78 puertos cerrados por oleajes, los cuales persistirán hasta el 11 de junio

La situación ha motivado un mayor seguimiento de las condiciones marítimas y el llamado a la ciudadanía para informarse mediante canales oficiales. Aunque el oleaje afecta gran parte del litoral, se prevé que su mayor fuerza se concentre en el sur del país durante el fin de semana (Crédito: TV Perú).

El fuerte oleaje que afecta al litoral peruano continúa generando restricciones en diversas actividades marítimas. De acuerdo con información proporcionada por la Marina de Guerra del Perú, las condiciones anómalas del mar se mantendrán hasta el 11 de junio, situación que ya ha provocado el cierre de 78 puertos a nivel nacional y podría derivar en nuevas suspensiones durante los próximos días.

La alerta ha llevado a las autoridades a intensificar el monitoreo de la costa y a recomendar a la población mantenerse atenta a los reportes oficiales. El fenómeno impacta a distintas zonas del país, aunque los pronósticos indican que la mayor intensidad se registrará en el sur peruano durante el fin de semana.

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Factores detrás del incremento del oleaje

Durante una entrevista concedida a TV Perú, el vocero de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, Christian Mori, explicó que la institución realiza un seguimiento permanente de las condiciones marítimas a lo largo de toda la costa peruana.

Según detalló, el escenario actual responde a cambios en las condiciones atmosféricas y oceánicas del Pacífico. “La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación, viene monitoreando constantemente las condiciones del litoral peruano”, señaló. Asimismo, indicó que el fenómeno está relacionado con el debilitamiento del anticiclón del Pacífico Sur y el ingreso de vientos provenientes de la zona subpolar, factores que favorecen el incremento progresivo del oleaje desde el sur hacia el centro y norte del país.

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La situación ha motivado a las autoridades a reforzar la vigilancia del litoral y a exhortar a la ciudadanía a seguir de cerca los informes emitidos por los organismos oficiales. Foto: Desde Adentro

Mayor intensidad prevista para el sur

Los análisis realizados por la autoridad marítima muestran que las olas más energéticas se aproximan desde el suroeste. De acuerdo con los modelos observados por los especialistas, algunas áreas del océano presentan alturas significativas que posteriormente impactan sobre la costa peruana.

Mori explicó que el aviso de oleaje vigente divide el litoral en sectores norte, centro y sur, siendo este último el que enfrentará las condiciones más severas debido al origen del fenómeno. “Se va a incrementar de forma moderada, ligera y fuerte, llegando hasta su pico más fuerte, muy fuerte, en la zona sur del litoral peruano para las fechas 7 y 8 del presente mes”, precisó. Por ello, las autoridades mantienen una vigilancia especial sobre esa parte del país ante el esperado aumento de la fuerza del mar.

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Cierre progresivo de terminales marítimos

El impacto de los oleajes ya se refleja en la operatividad portuaria. Mientras que inicialmente el número de puertos restringidos era considerablemente menor, el avance del fenómeno ha obligado a ampliar las medidas de seguridad en distintas regiones costeras.

Actualmente, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas reporta 78 puertos cerrados. Según explicó el representante de la Dirección de Hidrografía y Navegación, la cifra ha ido creciendo conforme se intensifican las condiciones marítimas. “Nosotros actualmente tenemos setenta y ocho puertos cerrados, reportados por la Dirección de Capitanías y Guardacostas”, indicó. Además, advirtió que el número podría incrementarse en los próximos días debido al fortalecimiento del oleaje, por lo que no se descartan nuevas restricciones en instalaciones marítimas del norte, centro y sur del país.

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El avance de los oleajes ya afecta las operaciones portuarias y ha obligado a ampliar las medidas de seguridad en varios puntos del litoral. Foto: Actualidad Ambiental

Monitoreo permanente y recomendaciones

Frente a este escenario, la Marina mantiene un sistema de vigilancia continua para evaluar el comportamiento del mar en tiempo real. La información recopilada permite a las autoridades adoptar medidas preventivas y emitir alertas oportunas cuando las condiciones representan riesgos para la navegación y las actividades costeras.

Mori explicó que la institución cuenta con una red de cámaras distribuidas a lo largo del litoral peruano. “La Dirección de Hidrografía y Navegación tiene una red de cámaras que están en el litoral peruano, del norte hasta la zona sur, en la cual nosotros analizamos, evidenciamos y tomamos decisiones debido a estas imágenes que tenemos en tiempo real”, afirmó. Ante la persistencia del fenómeno, las autoridades exhortan a pescadores, operadores portuarios y ciudadanía en general a consultar los canales oficiales para conocer el estado actualizado de los puertos y las condiciones del mar antes de realizar cualquier actividad vinculada a la costa.

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