedas y Waldys Vilcapoma, pertenecientes a la organización delictiva “los dinámicos del centro”, dispuesto por el juez?, ¿Se ha dispuesto su inclusión en el Programa de Recompensas del Estado para acelerar su captura?

-¿Qué acciones están previstas por su sector para fortalecer e incrementar la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y la inseguridad ciudadana?

-¿Cuál es el resultado del control de los insumos químicos fiscalizados durante el último quinquenio y que coordinaciones se tienen previstas con la SUNAT para mejorar la fiscalización?

-¿Cuál es la situación de los planes de patrullaje integrado de la PNP y Serenazgo?

-¿Qué propuestas existen para el mejorar el funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana - CONASEC?

-¿Cuáles son los planes de erradicación de los sembríos ilegales de hoja de coca previstos a ejecutarse en el presente año, en las zonas estratégicas de intervención? (VRAEM, Sur Amazónico, triple frontera, corredor amazónico, La Convención-Kosñipata y Huallaga).

- ¿Cuáles son las acciones realizadas por el Proyecto Especial de Control y Reducción de Cultivos llegales en el Alto Huallaga (CORAH) relacionadas al cumplimiento de las metas, de acuerdo al Plan Anual de Reducción del Espacio Cocalero de Responsabilidad Social durante el año 2021? Deberá especificar: cantidad de hectáreas erradicadas de hoja de coca ilegal, localidades intervenidas, parcelas de plantaciones de coca ilegal, almácigos de coca ilegal, laboratorios clandestinos de elaboración de cocaína intervenidos.

-¿Cuáles son los motivos del cambio de estrategia en la erradicación de los cultivos de hoja de coca ilegal, previsto para el presente mes de octubre, de conformidad con la RM N* 0097-2021-IN del 22 febrero 2021? Lo que, de conformidad con lo señalado por los medios de comunicación, habría sido autorizado por su despacho.

Deberá informar sobre su Foja de Servicio en la Policía Nacional del Perú.

-¿Cuál es la situación actual del nuevo hospital de la Policía Nacional del Perú?

-¿Cuál es el nivel de ejecución de los objetivos estratégicos e indicadores de gestión establecidos en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019—2023, que fue aprobado en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Nacional del 06 de noviembre del 2018?

-Acciones concretas que va a desarrollar su despacho con relación a la lucha contra la inseguridad ciudadana y la criminalidad organizada; pues como es de público conocimiento existe un incremento desmesurado de la delincuencia a nivel nacional.

-Informe sobre disposición de la presunta suspensión de las operaciones de interdicción y erradicación de los cultivos ilegales de hoja de coca en el VRAEM y otras zonas del país, lo cual sería contrario a las Políticas de Seguridad y Defensa Nacional del Perú, aprobada con DS N* 005-2021- DE.

-¿Qué relación han tenido en el reciente pasado sus intereses económicos y políticos con personas integrantes y/o relacionadas con Perú Libre?

-Informe sobre el proceso de vacunación del personal policial y bomberos voluntarios; así como, la implementación de los elementos de protección personal.

-Información propalada por los medios de comunicación, sobre la presunta disposición e informe de su despacho a la DEA, sobre la suspensión de las operaciones de erradicación de los cultivos de hoja de coca ilícita en el VRAEM y en otras zonas del país, hasta nuevo aviso; a pesar de que estas acciones se encontrarían programadas para iniciarse el 15 de octubre próximo debido al avance de la demanda de coca con fines ilícitos.

BARRANZUELA NIEGA QUE PERÚ LIBRE LO DESIGNÓ MINISTRO DEL INTERIOR

El pasado 14 de octubre, Luis Barranzuela negó que Perú Libre lo haya designado ministro del Interior y afirmó que el presidente Pedro Castillo fue quien lo convocó para integrar el Gabinete liderado por Mirtha Vásquez.

“A mí me convoca el presidente Pedro Castillo y luego me reuní con él en su domicilio de Breña y me propuso el cargo. Me hizo ver si estaba listo para asumir una cartera tan importante, tan delicada, tan álgida, como es la cartera del Interior. Yo acepté esa propuesta y por eso estoy sentado frente a usted. Por eso tengo el respaldo del presidente Castillo”, contó al Diario La República.

