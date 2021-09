Magaly Medina le preguntó a Paula Manzanal si es dama de compañía y esta fue su respuesta

La exintengrante de las chicas Tulum se defendió de las acusaciones de Macarena Gastaldo. (Foto: Instagram)

Este miércoles 29 de septiembre, la modelo Paula Manzanal se enlazó en vivo con Magaly Medina para aclarar la serie de acusaciones en las que se ha visto envuelta tras pelearse con Macarena Gastaldo. Su examiga dio a entender que ejercería la prostitución en Europa .

Fiel a su estilo, la periodista de espectáculos le preguntó directamente a la expareja de Fabio Agostini si realmente se dedicaba al meretricio fuera del Perú.

“Nos ha quedado a todos las dudas. ¿Tú te dedicas a la prostitución en Europa?”, fue la contundente pregunta de la conductora de Magaly TV, La Firme.

Sin amilanarse, Paula Manzanal respondió: “ No Magaly, para nada. Si yo debiera algo me escondería y no te diría nada. Yo no tengo por qué ocultarme de alguien. No tengo por qué deberle algo a alguien”.

Además, Paula Manzanal explicó cuál era su trabajo para disipar los rumores. Según la modelo, ella labora en una empresa inmobiliaria que le permite generar grandes ganancias.

“Yo siempre te he mostrado que en mis redes sociales siempre he ganado súper bien. Tengo una empresa inmobiliaria, tengo tres propiedades , me va súper bien y nunca, gracias a Dios, he tenido la necesidad de llegar a ese punto”, indicó.

“El ladrón juzga de su propia condición”, añadió en referencia la modelo argentina, con quien mantuvo una acalorada discusión en el programa Amor y Fuego.

No obstante, Magaly Medina insistió con el tema y le consultó si había recibido regalos o algún tipo de favor al estar con un chico, ya que no necesariamente se recibe dinero en efectivo.

“Cuando tú viniste acá dijiste que un futbolista famoso te había invitado a su casa a Barcelona… Te pregunto, ¿te dio un regalo? Porque el hecho que te inviten, te paguen un viaje, te den para que te compres cosas bonitas, es una forma de prostitución”, cuestionó.

“A mí nadie me ha dado para ir al mall a comprar cosas bonitas”, aclaró Paula Manzanal.

Finalmente, la influencer peruana fue consultada por Magaly Medina sobre los rumores de que su examiga, Macarena Gastaldo, estaría ejerciendo la prostitución.

“Eso tendrían que preguntárselo a ella”, respondió Paula.

SEGUIRÁ CON LA DENUNCIA

Durante una entrevista con Magaly Medina, Paula Manzanal aseguró que continuará con su denuncia en contra de Macarena Gastaldo por dar a entender en un programa en vivo que ejercería la prostitución en Europa.

“Yo pienso seguir con la denuncia hasta el final y esperar sacarla del país lo antes posible”, indicó la rubia modelo.

Pero no solo eso, también aseguró que Macarena estaría evadiendo impuestos. Sin embargo, Paula dejó en claro que ella jamás la acusó de ser drogadicta o dama de compañía .

“Nunca afirme eso. Yo solo la reté de vuelta. Si ella puede hacerse un examen toxicólogo, se lo puede hacer y demostrarme que es totalmente falso y que no alucina cosas por las puras. ¿De dónde me va a sacar que yo tengo denuncias policiales?”, recalcó Manzanal.

Recordemos que estas fuertes acusaciones se dieron en el programa Amor y Fuego, en la edición del lunes 27 de septiembre. En aquella oportunidad, Macarena Gastaldo le dijo a su examiga: “Espero la prostitución le esté yendo bien en Europa”.

Como respuesta, Paula Manzanal dejó entrever que Macarena estaría envuelta en problemas con las drogas y con la SUNAT, ya que no pagaría sus impuestos durante su estadía en Perú. Además, dio a entender que sería una clonadora de tarjetas.

Esta pelea terminó por confirmar que su grupo de amigas, llamadas chicas Tulum e integrado por Macarena, Paula, Jossmery Toledo y Jamila Dahabreh, se ha desintegrado por completo.

