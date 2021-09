Gigi Mitre no aguantó más a Richard Swing y le dijo en su cara: “eres huachafo y egocéntrico”

Gigi Mitre llama huachafo a Richard Swing. (Foto: Instagram/ captura de TV)

Gigi Mitre tuvo como invitado en el programa Amor y Fuego a Richard Swing. Tras conversar sobre su trayectoria, en el ámbito cultura y político, la conductora de TV no pudo más y lo llamó “florero”. Además de reprocharle que sea un “huachafo y egocéntrico”.

Todo empezó cuando el artista contó que fue él quien desarrolló la estrategia para que Paolo Guerrero vaya al Mundial. Afirmación que Gigi no tomó en serio y le pidió mayores explicaciones. Al escuchar lo siguiente, la conductora se mostró incrédula y le dijo: “hasta ahora no me estás diciendo nada”.

“Sabes qué, me has cuenteado, me has mareado, me has alborotado”, indicó Gigi Mitre, para luego pasar a los comerciales.

Al regresar de la tanda comercial, la presentado indicó: “Este florero ha venido hasta con agua Evian”. “Eres huachafo, eres egocéntrico, eres un personaje”, continuó Gigi, quien rápidamente lo invitó a cantar. “A ver canta, rápido”, concluyó.

Richard Swing solo sonrío e interpretó: “Perú, yo te amo”.

RODRIGO GONZÁLEZ FALTÓ A AMOR Y FUEGO

Gigi Mitre presentó el programa Amor y Fuego sola. Sin mayores explicaciones, la conductora anunció que su compañero no estará en el espacio de Willax y ella se encargará de la animación. Por su parte, el animador no se pronunció por ninguna de sus redes sociales.