Covid 19: ¿Cómo será la tercera ola y cuándo iniciaría?

En conferencia de prensa y durante el Vacunafest, el viceministro de Salud Pública del Ministerio de Salud (Minsa), Gustavo Rosell, brindó algunos detalles sobre la llegada de la tercera ola al país y cuáles serían los efectos. Recordemos que como prioridad, el Gobierno avanza de manera rápida para inmunizar a más peruanos.

Existe un cierto temor por parte del Ministerio de Salud y es que según los casos registrados, las variantes que predominan en nuestro territorio como Delta, podría tener causas muy negativas en personas que no están vacunadas.

“Estamos haciendo la vigilancia permanente, una vigilancia epidemiológica, pero también una virológica. Qué quiere decir eso, que la tercera ola va a comenzar, principalmente, con un aumento o incremento de casos, y la mayoría de estos casos se espera que sean asintomáticos o que sean con síntomas leves. Entonces, no vamos a tener como en las olas anteriores, probablemente, un incremento sustantivo de casos moderados y graves. Esto último, va a surgir cuando llegue a la población que no esté vacunada o vulnerable”, explicó.

¿CÓMO SERÍA LA TERCERA OLA EN EL PERÚ?

Según Gustavo Rosell, estimó que la tercera ola de contagios de Covid-19 en el país comenzaría con casos asintomáticos o leves, por lo que remarcó que el sector continúa acelerando el proceso de vacunación entre la población objetivo.

Por su parte, el viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud del Minsa, Bernardo Ostos, sostuvo que “no se descarta una tercera ola” hasta el momento, por lo que exhortó a población a acudir a los centros de vacunación para inmunizarse o completar sus dosis. “No podemos afirmar que no habrá una tercera ola si todavía tenemos población susceptible que no ha sido vacunada”, sostuvo.

¿CUÁNDO INICIARÍA LA TERCERA OLA?

Aún, no se ha estimado con claridad cuando podría generarse la tercera ola, lo que sí advierten los especialistas es que la situación podría ponerse preocupante cuando el Covid-19 llegue a las personas que no están vacunadas o pertenezcan a un grupo vulnerable. Asimismo, se recordó que a esta situación se suma la presencia de la variante Delta -que es la predominante en el Perú con el 61,5% de los casos registrados- junto a su subtipo Delta Plus.

TERCERA DOSIS

Durante esta conferencia, el Ministro de Salud, dejó en claro que en el Perú se empezará a suministrar la tercera dosis de la vacuna contra el Covid 19. Esto se hará como una medida para fortalecer los anticuerpos y así proteger a la población ante la llegada de nuevas variantes como la Delta Plus.

En ese sentido, anunció que se iniciará esta inoculación con los miembros de salud, los cuales se encuentran en primera línea batallando contra esta enfermedad. Luego se dará pase a los adultos mayores de 65 años.

Las vacunas que se usarán en esta tercera fase es la vacuna Pfizer y AstraZeneca y posiblemente se empezaría a vacunar en paralelo con los jóvenes de 18 años. Los cuales, inician la segunda semana de octubre.

VARIANTE MU EN PERÚ

El Instituto Nacional de Salud (INS) realizó un estudio de secuenciación genómica a muestras positivas al SARS-CoV-2, o más conocido como Covid-19, y encontró que la variante Mu se encuentra en 20 regiones del Perú con 175 casos. De todos estos, 20 se presentan en seis regiones del norte: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca y Amazonas.

Ante esta rápida expansión de la variante Mu en el Perú, el jefe del Laboratorio Regional de Cajamarca, Jorge Bazán Mayra, y el decano del Consejo Regional VIII del Colegio Médico (Lambayeque), Manuel Soria Alvarado, explicaron que se debe reforzar la vigilancia epidemiológica a pesar que aún no se haya confirmado el inicio de una tercera ola.

“Las autoridades sanitarias de Cajamarca ejecutan acciones para el diagnóstico oportuno de casos y hay mayor velocidad en el proceso de vacunación”, señaló Bazán al diario La República.

