Macarena Gastaldo y Paula Manzanal: Modelos se acusan de distintos delitos durante acalorada pelea en vivo

Las modelos se pelearon en vivo durante el programa de Amor y Fuego. (Fuente: Instagram)

Macarena Gastaldo se peleó con Paula Manzanal durante un enlace en vivo con el programa Amor y Fuego. La rubia influencer tildó de “prostituta” a Manzanal en medio de una acalorada discusión . ¿Qué pasó?

Todo empezó porque la modelo argentina aseguró que Paula Manzanal tendría problemas para ingresar a Estados Unidos por presuntos problemas con la Policía.

“Ella me dijo que no podía entrar. Además, no tiene nada que ver con que tenga pasaporte español, igual te pueden quitar la visa y botar del país. Me enteré de un rumor de ella, dicen que la policía le había quitado su visa”, expresó para Trome.

También por señalar en una entrevista que su examiga era una “ridícula”, “tremenda ruca” y “huachafa” por enseñar todos sus lujos en redes sociales.

Sin embargo, Paula Manzanal, quien se encontraba viendo el programa desde casa, no dudó en responderle a su examiga a través de un chat de WhatsApp con Rodrigo Gónzalez y Gigi Mitre, conductores de Amor y Fuego.

“Dice Paula que te reta a que hagas un examen toxicológico…”, le comunicó el popular Peluchín para sorpresa de los televidentes.

“Sé que ha perdido muchas amistades este año, no le queda nadie. Me da pena. Ojalá aprenda que las drogas, el sexo y el alcohol no son todo”, agregó Manzanal.

Los dimes y diretes entre ambas escalaron hasta que Macarena Gastaldo, en un arranque de ira, respondió: “Espero que la prostitución en Europa le esté yendo muy bien”.

LA ACUSA DE CLONAR TARJETAS

Luego de que Macarena Gastaldo la tildara de ejercer la prostitución, Paula Manzanal aseguró que la argentina estaría viviendo en Perú sin pagar impuestos .

“Ella va Estados Unidos para comprar y revender todo en negro, Hago un llamado a la Sunat. Es fácil vivir en un país donde no es tuyo, y encima de gratis”, indicó.

“¿Prostituta? Que no se confunda consigo misma, que encima de bitch, es barata. Yo no miento por ardida, yo digo la verdad”, agregó.

Después, la expareja de Fabio Agostini le advirtió a Macarena Gastalado que no la siguiera provocando, ya que sabría varias cosas de ella que podrían hundirla. “Ahora no pararé hasta sacarla del país por falsos testimonios”.

Cuando la pelea parecía llegar a su fin, Paula Manzanal dio a entender que Macarena clonaría tarjetas para conseguir dinero.

“Eso es una falta de respeto total. Ahora me van a decir que estoy con un narco... ”, respondió Macarena indignada tras las serias acusaciones.

Finalmente, la modelo argentina aseguró que demandaría a Paula Manzanal por haberla acusado en vivo de clonadora de tarjetas y de drogadicta.

“Todo eso lo tiene que justificar. Lo mío (decir que Paula Manzanal ejercía la prostitución) fue menos fuerte”, sentenció.

SE SALIÓ DE LAS MANOS

Gigi Mitre, conductora de Amor y Fuego, lamentó que Paula Manzanal y Macarena Gastaldo terminaran por ‘sacarse los trapitos sucios’ en última emisión del programa, ya que antes juraban ser muy buenas amigas.

“Eran íntimas amigas que han viajado, han salido y han compartido todo, que estén señalándose de drogadicta, de barata, de tal cosa... No dejaron nada a la imaginación”, acotó incómoda.

“Han dicho lo que mucha gente pensaba o sospechaba. Ustedes solitas se metieron en esto, es su problema”, sentenció la presentadora de televisión.

