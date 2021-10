Maricarmen Alva plantea reabrir la Plaza Bolívar del Congreso de la República: “Es para los peruanos”

Maricarmen Alva y la Plaza Bolívar.

La Plaza Bolívar, ubicada en el Congreso de la República, podría reabrirse al público, luego que la presidenta del parlamento, Maricarmen Alva, se mostrará a favor de permitirle a los peruanos el ingreso.

“La Plaza Bolívar es para todos los peruanos, y mientras la mantengamos ordenada y con la seguridad debida, no hay ningún problema en reabrirla”, manifestó la titular del Legislativo durante su visita a las dirigentes de la olla común de Quebrada Alta de Paraíso, en el distrito limeño de Villa María del Triunfo.

“Hay muchos congresistas que están a favor de ese pedido de reabrir la Plaza Bolívar. No hay ningún problema”, insistió Alva Prieto, según informó el portal web del Congreso de la República.

Cabe destacar que el monumento del libertador Simón Bolívar, ubicado en el centro de la Plaza Bolívar, fue la primera obra escultórica de carácter histórico y cívico construida en la Lima republicana. Comenzó a construirse en 1825, pero pasaron 30 años hasta que fue puesta en la plaza.

ANTECEDENTES

La Municipalidad de Lima ya mostró interés por recuperar la Plaza Simón Bolívar, y el espacio existente en el cruce de los jirones Simón Rodríguez y Ayacucho, adyacente al Palacio Legislativo. Ya el Concejo Metropolitano aprobó una moción para que la MunLi tome cartas en el asunto.

VOTO DE CONFIANZA

La Plaza Bolívar será testigo del primer encuentro entre el Legislativo y el Ejecutivo en la era Vásquez este lunes 18 de octubre. Así lo informó la presidenta del Congreso, Maricarmen Alva, quien confirmó que la reunión con la titular de la Presidencia del Consejo de Ministros será a las 3 de la tarde.

Entre otros temas, se fijará la fecha para la presentación del Gabinete Ministerial ante el Parlamento para exponer la política general del Gobierno y solicitar el voto de confianza del Pleno.

“Es lo que corresponde cuando hay un nuevo nombramiento, en este caso un nuevo premier, y de aquí a 30 días va a haber la presentación del gabinete para escuchar su política general y hacer el voto de confianza que corresponde. Evidentemente lo que corresponde es reunirnos, así que se ha concretado la reunión el lunes a las 3 de la tarde con la Mesa Directiva”, expresó Alva a TV Perú.

“Lo que tenemos que ver principalmente es la fecha de cuándo ellos van a ir a exponer, cualquier otro tema surgirá de la reunión. La premier ha pedido venir a visitarme y conversar, con lo cual ese día conversaremos lo que ella me plantee”, agregó.

EN CONTRA

Alva se pronunció sobre el anuncio de Perú Libre de no dar el voto de confianza al Gabinete Vásquez y las discrepancias internas de la bancada oficialista:

“Soy una mujer de partido que ha nacido en Acción Popular, así que respeto a todos los partidos y esos son temas internos que cada partido debe solucionar. Yo no me meto en otros partidos que no son el mío y tampoco me gustaría que nadie se meta en mi partido. Por el bien del país, creo la gente siempre quiere ver un partido unido. En general todos los partidos tienen distintas opiniones, siempre puede haber distintas vertientes, pero es un tema que ellos mismos tienen que solucionar”, manifestó.

“Evidentemente al ser el partido de Gobierno la gente quiere verlos unidos, pero espero que arreglen sus problemas por el bien del país”, sentenció.

A FAVOR

“Yo voy a dar mi voto de confianza (al Gabinete Vásquez). Entiendo la carta de Perú Libre que es una reunión de los comités ejecutivos regionales, no me consta la presencia de congresistas en esa reunión”, comentó Guillermo Bermejo a la prensa.

Estas declaraciones llegan luego de haberse hecho público un comunicado del partido oficialista donde anunciaban que no apoyan la conformación del nuevo consejo ministerial.

Para Bermejo, lo correcto era que esa carta se les entregue a los congresistas de Perú Libre para hacer una evaluación interna dentro de la bancada. Señaló estar a la espera de que el vocero de la bancada, Waldemar Cerrón, convoque a todos los congresistas y puedan evaluar punto por punto todo lo que se ha planteado en el comunicado.

“Mi posición sigue siendo la que ustedes conocen. Yo estoy apoyando al presidente [Pedro Castillo], estoy a favor del Gabinete y estoy por la unidad de la bancada”, precisó Bermejo. Al ser consultado sobre si Vladimir Cerrón, presidente del partido, se adelantó al replicar en redes sociales dicho comunicado, dijo: “Eso deben preguntarle a Cerrón”.

SEGUIR LEYENDO