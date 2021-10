Susy Díaz confiesa que perdonó a Walter Obregón porque le regaló un ropero valorizado en mil soles

La 'reina de las dietas' se fue de viaje con su expareja a Cancún.

Susy Díaz visitó el set de América Hoy para hablar sobre su expareja Walter Obregón, con quien se fue de viaje a Cancún pese a las denuncias por violencia física y psicológica en su contra.

Años atrás, la ‘reina de las dietas’ anunció el fin de su relación con Walter Obregón luego que revelara que este la había agredido físicamente. Además, porque el empresario fue ampayado siéndole infiel .

Sin embargo, estos hechos quedaron en el pasado para Susy Díaz, ya que la excongresista confesó en América Hoy que ahora son muy buenos amigos. ¿Pero cómo se reconciliaron?

Según la exbailarina, ellos limaron asperezas porque su hija Florcita se había mudado de un departamento a otro, por lo que toda su ropa estaba desordenada en los sillones.

“Yo le digo ‘Walter, tú que vendes muebles, dame el nombre de tu proveedor, necesito un ropero’”, explicó en un inicio Susy.

Antes de continuar, Ethel Pozo la cuestionó por seguir en contacto con su expareja, puesto que en su momento tildó a Walter como el “innombrable”.

“Yo jamás dejé de hablarle, jamás. Hemos salido a almorzar, ha venido a mi casa, siempre he hablado con él porque él me suma”, respondió la exparlamentaria.

Tras ello, Susy Díaz continuó con su relato y señaló que Walter Obregón le regaló un ropero, valorizado en mil soles, una hora después de llamarlo .

“Si yo tengo un hombre que me suma, que venga. Pero si me resta, a mi casa no entra (...) Lo que hizo me ayudó a que no me esté estresando. Me ayudó para que en la mudanza de Flor no esté preocupada”, agregó.

Sin embargo, Mariella Zanetti la criticó por reconciliarse con Walter Obregón por un simple ropero.

“Oye, tú ganas como 1500 dólares en cada evento, ¿y estás regalándote por un ropero de mil soles? No te pases”, le dijo indignada.

“SOMOS AMIGOS”

En agosto de 2021, Susy Díaz fue duramente criticada por defender a su expareja Walter Obregón luego de que Iris Castillo lo denunciara por agresión física y psicológica.

Incluso, Susy cuestionó las pruebas de Iris en el programa de Magaly Medina: “No veo golpe, yo la veo bien, ¿Dónde está el ojo morado, la boca rota?”.

Por ese motivo, se rumoreó que Susy Díaz habría regresado con el hombre que le fue infiel meses atrás. Además, porque viajaron juntos a México por su cumpleaños.

No obstante, la excongresista rompió su silencio en América Hoy y le aseguró a la hija de Gisela Valcárcel que no existe ningún romance.

“ Somos amigos, yo no estoy diciendo que estoy con él. Él está viviendo en Huarmey y yo en Lima, felices los cuatro . Hay que ser inteligentes. Uno no puede tener una relación si uno vive en Lima y otro en provincia”, indicó.

“Yo no soy dueña de él, no es mi esposo (...) Viajó conmigo como compañero, como amigo”, añadió.

SUSY DÍAZ SE DEFIENDE

Ante las declaraciones de Susy Díaz en América Hoy, la psicóloga Lizbeth Cueva la criticó por seguir en contacto con las exparejas que en su momento le hicieron tanto daño.

“Yo nunco paro sola. No sé si es buena o mala suerte, pero todos mis ex quieren volver conmigo”, respondió incómoda la madre de Florcita Polo.

Antes de que la experta pudiera refutarla, Susy Díaz agregó: “Yo sé a quién le abro la puerta de mi casa, a quien me suma, a quien me trae felicidad. No a un tóxico que me puede hacer daño, como el Mero Loco”.

Incluso, la exbailarina confesó que siempre tiene a su “peor es nada” hasta que encuentre el indicado. “Ayer he botado a dos de mi casa...”, sentenció.

