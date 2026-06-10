Corte de luz en Lima este 11 de junio: Pluz suspenderá el servicio por ocho horas en dos distritos

Los trabajos de mantenimiento en la infraestructura eléctrica continuarán este jueves 11 de junio con nuevas programaciones de corte de luz en el norte de Lima Metropolitana. La empresa Pluz informó que realizará cortes temporales de energía en sectores de Puente Piedra y Carabayllo como parte de las acciones preventivas que ejecuta para reforzar la red de distribución y mejorar la calidad del suministro.
Según el cronograma oficial, las labores se desarrollarán durante gran parte del día y alcanzarán urbanizaciones, asociaciones de vivienda, asentamientos humanos, parques industriales y proyectos habitacionales. La compañía indicó que estas intervenciones buscan garantizar una operación más segura y eficiente del sistema eléctrico, además de reducir el riesgo de fallas imprevistas.
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Zonas y horarios de los cortes del 11 de junio
Puente Piedra — 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
En Puente Piedra, el corte programado afectará diversas asociaciones de vivienda, urbanizaciones y proyectos residenciales. Entre las zonas comprendidas figuran:
- Proyecto de Vivienda La Fontana, manzanas A, B, C y D.
- Asociación de Vivienda 22 de Abril, manzana A.
- Urbanización Las Praderas del Norte I Etapa, manzanas A, B, C y D.
- Asociación de Propietarios Virgen Concepción Taquebamba, manzana A.
- Asociación de Propietarios Casa Huerta Los Rosales, manzana A.
- Asociación Villa Gallinazo, manzanas A y P.
- Asociación de Vivienda Virgen de Chapi, manzanas A y C.
La interrupción del servicio se extenderá durante aproximadamente ocho horas mientras se ejecutan los trabajos programados en la red eléctrica del sector.
Carabayllo — 9:30 a.m. a 5:30 p.m.
En el distrito de Carabayllo, la suspensión del suministro alcanzará asentamientos humanos, asociaciones y zonas industriales, entre ellas:
- Asociación ATREM, manzanas B, D y E.
- Asentamiento Humano Sector Cruz del Norte, manzanas B, C, F y G.
- Asociación de Trabajadores Las Lomas de Carabayllo, manzana B.
- Parque Industrial Carabayllo, manzana E.
En estas zonas, el servicio permanecerá interrumpido durante ocho horas debido a labores de mantenimiento y reforzamiento de la infraestructura eléctrica.
¿Por qué se realizan estos cortes de luz?
Pluz señaló que las interrupciones programadas forman parte de su plan de mantenimiento preventivo y modernización de redes. Estas acciones permiten inspeccionar equipos, realizar mejoras técnicas y reforzar componentes clave del sistema de distribución eléctrica.
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La empresa explicó que estos trabajos ayudan a minimizar averías, evitar sobrecargas y mejorar la continuidad del servicio para los usuarios.
Recomendaciones durante la suspensión del servicio
- Desconectar televisores, computadoras, routers y otros equipos electrónicos para evitar daños por variaciones de voltaje cuando se restablezca la energía.
- Utilizar linternas o luces de emergencia en lugar de velas para reducir riesgos de incendio.
- Mantener cerradas las puertas del refrigerador y congelador para conservar los alimentos por más tiempo.
- Verificar que las personas que dependan de equipos médicos eléctricos cuenten con sistemas alternativos de respaldo.
- Tener preparado un kit básico de emergencia con agua potable, radio portátil, baterías y linternas.
- Para consultas o reportes, los usuarios pueden comunicarse con el Fonocliente de Pluz al 517-1717 o revisar los canales oficiales de la empresa para conocer cualquier actualización sobre la programación.
La compañía precisó que cualquier modificación en los horarios o zonas afectadas será comunicada oportunamente a través de sus plataformas oficiales.
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