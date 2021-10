Bryan Arámbulo: ¿Quién es el popular cantante que amadrinó Magaly Medina?

El joven cumbiambero acaba de regresar de una exitosa gira por Europa. (Foto: Instagram)

La nueva estrella de la cumbia peruana, Bryan Arámbulo, ha regresado de Europa tras una exitosa gira. Ya en Perú, el joven cantante fue amadrinado por Magaly Medina, quien lo consideró como el “nuevo fenómeno de la música popular”. ¿Pero quién es este joven del que todos hablan?

Bryan Arámbulo es un cantante de cumbia de 24 años de edad. Nació y creció en Carquín, en el distrito de Huacho. Hasta febrero de 2021, formó parte del grupo musical Los Claveles de la Cumbia.

SUS INICIOS

El cumbiambero siempre fue un apasionado de la música desde que era un niño. “Cantaba en las actuaciones especiales del colegio por el Día de la Madre o el Día del Padre”, dijo para La República.

Ya más grande, Bryan Arámbulo trabajó cantando en eventos pequeños como cumpleaños, matrimonios, entre otras fiestas. Sin embargo, su primera canción y videoclip la lanzó en la agrupación llamada Los Domínguez.

Su carrera musical despegó cuando fue descubierto en un concierto por el cantante Dilbert Aguilar . Con tan solo 17 años, Bryan subió al escenario para cantar un tema de Corazón Serrano, dejando impactados a los asistentes con su voz.

Al ver el talento de Bryan Arámbulo, Dilbert Aguilar decidió integrarlo a su agrupación La Tribu. Desde entonces, lo considera como un ahijado y está pendiente de cada caso de su carrera.

LUCHA CONTRA EL CÁNCER

Antes de ingresar a los Claveles de la Cumbia, Bryan Arámbulo luchó contra el cáncer de ganglios, lo que lo mantuvo postrado en cama cerca de un año.

“Pasó un año y me puse mal, me detectaron un tumor maligno en el pecho, me dijeron que se había ramificado y que no había esperanzas”, sostuvo para La República.

Sin embargo, el apoyo de su madre y de su hermana Evelyn fue indispensable para sobrellevar su enfermedad y continuar haciendo su arte.

“La lección que me dio es que mi madre es todo para mí, me dio la vida y me hizo volver a nacer, por eso todos mis logros se los dedico a ella”, indicó.

LOS CLAVELES DE LA CUMBIA

Bryan Arámbulo ingresó al grupo musical Los Claveles de la Cumbia en el 2019, ya que uno de los integrantes lo había escuchado cantar en la agrupación de Dilbert Aguilar y Lynn Paz.

“Entonces me invitaron a uno de sus ensayos. Al dueño le gustó cómo cantaba, cómo interpretaba, así que me quedé aquí hasta hoy”, contó en su momento.

Su ingreso tuvo una muy buena acogida y el tema “Te juro que te amo” se convirtió en una de las cumbias más escuchadas del 2020.

En febrero de 2021, el joven publicó un comunicado en redes sociales explicando los motivos que lo empujaron a dejar la agrupación Los Claveles de la Cumbia.

Según Arámbulo, su salida se debió únicamente a nuevos proyectos musicales y negó algún tipo de conflicto con su exagrupación musical.

CARRERA COMO SOLISTA

Tras abandonar Los Claveles de la Cumbia, el artista nacional formó su propia agrupación llamada Bryan Arámbulo y su orquesta, lanzando su primer videoclip en solitario ‘La amo’.

Lamentablemente, su madre fue detectada con cáncer, por lo que Bryan Arámbulo realizó varias presentaciones pese a las prohibiciones del gobierno para recaudar dinero para su tratamiento.

En mayo de 2021, su padre falleció de coronavirus. Por eso, cuando decidió arriesgarse en realizar una gira por Europa, Bryan le dedicó cada una de sus canciones para honrar su memoria.

DE REGRESO AL PERÚ

Tras pisar grandes escenarios de España, Francia e Italia, Bryan Arámbulo regresó a Perú para seguir conquistando a los peruanos con su música.

En el set de Magaly TV, La Firme, el cantante señaló estar orgulloso del reconocimiento que está teniendo no solo en Perú, sino también en otros países.

“Hasta hoy, no me lo creo. No fue fácil al principio, me fui contra muchos riesgos y contra muchas personas que me cerraron las puertas”, expresó.

Además, contó que otro de los obstáculos que ha tenido que enfrentar en su carrera ha sido su orientación sexual.

“Muchas de las personas creen que porque soy homosexual no puedo hacerlo. Créeme que me han señalado, me han juzgado, me han insultado. Trato de verdaderamente no responderles”, aseveró.

Magaly le dio la 'patadita de la suerte'. (Foto: Captura ATV)

Tras ver las ganas de Bryan Arámbulo por triunfar sobre los escenarios, la periodista Magaly Medina decidió amadrinarlo y darle la ‘patadita de la suerte’.

“Es el nuevo fenómeno de la música popular y, acuérdense de mí, van a escuchar muchísimo de él”, destacó la figura de ATV.

