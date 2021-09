Rodrigo González y Gigi Mitre tras reconciliación de Sofía Franco: “Cero dignidad, no me da pena, me da vergüenza”

Rodrigo González y Gigi Mitre habla de reconciliación de Sofía Franco con Álvaro Paz de la Barra. (Foto: Instagram)

Rodrigo González y Gigi Mitre se mostraron sorprendidos luego que Álvaro Paz de la Barra confirmara su reconciliación con Sofía Franco. Los conductores de Amor y Fuego señalaron que más que pena, lo que le da la rubia es “vergüenza”.

“Álvaro Paz de la Barra ya soltó todos los tentáculos de su estrategia para las elecciones próximas”, indicó el animador , quien resaltó que la intención del abogado es “mostrar esa habilidad que todos los problemas se pueden superar, aunque haya habido agresiones físicas, psicológicas”.

“Aunque haya sindicado de drogadicta, alcohólica, ludópata a su mujer”, acotó el animador. “Ahora Álvaro Paz de la Barra, con la complicidad y la venia de Sofá franco, que no quiere perder la casa con piscina, están haciendo la campaña publicitaria”, continuó el animador de Amory Fuego bastante consternado.

“Hemos visto cómo se acusan de las peores bajezas, pero ahí los tienen. Necesitan psicólogo de emergencia que esté dispuesto a atenderlos, definitivamente. Me hace acordar a esos casos de fines políticos, de cosas truculentas. Te juro que es este caso es digno de una serie de Netflix”, recalcó Rodrigo a Gigi, quien también expreso su sorpresa.

GIGI MITRE EXPRESA SU SORPRESA

“A mi lo que me llama más la atención es que Sofía es una mujer guapa, joven, tiene talento, se puede valer por si misma, sin tener que anular la parte que el padre tiene que ver por su hijo. Hasta ahí todo bien, pero prácticamente venderse, eso sí me parece ya nivel, no tengo palabras, cero. Después de todo lo que ha hecho (Álvaro), recibió ayuda pública, el mejor abogado, de la Ministra de la mujer, los canales de la televisión”, dijo una indignada conductora.

De inmediato, Rodrigo le respondió: “Dignidad felpudo, no me da pena verla, me da vergüenza”. “A mi tampoco, cero, para las mujeres, cero, jalado. Muy mal” , contenstó muy enojada Gigi Mitre.

“A veces la comodidad puede más que el amor propio”, señaló en otro momento Rodrigo González.

ÁLVARO PAZ DE LA BARRA CONFIRMA RECONCILIACIÓN CON SOFÍA FRANCO

Álvaro Paz de la Barra anunció que retomó su matrimonio con Sofía Franco. El alcalde de La Molina señaló que ahora tiene planeado iniciar una campaña política para las próximas elecciones municipales, donde tentaría la alcaldía de Lima.

Durante una entrevista con un medio ayacuchano, el burgomaestre no dudó en señalar que “están corrigiendo sus errores”. Como se recuerda su relación acabó con una denuncia de violencia familiar de por medio.

“Un político está sometido al escrutinio público, ¿no? O sea, yo no voy a pretender querellas, de demandar a los periodistas o a la gente que habla mal de mí, es parte de. Ambos somos personajes públicos, todos tenemos problemas, pero una persona se engrandece en la medida que evoluciona, o sea que recapacita y corrige sus errores, como familia y como pareja estamos corrigiendo nuestro errores” , comentó.

La pareja se ha denunciado mutuamente por violencia familiar. (Foto: Giancarlo Ávila/GEC)

Asimismo, Álvaro Paz de la Barra señaló que la exconductora de televisión se encontrará metida en temas sociales, una labor que ha desarrollado durante los primeros meses de la pandemia cuando llevó vivieres a las zonas más afectadas de Lima.

“Estoy muy emocionado desde ahora poder viajar con mi familia y que mi hijo, que le encanta la política y que ha Sofía, que también le encanta pues el tema social, pueda ver in situ todas las necesidades postergadas en el Perú”, sentenció.

ÁLVARO PAZ DE LA BARRA MINIMIZA A JAMILA DAHABREH

Pese a las imágenes y rumores que lo vinculaban en una relación sentimental con la modelo Jamila Dahabreh, Álvaro Paz de la Barra señaló que es una insensatez que los hayan vinculado, pues él se encuentra alejado de los temas de farándula.