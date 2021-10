Susy Díaz se comparó con JLo por regresar con su expareja: “yo he aprendido de Jennifer López”

Susy Díaz se compara con Jennifer Lopez debido a que ambas han regresado con sus exparejas. (Foto: Instagram)

El pasado 05 de octubre, Susy Díaz, se presentó en el set de Magaly Medina para conversar sobre el viaje que tuvo con su expareja Walter Obregón a Cancún.

Luego de mostrar un recuento de las situaciones que ha vivido la exvedette con sus exparejas, Susy confesó que todo lo que se ve es parte de una venganza y que se le podría ver también con Andy V. La periodista rechazó el comentario diciendo que tiene que ser una mujer empoderada y no debe dejar que ningún hombre juegue con ella.

“Susy, tú eres un ícono de la farándula peruana. No puedes hacernos esto a tus seguidores y fans. Tienes que ser una mujer empoderada, matadora, no puede ser que estos señores jueguen contigo”, señaló Medina a lo que Susy respondió confesando que gracias a los realities de la periodista, pudo facturar bastante y pidió que la sigan atacando “Atáquenme más(...) Yo sé cómo muevo mis fichas”.

Asimismo, reveló que está buscando con quien casarse y no dudo en compararse con la cantante y actriz internacional, Jennifer López luego de admitir que utiliza a los hombres y que ambas han regresado con sus exparejas. “Ahí no la ves a Jennifer López cuantas veces se casa, vuelve con su ex y tanta cosa. Yo he aprendido de Jennifer López”.

Tras la sorpresiva comparación, la popular Urraca no se quedó callada y le dijo a Susy que sus exparejas no se parecían en nada a los ex’s de JLo. “Ninguno de tus ex se parece a Marc Anthony ni a Ben Affleck”, comentó la conductora soltando algunas carcajadas.

Por otro lado, Susy Díaz indicó que no hace daño a nadie y que ya no confía en los hombres “Me han hecho tanto daño que ya no tengo corazón”.

Cabe recordar que semanas atrás, Susy y Magaly tuvieron un enfrentamiento en Magaly TV La firme luego que Díaz defendiera a capa y espada a Walter Obregón por la denuncia presentada por su entonces enamorada por agresión física. En la última edición del programa, ambas estuvieron tranquilas y bromeando.

SUSY DÍAZ DEFENDIÓ A WALTER OBREGÓN

El pasado mes de agosto, Susy Díaz reapareció en la televisión en el set de Magaly TV La firme donde fue duramente criticada por defender a su expareja luego de que se mostrará las imágenes de Iris Castillo mostrando sus moretones.

Susy cuestionó que las pruebas presentadas sean reales e indicó que no veía ningún golpe. “No veo golpe, yo la veo bien, ¿Dónde está el ojo morado, la boca rota?”. Motivo por el cual empezaron los rumores que habrían regresado además del viajes que tuvieron juntos a México.

LA RECONCILIACIÓN

Otra de las apariciones que ha tenido Susy Díaz ha sido en el programa de América Hoy, donde contó cómo limaron asperezas con su expareja Walter Obregón. Según la exbailarina fue porque su hija Florcita se mudó a otro departamento dejando si ropa desordenada en los sillones.

“Yo le digo ‘Walter, tú que vendes muebles, dame el nombre de tu proveedor, necesito un ropero”, explico Susy, quien rápidamente fue cuestionada por Ethel Pozo por mantener contacto con Walter, quien en su momento fue tildado como el innombrable.

“Yo jamás dejé de hablarle, jamás. Hemos salido a almorzar, ha venido a mi casa, siempre he hablado con él porque él me suma”, dijo la excongresista en su defensa. Continuando con la historia, Susy señaló que Obregón le regaló un ropero valorizado en mil soles poco después que ésta lo llamara.

“Si yo tengo un hombre que me suma, que venga. Pero si me resta, a mi casa no entra (...) Lo que hizo me ayudó a que no me esté estresando. Me ayudó para que en la mudanza de Flor no esté preocupada”, señaló Díaz quien fue criticada por Mariella Zanetti por reconciliarse solo por un simple ropero.

“Oye, tú ganas como 1500 dólares en cada evento, ¿y estás regalándote por un ropero de mil soles? No te pases”, comentó indignada.

