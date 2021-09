Psicóloga envía consejo a Andrea tras exposición de su hija: “Hay que marcar límites, Sebastián no el padre”

Psicóloga se refiere a hija de Andrea San Martín. (Instagram)

Después que la expareja de Andrea San Martín, Juan Victor Sánchez, estallara contra la exmodelo por grabar a su hija Lara, de tres años de edad, en la ducha con Sebastián Lizarzaburu, la psicóloga Lisbeth Cueva se pronunció al respecto.

La profesional señaló que Andrea San Martín debe marcar los límites, pues la que decide es ella como madre, no su actual pareja (Sebastián Lizarzaburu). Asimismo, destacó que su hija no tiene una padre ausente y la crianza debe ser compartida.

“No es fácil lidiar con una crianza cuando los padres están separados, Sebastián pudo haber tenido una buena intención, pero él no es el padre. Hay que hacer un trabajo en conjunto, los dos papás con Andrea, porque quieran o no se van a ver toda la vida. No se trata que sean los amigos del alma, pero sí llevar una relación de respeto y comunicación”, indicó Cueva.

“El padre tiene todo el derecho de decir lo que le parece, el baño es un espacio muy íntimo y privado. No estaría mal (que la bañe), pero no hubiera publicado”, resaltó la especialista.

Asimismo, resaltó cuál es el lugar de Sebastián en la vida de la pequeña. “Hay que tener en cuenta, Sebastián solo es la pareja, la niña tiene un papá y una mamá. La mamá debe marcar los límites y hasta dónde se permite. En el comportamiento competen los padres, la pareja no decide”, recalcó.

Por otro lado, Patricia Vargas Ventura, psicoterapeuta cognitiva, fue mucho más allá y pidió tener cuidado con la publicación de fotos de una menor en las redes sociales.

“En este contexto, primero hay que cuidar a la niña, porque están exponiéndola a las redes sociales y lamentablemente en el futuro puede pasar cosas como el ciberbullying, puede afectar su autoestima. También pueden exponerla a personajes que se dedican a vender imágenes como a la pornografía”, concluyó.

El expareja de Andrea San Martín se quejó con el programa Amor y Fuego.

EXPAREJA DE ANDREA SAN MARTÍN ESTALLA POR IMÁGENES DE SU HIJA BAÑÁNDOSE CON SEBASTIÁN

La expareja de Andrea San Martín, Juan Victor Sánchez, no está para nada contento luego de que su expareja decidiera grabar a su hija Lara, de tres años de edad, en la ducha con Sebastián Lizarzaburu.

En un video promocional del programa Amor y Fuego, el expiloto de avión manifestó su molestia hacia Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu, quienes viven juntos en un departamento con Lara, hija de Juan Victor Sánchez, y Maia, hija del popular ‘hombre roca’.

Recordemos que Andrea San Martín, exintegrante de Bienvenida la tarde, comparte frecuentemente vídeos de sus hijas en sus redes sociales. Ahora que la influencer ha retomado su relación con Sebastián, el exchico reality también forma parte de los clips.

No obstante, esta constante exposición de Lara en el Instagram de Andrea San Martín no ha sido del agrado de Juan Víctor Sanchez. Un último vídeo de la pequeña siendo bañada por Sebastián habría sido el detonante principal de sus quejas.

“Que se dejen de estar exponiendo a mi hija, que su pareja se deje de exponer a mi hija en redes sociales”, expresó molesto vía telefónica con Amor y Fuego.

De acuerdo con Sánchez, la integridad física y mental de su menor hija estarían siendo vulneradas, puesto que ya “lo ha conversado con los psicólogos”.

Sobre Sebastián Lizarzaburu, quien cumple el papel de padrastro de Lara, la expareja de Andrea expresó: “Sinceramente no he escuchado nada positivo de él, lamentablemente”.

“Bien por él si puede cambiar... si puede ser buen padre y todo. Porque cuando yo he estado presente en la vida de su hija (Maia), el señor no existía”, añadió.

Finalmente, Juan Víctor Sánchez aseguró que Andrea San Martín ha hecho caso omiso a su pedido, mientras que Sebastián Lizarzaburu solo atinó a ignorar sus mensajes.

“Que mantengan su relación felices que lo sean, pero que cuiden a mi hija como tal, que no la expongan y que no haya personas que la estén viendo como ‘ay pobrecita mi niña’”, fue su mensaje final.