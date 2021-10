Jorge Muñoz sobre Iber Maraví: “Debería dar un paso al costado para dar tranquilidad al país”

Jorge Muñoz opinó sobre la situación de la política en el Perú.

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, no quiso ser ajeno a la situación política que atraviesa el país tras la interpelación del ministro Iber Maraví, quien el último jueves tuvo que responder siete preguntas frente al pleno del Congreso, por sus supuestos nexos con Sendero Luminoso en el año de 1980.

El burgomaestre, señaló que es importante que el titular de la cartera de Trabajo, tome una decisión en pro al país y no en beneficio particular. Durante una entrevista en el programa La rotativa del aire, edición noche, de RPP, Jorge Muñoz indicó que hay varios ministros cuestionados “que no dan la talla” y les recomendó no “aferrarse a un cargo”.

“Si Iber Maraví diese un paso al costado, lo que generaría es un poco más de tranquilidad, porque hay mucha exacerbación. Siempre he dicho que un ministro que no contribuye a la construcción de la paz social o un ministro que le pone como una nube gris sobre el Gabinete no es un buen ministro y por eso tendría que dar un paso al costado”, aclaró.

Jorge Muñoz explicó que entre los ministros cuestionados se encuentra el titular del Consejo de Ministros, Guido Bellido.

“Creo que es el primero que está generando situaciones contradictorias y eso, vuelvo a repetir, no es bueno para nuestro país, hemos visto en la historia del país que un premier tiene un peso específico y, que lejos de estarlo teniendo en estos momentos para la conducción de una sociedad en paz, el señor Bellido está haciendo todo lo contrario”, aseguró.

REVELACIÓN DE CHATS DE PERÚ LIBRE

Sobre el último “escándalo” de la bancada Perú Libre por los supuestos chats que fueron revelados por la plataforma digital Epicentro TV, Jorge Muñoz sostuvo que esto refleja una “suerte de contradicción” en el Consejo de Ministros, porque, a su criterio, no es posible que un jefe del Gabinete busque la renuncia de un ministro y, por otro lado, proteja a otro.

“Eso no es bueno, porque se generan mensajes que son diferentes entre sí, esto a su vez propicia una suerte de intranquilidad en la población. Es más, hay mensajes contradictorios entre el presidente y el premier”, aseguró.

El alcalde de Lima, afirmó que, en este momento, es necesario tener un gobernante con “ideas claras y con mensajes unívocos” para un crecimiento económico.

TERCERA OLA y SEGURIDAD CIUDADANA

Jorge Muñoz reveló que en la reunión con el presidente Pedro Castillo se puso en mesa los temas vinculados a la ciudad, entre ellos la necesidad del acompañamiento de la Policía Nacional en la seguridad ciudadana y también hablaron sobre la activación de acciones en conglomerados comerciales.

“Otros de los temas que tratamos ayer fue la posibilidad de la contribución que pueda dar la Municipalidad ante una eventual tercera ola. Si bien es cierto que, en los últimos días, hemos tenido cifras alentadoras, no hay que cantar victoria, porque todavía no hemos salido de la pandemia. Entonces, hablamos con el presidente para un enfoque territorial donde los gobiernos locales y regionales podrían ser agentes colaboradores del Ministerio de Salud”, manifestó.

GUIDO BELLIDO RESPALDA A MINISTRO IBER MARAVÍ

El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, se pronunció sobre la posibilidad de que el ministro de Trabajo, Iber Maraví, sea censurado por el Congreso de la República, tras ser interpelado el último 30 de setiembre por el Pleno.

“El país ha escuchado a Iber Maraví. No hay argumentos sólidos para poder censurar, lo que hay es revanchismo político contra este Gobierno y como hemos visto, esta moción que ha firmado está claramente orientada no al ministro Maraví, sino hacia el presidente de la República”, declaró a la prensa.

SEGUIR LEYENDO