Sporting Cristal vs Comerciantes FC: día, hora y canal TV del debut de los ‘celestes’ en la Copa de la Liga 2026.

La Copa de la Liga 2026, certamen que reúne a equipos de Primera y Segunda División de Perú, comenzará este jueves, coincidiendo con el inicio del Mundial. Entre los encuentros más destacados figura el duelo entre Sporting Cristal y Comerciantes Unidos.

Cristal vs Comerciantes FC: programación del partido

El partido se jugará el sábado 13 de junio a las 15:30 horas de Perú, en la Villa Emprendedora CFC, ubicada en la ciudad de Iquitos. Con respecto a otros países, este compromiso se iniciará de la siguiente manera: a las 14:30 horas de México; a las 15:30 horas de Colombia y Ecuador; a las 16:30 horas de Bolivia, Venezuela, Estados Unidos y Chile; y a las 17:30 horas de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.

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Sporting Cristal y Comerciantes FC chocan el sábado 13 de junio en el arranque de la Copa de la Liga 2026.

Dónde ver Sporting Cristal vs Comerciantes FC: canal TV

La transmisión del partido entre Sporting Cristal y Comerciantes FC por la Copa de la Liga estará a cargo de Bicolor +, el canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol en YouTube. Esta alternativa permitirá que el encuentro se vea en todo el país, con acceso desde dispositivos móviles y computadoras, ampliando el alcance del torneo más allá de la televisión tradicional.

Infobae Perú brindará cobertura integral del certamen desde la primera fecha, con información previa, seguimiento minuto a minuto, mejores jugadas, resultados actualizados y tabla de posiciones. Los aficionados podrán consultar todos los detalles de la competencia a través de las plataformas digitales.

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¿Sporting Cristal jugará con su primer equipo?

Sporting Cristal inició una nueva etapa bajo la dirección de Roberto Mosquera, quien regresó al club tras haber logrado dos títulos nacionales. El técnico fue presentado por Julio César Uribe en conferencia de prensa.

El entrenador peruano ya comenzó los entrenamientos en La Florida con la presencia de todo el plantel, incluida la reciente incorporación de Hernán Barcos.

No obstante, aún no se ha confirmado si el equipo principal disputará el torneo. Todo indica que, al igual que Universitario de Deportes y Alianza Lima, Cristal afrontará la competencia con su equipo de Liga 3.

El DT peruano halagó al 'Pirata' y por la oportunidad de dirigirlo en el cuadro 'celeste'. (Video: Cristal TV)

Así se jugará la fecha 1 de la Copa de la Liga 2026

Jueves 11 de junio

ADA Jaén vs. Comerciantes Unidos | Grupo B | 15:00 horas | Estadio Víctor Montoya Segura

Viernes 12 de junio

Unión Minas vs. ADT | Grupo E | 13:00 horas | Estadio IPD Huancayo

Sábado 13 de junio

Pirata FC vs. Universitario de Deportes | Grupo D | Hora por confirmar | Estadio Mansiche

Bentín Tacna Heroica vs. FBC Melgar | Grupo H | 15:30 horas | Estadio Jorge Basadre

San Martín vs. Sport Boys | Grupo I | 11:00 horas | Estadio Hugo Sotil

Carlos Mannucci vs. Alianza Atlético | Grupo A | 13:15 horas | Estadio César Acuña Peralta

Comerciantes FC vs. Sporting Cristal | Grupo J | 15:30 horas | Estadio Villa Emprendedora CFC

Deportivo Binacional vs. Cienciano | Grupo F | 18:30 horas | Estadio Guillermo Briceño Rosamedina

Domingo 14 de junio

Ayacucho FC vs. Los Chankas | Grupo G | 11:00 horas | Estadio Las Américas

Alianza UDH vs. Sport Huancayo | Grupo E | 13:15 horas | Estadio Heraclio Tapia

César Vallejo vs. Alianza Lima | Grupo A | 15:30 horas | Estadio César Acuña

Deportivo Garcilaso vs. Cusco FC | Grupo F | 18:00 horas | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Lunes 15 de junio

Deportivo Llacuabamba vs. UTC | Grupo C | 13:00 horas | Estadio Municipal de Huamachuco

Estudiantil CNI vs. Unión Comercio | Grupo J | 15:15 horas | Estadio por confirmar

Programación de la fecha 1 de la Copa de la Liga 2026