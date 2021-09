Aníbal Torres niega indulto a Antauro Humala: “No es posible pese a promesas de presidente Castillo”

El titular de Justicia fue enfático al explicar que la libertad de Humala Tasso es inviable. Foto: Agencia Andina

Ministro de Justicia, Aníbal Torres, precisó que un indulto para Antauro Humala es complicado debido a la clase de sentencia que ha recibido.

De acuerdo a lo expuesto por el abogado, es inviable pensar en la libertad de Humala Tasso pese a las promesas que realizó el mandatario Pedro Castillo en su campaña electoral.

“De acuerdo al delito por el cual está sentenciado, no es posible darle el indulto a Antauro Humala, pese a las promesas que hizo el presidente Castillo en su campaña” , aseguró Torres para Punto Final.

NO MÁS CÁRCEL DORADA

Asimismo, comentó que el régimen carcelario en el que se encuentra el expresidente Alberto Fujimori está en evaluación ya que no merece un trato especial.

Según explicó al mencionado noticiero dominical, el exmandatario debe estar en una cárcel de alta seguridad al igual que otros delincuentes de su categoría.

“En comparación de los demás, él (Alberto Fujimori) está en una cárcel dorada y eso no se justifica. Durante su gobierno se convirtieron los delitos más atroces”, manifestó.

“Es una persona que tiene que estar en una cárcel de alta seguridad como los otros delincuentes porque él está sancionado por violación a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Es considerado uno de los 6 corruptos más grandes del mundo”, agregó.

Sin embargo, debido a su avanzada edad y estado de salud, no es posible tomar una decisión. “Tenemos que tener en cuenta varias situaciones, es una persona mayor de edad y que se encuentra enferma”, agregó Torres.

NADA CON NACIONALIZAR EMPRESAS

De otro lado, según explicó Aníbal Torres la tarde del domingo, el Gabinete Ministerial no ha llegado a ningún acuerdo para nacionalizar empresas extranjeras que trabajen en el Perú.

El ministro de Justicia tuvo estas declaraciones tras lo anunciado por el primer ministro Guido Bellido, quien temprano envió una advertencia a los que explotan el gas de Camisea.

En una entrevista con El Comercio, Torres informó que los ministros no han dialogado el tema, pero que si se coincidió en que el Estado debe de renegociar algunos contratos con los privados.

“Lo que digan los ministros será materia de discusión en el Consejo de Ministros. Y no hay nada de eso. El Gabinete no ha acordado nacionalizar, no ha acordado estatizar. Lo que sí estamos de acuerdo es que ese contrato se renegocie, como cualquier contrato privado o público”, indicó.

Además, Torres consideró que Bellido ha tenido expresiones a título personal, por lo que habría que consultarle directamente a él qué intentó decir con su publicación.

“Yo no estoy en la mente, en la conciencia del primer ministro. Habría que preguntarle qué cosa es lo que ha querido decir con ello”, refirió Aníbal Torres sobre el mensaje que envió el primer ministro.

Asimismo, Aníbal Torres dejó en claro que la renegociación de un contrato se da entre las partes involucradas y las decisiones se tienen que tomar de forma consensuada.

“Hay un contrato y hay dos partes, hay que buscar que las dos partes se pongan de acuerdo. Que el contrato beneficie a ambas partes, no solo a una”, apuntó.

CONTRA CERRÓN

En cuanto a la intromisión de Vladimir Cerrón, dueño de Perú Libre, en el gobierno de Pedro Castillo, el ministro de Justicia y Derechos Humano afirmó que el presidente de la República mantiene su independencia frente al partido que lo llevó al poder.

“(Pedro Castillo) Que tiene que mantener su independencia y el señor (Vladimir Cerrón) puede opinar como cualquier peruano y tiene derecho a hacerlo, pero que quien gobierna es Castillo”, recalcó el titular de Justicia.

