Sporting Cristal vs Comerciantes FC: día, hora y canal TV del debut de los ‘celestes’ en la Copa de la Liga 2026.

La Copa de la Liga 2026, certamen que reúne a equipos de Primera y Segunda División de Perú, comenzará este jueves, coincidiendo con el inicio del Mundial. Entre los encuentros más destacados figura el duelo entre Sporting Cristal y Comerciantes Unidos.
Cristal vs Comerciantes FC: programación del partido
El partido se jugará el sábado 13 de junio a las 15:30 horas de Perú, en la Villa Emprendedora CFC, ubicada en la ciudad de Iquitos. Con respecto a otros países, este compromiso se iniciará de la siguiente manera: a las 14:30 horas de México; a las 15:30 horas de Colombia y Ecuador; a las 16:30 horas de Bolivia, Venezuela, Estados Unidos y Chile; y a las 17:30 horas de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.
PUBLICIDAD
Dónde ver Sporting Cristal vs Comerciantes FC: canal TV
La transmisión del partido entre Sporting Cristal y Comerciantes FC por la Copa de la Liga estará a cargo de Bicolor +, el canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol en YouTube. Esta alternativa permitirá que el encuentro se vea en todo el país, con acceso desde dispositivos móviles y computadoras, ampliando el alcance del torneo más allá de la televisión tradicional.
Infobae Perú brindará cobertura integral del certamen desde la primera fecha, con información previa, seguimiento minuto a minuto, mejores jugadas, resultados actualizados y tabla de posiciones. Los aficionados podrán consultar todos los detalles de la competencia a través de las plataformas digitales.
PUBLICIDAD
¿Sporting Cristal jugará con su primer equipo?
Sporting Cristal inició una nueva etapa bajo la dirección de Roberto Mosquera, quien regresó al club tras haber logrado dos títulos nacionales. El técnico fue presentado por Julio César Uribe en conferencia de prensa.
El entrenador peruano ya comenzó los entrenamientos en La Florida con la presencia de todo el plantel, incluida la reciente incorporación de Hernán Barcos.
No obstante, aún no se ha confirmado si el equipo principal disputará el torneo. Todo indica que, al igual que Universitario de Deportes y Alianza Lima, Cristal afrontará la competencia con su equipo de Liga 3.
Así se jugará la fecha 1 de la Copa de la Liga 2026
Jueves 11 de junio
- ADA Jaén vs. Comerciantes Unidos | Grupo B | 15:00 horas | Estadio Víctor Montoya Segura
Viernes 12 de junio
- Unión Minas vs. ADT | Grupo E | 13:00 horas | Estadio IPD Huancayo
Sábado 13 de junio
- Pirata FC vs. Universitario de Deportes | Grupo D | Hora por confirmar | Estadio Mansiche
- Bentín Tacna Heroica vs. FBC Melgar | Grupo H | 15:30 horas | Estadio Jorge Basadre
- San Martín vs. Sport Boys | Grupo I | 11:00 horas | Estadio Hugo Sotil
- Carlos Mannucci vs. Alianza Atlético | Grupo A | 13:15 horas | Estadio César Acuña Peralta
- Comerciantes FC vs. Sporting Cristal | Grupo J | 15:30 horas | Estadio Villa Emprendedora CFC
- Deportivo Binacional vs. Cienciano | Grupo F | 18:30 horas | Estadio Guillermo Briceño Rosamedina
Domingo 14 de junio
- Ayacucho FC vs. Los Chankas | Grupo G | 11:00 horas | Estadio Las Américas
- Alianza UDH vs. Sport Huancayo | Grupo E | 13:15 horas | Estadio Heraclio Tapia
- César Vallejo vs. Alianza Lima | Grupo A | 15:30 horas | Estadio César Acuña
- Deportivo Garcilaso vs. Cusco FC | Grupo F | 18:00 horas | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
Lunes 15 de junio
- Deportivo Llacuabamba vs. UTC | Grupo C | 13:00 horas | Estadio Municipal de Huamachuco
- Estudiantil CNI vs. Unión Comercio | Grupo J | 15:15 horas | Estadio por confirmar
Más Noticias
Selección peruana de vóley playa recibe beca olímpica con apoyo de Cecilia Tait: 30 mil dólares para el camino a Los Ángeles 2028
La dupla nacional integrada por Lisbeth Allcca y Claudia Gaona fue beneficiada con un programa económico que impulsará su preparación rumbo a la próxima edición de los Juegos Olímpicos
Gianluca Lapadula rumbo a Universitario: tiempo de contrato, contacto con jugadores y lo último que se sabe de su fichaje
La negociación entre el ‘Bambino’ y la ‘U’ está en su última etapa, y no falta nada para que se convierta en su nuevo fichaje. Conoce todos los detalles de la llegada del delantero italo-peruano
¿Alianza Lima y Universitario jugarán con su primer equipo en el debut por la Copa de la Liga 2026? Lo último que se sabe
Los compadres se estrenarán ante equipos del norte. La ‘U’ se medirá ante Pirata FC, mientras que los ‘blanquiazules’ visitarán a César Vallejo
La selección peruana de vóley afrontará tres competencias este 2026: fechas, rivales y canales TV para seguir a la ‘bicolor’
El equipo de Antonio Rizola se pondrá a prueba en diferentes torneos, donde peleará por un cupo al Mundial y Juegos Olímpicos
Jorge Fossati le dedicó sentido mensaje a Martín Pérez Guedes, y le hizo inesperada confesión: “Quiero ser el representante de su hijo mayor”
El técnico uruguayo habló sobre el retiro del volante argentino y reconoció que su hijo tiene cualidades para el fútbol. Fabián Bustos, también exUniversitario, también se pronunció al respecto
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD