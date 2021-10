Flavia Laos no aceptó invitación para actuar en La Academia: “Yo quiero crecer”

Flavia Laos buscará internacionalizarse, por lo que su participación en La Academia queda totalmente descartada. (Foto: Instagram)

Flavia Laos no se presta para shows. La actriz, en una entrevista con Amor y Fuego, contó que rechazó la propuesta para ingresar a La Academia, la serie de Esto es Guerra donde actúa su expareja Patricio Parodi.

“ Me han propuesto para entrar a lo de La Academia también, pero yo ahorita voy a viajar y ya como que tengo que empezar a ser cosas fuera. Enfocarme más en eso, yo quiero crecer ”, fue la respuesta que dio la modelo para dar a conocer por qué decidió no aceptar esta propuesta.

Asimismo, Flavia Laos se animó a opinar sobre los besos entre Patricio Parodi y Luciana Fuster, quienes han sido involucrados sentimentalmente. “Besar no es difícil tampoco, todo el mundo saber hacerlo. Sí hablé con Pato justo de eso. Dijo que el guion lo marcaba, que el guion lo marcaba así”.

De otro lado, la modelo descartó que tenga problemas con su expareja tras ver dichas escenas. “Si es parte del guion, yo lo hubiera hecho normal, así como él lo hizo, como otros lo han hecho. La verdad es que yo vengo haciendo eso hace mucho tiempo, si en verdad a mí me hubiera molestado no vería a Pato. Eso está paz y amor”.

Además, la actriz negó que vaya a retomar su relación con Patricio Parodi, pues ella en estos momentos se encuentra enfocada en sus proyectos personales, los cuales la llevarían fuera del país por un largo tiempo.

“Ya cada uno está en lo suyo, enfocado en, en... él de repente está en Esto es Guerra. Yo ahorita como que quiero, no sé, internacionalizarme, entonces creo que, como que la vida nos está dando diferentes caminos ”, añadió.

Flavia Laos confirmó que ya no es pareja de Patrico Parodi. (Foto: Instagram)

FLAVIA LAOS ASEGURÓ QUE PATRICIO PARODI ES SOLO SU AMIGO

Flavia Laos regresó a nuestro país, y como era de esperarse, fue consultada por el fin de su relación con Patricio Parodi. La recordada actriz de Ven, baila quinceañera confesó que ahora solo siente una amistad por el chico reality.

“ No, ya cada uno está en otra y creo que ya pasamos esa época. El amor se ha transformado en amistad . Siempre le voy a desear lo mejor y si encuentra a alguien que lo haga feliz, también voy a estar feliz con él”, declaró.

FLAVIA LAOS PIDIÓ AYUDA A PATRICIO PARODI

Flavia Laos se presentó en En boca de todos y le preguntaron si era verdad que Patricio Parodi le iba a ayudar a promocionar las nuevas ofertas que está vendiendo de “Comunidad Fit”, la empresa que tiene con su papá.

“Claro, ya hablé con él, ya le pedí que haga video, promoción, todo. Conversé con él y le pedí el favor que me ayude a promocionar mi negocio. Si ‘Pato’ y yo somos amigos , me dijo que por supuesto que sí, cómo me va a decir que no”, reveló.

