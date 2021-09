César Hildebrant: “Parece que hubiera tres presidentes: Bellido, Castillo y Cerrón. Es un caos”

César Hildebrant asegura que en Perú existen tres presidentes que dirigen al pueblo.

“En sus trece”, a través de un nuevo podcast, opinó sobre todo por la gestión de manejo del presidente César Hildebrant se pronunció sobre los últimos sucesos que vienen ocurriendo en la política de nuestro país. El director periodístico del semanario, a través de un nuevo podcast, opinó sobre todo por la gestión de manejo del presidente Pedro Castillo.

Según Hildebrant, la postura del jede de Estado de guardar silencio, ha llevado al país a convertirse en una “anarquía” en la que todo es un “caos”.

En esa misma línea, aseguró que las constantes intromisiones en la gestión del Estado por parte de primer ministro y del fundador del partido Perú Libre hacen pensar que en el país existen “tres presidentes”.

“Bellido sigue haciendo de las suyas, Castillo sigue callando. Y estamos en la anarquía. Parece que hubiera tres presidentes: Bellido, Castillo y Cerrón. Es un caos”, manifestó en la última edición del podcast “Hildebrandt en sus trece”.

Cabe resaltar que la expresión “Bellido sigue haciendo de las suyas”, el comunicador la realiza tras conocer que el Presidente de Consejos de Ministros, Guido Bellido, y el ministro de Energías y Minas, Iván Merino, acudieron el último lunes, a las oficinas de PlusPetrol para entregar personalmente un oficio que formaliza el inicio de las negociaciones sobre el gas de Camisea.

César Hildebrant presenta nuevo podcast.

Recordemos que hace unos días, el periodista César Hildebrant estuvo como invitado en el programa ‘Nada está dicho’ de Rpp dónde también se refirió a temas de la coyuntura política del Perú, pero sobre todo opinó sobre el manejo del Gabinete del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido.

El director del semanario ‘En sus trece’, aseguró que el problema del premier es que su “gabinete no le hace caso”, se refirió así al caso del Ministro de Trabajo, Iber Maraví.

“El problema de Bellido no es que los periodistas se laven o no las orejas, el problema de Bellido es patético, es que los ministros no le hacen caso y él es el presidente del Consejo de Ministros. Y ahí está el señor Íber Maraví. ¡Te vas!, no me voy, ¡te vas!, no me voy. Voy donde el presidente y vas a ver”, sostuvo.

IBER MARAVÍ

César Hildebrandt explicó que Íber Maraví es el “más próximo a lo que puede ser el fantasma del terrorismo”. Señaló que es el hombre que junto a Edith Lagos intervino en algunos atentados primarios en la región Ayacucho de los años 80.

“El señor Bellido tiene un grave problema, sus ministros no le hacen caso, y claro la venganza es ‘lávate el oído. Pero tendríamos que decirle: tú sácate la banda que tienes puesta porque la verdad es que el ridículo es espantoso”, expresó.

“Es un presidente de un Consejo de Ministros que no puede echar a un ministro y cuyo Presidente de la República no le consulta ya nada. El hecho que Castillo haya firmado esta ley de cremación a espaldas de toda la corriente cerronista del Gobierno, está dando una clara idea de a qué punto ha llegado este divorcio”, dijo.

GUIDO BELLIDO SERÁ INVESTIGADO POR COMISIÓN DE ÉTICA

Durante la sesión de la Comisión de Ética Parlamentaria, que se realizó el último lunes 27 de setiembre, se aprobaron diferentes investigaciones preliminares, entre ellas la del congresista y premier Guido Bellido “por la presunta vulneración a la ética parlamentaria en agravio de la congresista Patricia Chirinos Venegas”.

Según expresó la presidenta de la Comisión de Ética, Karol Paredes, la congresista y presidenta de la Comisión de la Mujer, Elizabeth Medina Hermosilla, solicitó mediante un oficio que se realicen las investigaciones correspondientes al caso, ya que estos hechos “agravian (a la congresista Chirinos) al existir discriminación en su condición de mujer”, sostuvo.

