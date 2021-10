Bellido a la prensa: “Nos quieren dividir a mí y al presidente, no saben que todos los días estamos juntos”

Foto: Agencia Andina.

Guido Bellido , fiel a su estilo, culpó a la prensa de tergiversar sus palabras e de intentar generar una pelea entre él y el presidente de la República, Pedro Castillo. Así, el primer ministro dejó sin argumento a aquellos comentarios que lo dejaban fuera del cargo.

Estas declaraciones, las cuales dio en quechua , las realizó desde la Universidad de Quillabamba, en Cusco, donde arribó este sábado para participar en la Mesa de Desarrollo de la localidad a petición de los dirigentes de la FEPCACYL y autoridades de La Convención.

“Seguramente la prensa nacional se pregunta qué he dicho. Algún día aprenderán lo que hablamos. Más bien, que no mientan. Ellos nos quieren dividir a mí y al presidente de la República, pero ellos no saben que todos los días estamos juntos”, comentó.

“El presidente manda y yo obedezco. El presidente me dice anda allá, anda allá, y yo como un hombre que obedece estoy por aquí, por allá. No sirve de nada lo que ellos hacen. No sirve de nada lo que me insultan, lo que mienten. Ellos nunca entrarán al corazón de la gente”, continuó.

Asimismo, el presidente de Consejo de Ministros señaló que el Congreso de la República no deja trabajar al Ejecutivo en favor del pueblo peruano y solo se dedica a ponerles trabas.

“Congresistas ponen trabas, aceite al suelo para resbalar. Pero no podrán con nosotros. Desde aquí les decimos que no se metan con el pueblo, no podrán con el pueblo”, también dijo en quechua.

Por último, Bellido volvió a referirse sobre las renegociaciones con PlusPetrol por el gas de Camisea, la reestructuración de Enaco, construcción de ferrocarril a Quillabamba, entre otras cosas. A lo que el público presente le respondió en gritos: “Nueva constitución, el gas para el pueblo”.

CON LAS HORAS CONTADAS

Con estas declaraciones, Bellido mata los rumores que circulaban en la previa, los cuales sostenían que él y los ministros cercanos a Vladimir Cerrón no continuarían en el Gabinete Ministerial.

Esto trascendió luego que el presidente Castillo solicitara, la noche de ayer viernes 1 de octubre, una reunión de emergencia con todo el Consejo de Ministros en el Palacio de la República.

Recordemos que estos días, se ha venido cuestionando la estadía de Iber Maraví como Ministro de Trabajo y algunos otros titulares que tengan alguna cercanía con Vladimir Cerrón. Incluso, el mismo Bellido ha sido blanco de críticas por brindar “opiniones adelantadas”.

Fuentes cercanas al Ejecutivo señalaron que el presidente habría tomado la decisión de “mover algunas fichas” y hacer ciertos cambios a los ministros más cercanos a Cerrón, quien actualmente es el secretario general del partido político Perú Libre. Asimismo, no se sabe si Maraví “correría la misma suerte” y sea uno de los removidos.

Además, en horas de la tarde, Pedro Castillo tuvo otras reuniones dentro de Palacio de Gobierno. Primero se reunió con un grupo de 29 miembros del Fenate, el gremio al que pertenecen él e Iber Maraví. Luego fue parte del encuentro con miembros de la bancada oficialista, en dos grupos, y con sus aliados de Juntos por el Perú.

PATINADAS DE BELLIDO

Desde que asumió el cargo, el premier Bellido es blanco de críticas debido a comentarios erróneos e infundados, el último de ellos involucra a Qali Warma. “Qali Warma tiene que comprar conservas nacionales”, escribió en su cuenta de Twitter.

De inmediato y a través de un comunicado, el programa social le respondió que el 96,8% de las conservas de pescado para el consumo de escolares son de origen nacional.

SEGUIR LEYENDO